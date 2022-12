Beste Daniel Koerhuis van de VVD,

Een van de schandvlekken van onze democratie is het leven van sommige bestuurders ná de politiek. Dan duiken ze op in de sector waar we ze al jaren mee associëren, omdat ze er al jaren beslissingsmacht over hebben. Als lobbyist dus.

Enige tijd geleden maakte acteur Huub Stapel in talkshow Op1 nog volkomen terecht gehakt van ex-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD), die tegenwoordig de energiebedrijven vertegenwoordigt. Die baan als voorzitter van lobbyclub Energie-Nederland nam ze aan toen ze nog minister van Infrastructuur en Waterstaat was. Schandalig, vond ook Stapel, tegen wie Van Nieuwenhuizen niet veel meer kon inbrengen dan dat ze demissionair minister was, wat voor het hele punt helemaal niets uitmaakt. Het was precies het kabinet waar ze zelf deel van uitmaakte dat werkte aan nieuwe integriteitsregels voor oud-bewindslieden, om nieuwe Cora’s te voorkomen.

En waren meer Cora’s in het verleden. Een van de bekendste Cora’s heette Camiel. Gevallen wonderkind Camiel ‘at your service’ Eurlings, die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat doorvloog naar KLM. Als minister nam Eurlings vele besluiten in het voordeel van KLM, ten koste van omwonenden en milieu. Al tijdens zijn ministerschap ging het gerucht dat hij in de running was voor een functie bij KLM, wat Eurlings altijd ontkende. De schijn van belangenverstrengeling, oordeelde een deel van de Tweede Kamer, maar aan die schijn was Camiel als Limburgs CDA-icoon wel gewend. Een deel van de Tweede Kamer vond ook dat er door strenge regels iets moest gebeuren aan het doorstromen van bestuurders naar sectoren waar ze jaren over zijn gegaan.

Die strengere regels kwamen er, maar nu blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf dat ze enorm zijn afgezwakt. Het plan was eigenlijk: een beroepsverbod voor twee jaar voor bepaalde functies. Lees: voor een vervolgbaan in dezelfde sector. Om nieuwe Cora’s en Camiels te voorkomen. Het werd echter geen verbod, maar een ‘afkoelperiode’ en het oordeel van een ‘commissie’. Vele malen minder dwingend dus. De reden, zo onthult De Telegraaf: een stevige lobby van bewindslieden uit het kabinet-Rutte III. Die wilden meer ‘comfort’ en waren bang na de politiek nergens meer aan de slag te kunnen als dat niet in hun eigen sector was. Een deel van die bewindslieden is inderdaad daadwerkelijk nergens meer aan de slag geraakt. Dat zegt, lijkt me, veel over hun kwaliteiten, want je hoeft maar door een gemiddelde Nederlandse winkelstraat te lopen om te zien dat overal personeel wordt gevraagd. ‘Comfort’. Je zou er cynisch van worden, dat verzoek. Heel veel mensen zouden dat immers wel willen, ‘comfort’, maar die hebben vooral zorgen, of schulden, of rekeningen.

Ik zag dat jij, de Evil Bert van de VVD, op de foto ging in een kersttrui van KLM. Je bent natuurlijk een totale idioot, maar in ieder geval een eerlijke: je maakt niet pas ná je politieke leven duidelijk waar je loyaliteit ligt, maar al tijdens.