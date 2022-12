9 Tips voor een prachtige reis door Europa

Europa is divers en biedt verbluffende architectuur, een schat aan cultureel erfgoed en een keuken van wereldklasse die je nergens anders vindt. Of je nu van plan bent om met je rugzak van stad naar stad te trekken, door de adembenemende landschappen van deze landen te rijden of een weekendje weg te boeken in een knus huisje. Met deze tips ga je helpen wij je op weg.

#1 Je kunt niet alles zien

Van charmante geplaveide straatjes en pittoreske pleinen in Spanje tot romantische wijnroutes en besneeuwde Alpen in Frankrijk, het Europese continent biedt genoeg geweldige plekken om te verkennen. En dat is gelijk het 'probleem'. Waar begin je?

Welke keuze je uiteindelijk maakt, is afhankelijk van wat je wil zien. Wat we je wel kunnen zeggen, is dat je lang niet alles kunt zien. Zelfs de helft van Europa ontdekken, is al een lastige opgave. Concentreer je daarom op een aantal landen of bepaalde steden. Zo kun je je echt onderdompelen in de cultuur en de omgeving beter leren kennen in plaats van doelloos rond te rennen om alles te zien. Take your time!

#2 Reis off the beaten track

Als Nederlander lijkt reizen in Europa niet heel spannend. We zijn allemaal een keer wezen kamperen in Frankrijk, of een weekend weggeweest in Berlijn of Barcelona. En een stedentrip in Nederland is vandaag de dag net zo normaal als online boodschappen bestellen. Supertof, maar ook een beetje uitgekauwd. Ieder land heeft ongerepte plekjes. Ook Spanje, Italië of Frankrijk.

Reis een keer naar Extremadura in plaats van Barcelona of bezoek Turijn in plaats van Rome. En wat te denken van Tbilisi, de hoofdstad van Georgië en een prachtige plek. Zo zijn er nog veel meer plekken. Ga eilandhoppen ten noorden van de Sognefjord in Noorwegen, bezoek het sprookjesachtige Meer van Bled in Slovenië of maak een roadtrip over de Faeröer Eilanden.

#3 Kies je bestemming aan de hand van je budget

Reizen in Europa kan behoorlijk prijzig zijn, maar dat hoeft niet. Als je Toscane, Berlijn of Geirangerfjord bezoekt, dan jaag je je budget er snel door heen. Als je dat geld hebt, is dat natuurlijk prima, maar Europa heeft genoeg bestemmingen waar je geen eindeloze spaarrekening voor hoeft te hebben.

Oost-Europa is budgettechnisch gezien de beste keuze als je veel wilt zien, maar niet te veel wilt uitgeven. In landen als Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Servië, Bulgarije en Moldavië kun je met dezelfde euro's langer reizen als in Monaco of Noorwegen.

West-Europa en Scandinavië behoren tot de duurste regio's.

#4 Geniet van de diversiteit

Een van de belangrijkste redenen om in Europa te reizen is de diversiteit. Van wereldberoemde steden als Parijs en Londen tot schilderachtige, landelijke dorpjes die ergens in een hoekje zijn weggestopt, dit continent biedt een overvloed aan verschillende ervaringen.

Sommige mensen vinden het heerlijk om zich onder te dompelen in de cultuur van iconische stadslandschappen, terwijl anderen liever lokale gewoonten ontdekken in slaperige stadjes met kronkelende geplaveide straatjes.

#5 Kijk over de grens

Verder bordurend op #4, in Europa kun je veel landen van je bucketlist afstrepen in korte tijd. De reis van Sofia in Bulgarije naar Amsterdam, is 'slechts' 2.150 kilometer terwijl je 7 landen doorkruist en vrij makkelijk nog eens 7 landen zou kunnen bezoeken. Je kunt de route zelfs vrij makkelijk met de trein afleggen.

Vergelijk dat eens meet een reis van Bali naar Bangkok. Je zou het vliegtuig kunnen pakken, maar mis je veel van het landschap. En met de trein is al helemaal geen optie. In Amerika kun je wel van Santiago de Chili naar Medellin reizen, maar dit is niet zo eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de route van Panama-Stad naar Mexico-Stad. Reizen in Europa is verrassend eenvoudig.

@media (max-width: 680px){#fig-63a04a929c5ee img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63a04a929c5ee img{#fig-63a04a929c5ee img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-63a04a929c5ee img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63a04a929c5ee img{#fig-63a04a929c5ee img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-63a04a929c5ee img.lazyloading{background: #eee;}#fig-63a04a929c5ee img{#fig-63a04a929c5ee img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

#6 Reis met je smaakpapillen

Europa is een absolute droom voor fijnproevers! Of je nu in Parijs bent voor een romantisch uitje, of je onderdompelt in de cultuur van Kroatië, zorg ervoor dat je wat ruimte vrijlaat in je reisschema om alle heerlijke lokale gerechten te proeven.

Van schilderachtige pubs en tapasbars tot restaurants met een Michelin-ster en openluchtmarkten boordevol smaken - de mogelijkheden zijn eindeloos. Proef traditionele gerechten zoals moussaka in Griekenland of verse pizza cotta al taglio op vakantie in Rome.

En laten we iconische Belgische wafels en chocolaatjes niet vergeten of de geroosterde kastanjes en gezouten vis uit Portugal. Proef een bord stevige goulash uit Hongarije of knapperige flammkuchen uit Oostenrijk. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

#7 Boek entreetickets online

We leven in een digitaal tijdperk, dus profiteer hiervan. Niemand heeft zin en tijd om uren in de rij te staan voor de Eiffeltoren of Buckingham Palace. Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om entreetickets online te boeken.

Websites als Tiqets of GetyourGuide bieden de mogelijkheid om entreetickets, maar ook tours of meerdaagse trips, vooraf te boeken. Zo hoef jij niet urenlang in de rij te staan en wandel je zo naar binnen. Geloof ons, het zijn die paar extra euro's meer dan waard.

#8 Reis in de zomer

Budget technisch is de zomer niet de handigste tijd. Toch raden we je aan om in de zomer te reizen. Steden, bezienswaardigheden, stranden of een scootertocht langs de stranden van Zakynthos, zijn een stuk aangenamer als de zon schijnt.

De warme temperaturen en veel zon in de zomer, zijn het ideaal voor buitenactiviteiten en het verkennen van de schoonheid van elk land. Daarnaast biedt deze tijd van het jaar ook tal van unieke evenementen en festivals plus het feit dat de dagen langer zijn en je 's avonds nog romantisch een drankje kunt doen op een terras of in een park. Summertime it is.

#9 Blijf minimaal 2 maanden

Er zijn zoveel landen, culturen en attracties om te ontdekken dat je er jaren over zou kunnen doen om ze allemaal te bezoeken. Helaas is dat voor de meeste onder ons niet realistisch. Maar hoe lang heb je nodig in Europa?

Dat is een beetje afhankelijk van je reisplannen en je budget, maar reken op minimaal 2 tot 3 maanden. Je hebt dan genoeg tijd om iconische bezienswaardigheden en landschappen te bezoeken, meer te weten te komen over verschillende culturen en geweldige herinneringen te creëren die je voor altijd bijblijven.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Reis-Expert.