'Media lullen maar wat'

December, dus je kunt er de klok op gelijkzetten. Journalisten gaan problemen aankaarten die er niet zijn. Als er ’s nachts een keer vorst aan de grond is, bespreken ze subiet de kans op ‘extreme vrieskou’ en wordt de vraag opgeworpen: komt er een Hollandse horrorwinter? En zo verder. Ook als er helemaal niets aan de hand is, krijgen we eind deze maand zeker weer de vraag: ‘Meneer Rutte, hoe denkt u Nederland een rustige jaarwisseling te kunnen garanderen?’

Want nieuws is een constante zoektocht naar ellende. O, o, o, wat gaat het toch slecht met de wereld. Werkloosheid! Ellende! Nieuws achtervolgt je, als een schaduw op een zonnige dag. Wat positief is, wordt stelselmatig genegeerd. Nieuws is als de vader die geen oog heeft voor de negens en tienen op het rapport van zijn dochter. Liever concentreert hij zich op die ene onvoldoende. De rest is niet relevant.

Houdt het dan nooit op? Nee, niet vanzelf. Sterker nog, media zetten een tandje bij. Tegenwoordig pompen ze in hoog tempo berichten de samenleving in, waarvan niemand zeker weet of ze kloppen. Zoals: ‘Mogelijke koude aanloop naar kerst.’ Ja, mógelijk. Maar mogelijk ook niet. Of: ‘Recessie mogelijk al onderweg naar eurozone.’ Ja, mógelijk. Maar mogelijk ook niet. En: ‘Agent doodgestoken in Brussel, mogelijk terrorisme.’ Ja, mógelijk. Maar mogelijk ook niet. Of deze: ‘Poetin plant mogelijk false flag-operatie op eigen grondgebied.’

Vol op het orgel, dag in dag uit. De hysterie-kraan wordt helemaal opengedraaid, elk item is een overlopende emmer. Iets niet publiceren omdat de gebrachte feiten simpelweg niet te checken zijn? Welnee! In plaats daarvan voegt de journalist er gewoon het woord ‘mogelijk’ aan toe. En weer een nieuwsbericht klaar! Want ‘mogelijk’ is immers alles, dus wie doet je wat? En als later blijkt dat het overgrote deel van al dat ‘mogelijke nieuws’ gewoon nepnieuws was? Ach, who cares? Media zelf in ieder geval niet.

En intussen maar stug volhouden dat een goed geïnformeerde bevolking belangrijk is voor het functioneren van de democratie. Terwijl juist een steeds groter deel van de berichtgeving enkel speculatie is. Media lullen maar wat. Ze fungeren meer en meer als een doorgeefluik voor alles wat clicks genereert. Geloof je me niet? Neem dan zelf de proef op de som. Zoek een krant op van een half jaar geleden en je ziet met eigen ogen hoe ontstellend veel berichten in retrospectief simpelweg ruis waren.

Nieuws. Echt, je hebt er niets aan. Tenzij je belang hecht aan een bij elkaar bedachte muur van ellende die je het zicht op de ware wereld ontneemt. Dus komt die horrorwinter er nu wel of niet? Geen idee. Niemand die het weet. Mogelijk. Maar als het zover is, dan merkt u het vanzelf wel. Geen nieuws voor nodig.