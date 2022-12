Mooi stukje in de krant: ‘Gokkers voelen zich door onlinecasino’s “misbruikt” en eisen hun geld terug.’ Het gaat over de lotgevallen van Kees en Tim – beiden vanwege privacy onder schuilnaam – die menen dat casino’s hun goklust dusdanig hebben aangewakkerd dat ze anderhalf, respectievelijk twee ton hebben kwijtgespeeld. Ze snappen dat ze daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben gehad, maar ‘het voelt toch ook alsof er misbruik van me is gemaakt’, zegt Tim. Arme Tim.

De advocaat van Kees en Tim, een zekere Loonstein, vindt dat de casino’s zich niet aan de ‘zorgplicht’ hebben gehouden, die voorschrijft dat gokbedrijven in de gaten moeten houden dat hun klantjes niet te veel geld vergokken. Loonstein: ‘Sommigen zijn hun baan, huis of relatie kwijtgeraakt.’ En die willen ze natuurlijk graag terug. Dus of het casino even wil schikken.

Maar het casino is malle Eppie niet. En het casino is al helemaal niet van zins verslaafde gokkers met zachte hand naar de kliniek te dirigeren. Het casino vertroetelde high rollers als Kees en Tim met kaartjes voor het voetballen en leuke tips voor andere spelletjes waarmee je nóg meer geld kunt verliezen. En, klaagde Kees, in al die tijd kreeg hij niet één telefoontje van het casino, om hem er op te wijzen dat hij misschien ietsje meer geld vergokte dan goed voor hem was.

Eigen schuld, Kees. Het enige doel van een gokbedrijf of casino is: zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk geld uit de broek kloppen als binnen de wet en regelgeving mogelijk is. Dat is trouwens een slecht bewaard geheim. Niet voor niets is het pas sinds 1 oktober 2021 in Nederland legaal om online te gokken: iedereen weet dat gokken hoogst verslavend is, met name voor jonge en kwetsbare mensen. Maar waarom hebben we gokken dan gelegaliseerd?

Geld. Wat anders? Al lang voor online gokken legaal was, beurde de Nederlandse overheid een aardig zakcentje met haar eigen gokmonopolie, met onder meer de Staatsloterij, de Lotto en Toto, en niet te vergeten de legendarische Holland Casino’s, destijds de enige Nederlandse plek voor de echte chique Vegas-sensatie. Het valt moeilijk te bewijzen, maar ik denk dat de overheid bang was naast de online-gokmiljarden te graaien, en dus als een haas vergunningen is gaan uitschrijven. Volgens de site geldwinnen.nl haalt de regering jaarlijks momenteel maar liefst 1 miljard euro op bij mensen die gokken of een kansspel spelen, inclusief de loterijen.

En dat is toch echt te veel om je als overheid druk te gaan maken over een zooitje losers die niet snappen dat je moet stoppen voor het te laat is. Nee. Ik zie het somber in voor Kees en Tim.