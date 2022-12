Dit is waarom jij zou moeten investeren in aandelen

Voordat we verdergaan met het waarom, is het goed om eerst wat verder in te gaan op hoe je nu eigenlijk kunt beginnen. Je kunt namelijk niet zo via het internet een willekeurig aandeel kopen, daar moet je wel iets voor doen. Dit doe je door een account aan te maken bij een broker, ook wel een handelsplatform genoemd. Omdat er in ons land verschillende mogelijkheden zijn, is het aan te raden om via Brokerfolio verschillende brokers met elkaar te vergelijken en op basis van je voorkeuren een keuze te maken. Vaak is het raadzaam te kijken naar de praktische kant, dus hebben ze een app en is alles in het Nederlands? Is dit het geval, dan kun je kijken naar de kosten per transactie en de kosten voor het beheer van bijvoorbeeld een ETF, maar daarover later meer.

Laat je geld voor je werken

Het klinkt gek, maar de meeste mensen werken voor hun geld. Logisch, want zonder geld te hebben, kun je het ook niet voor je laten werken. Op het moment dat je begint met investeren in aandelen, dan laat je als het ware je geld voor je werken. Dit komt omdat de koersen kunnen stijgen, maar natuurlijk ook kunnen dalen. Daarnaast kun je kiezen voor het investeren in bijvoorbeeld een dividend aandeel, waardoor jij ieder kwartaal een bepaald percentage krijgt uitgekeerd. Ook CFD Handel kan lucratief zijn met een kleiner vermogen. Met kleinere bedragen lijkt dit misschien niet veel zoden aan de dijk te zetten, maar op langere termijn pluk je er zeker de vruchten van.

Profiteer van de rente op rente-effect

De rente op rente-effect, ook wel compoundering genoemd, is het proces waarbij de rente die u verdient op uw beleggingen of spaargeld ook weer rente oplevert. Dit kan leiden tot een exponentiële groei van je beleggingen over een langere periode.

Stel bijvoorbeeld dat je €1000 belegt en een rente van 10% per jaar ontvangt. Na het eerste jaar hebt u €1100, waarvan €100 rente is. In het tweede jaar ontvang je weer 10% rente, maar nu op het totale bedrag van €1100, wat betekent dat u €110 rente ontvangt. Zo blijft de rente op rente-effect zich vermenigvuldigen, wat kan leiden tot een aanzienlijke groei van je beleggingen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het rente op rente-effect alleen werkt als u uw rente laat staan en niet opneemt. Als je de rente opneemt en niet opnieuw belegt, zal het effect niet optreden. Daarom is het belangrijk om te overwegen hoe je je rente kunt laten groeien door te blijven beleggen en te profiteren van de rente op rente-effect.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Brokerfolio.