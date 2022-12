5 manieren om je gezondheid een boost te geven in de winter

De winter is een tijd van jaar waarin we ons vaak minder gezond voelen. Er heerst zelfs momenteel een heuse griepepidemie. Daarnaast kunnen de kou, de stress van de feestdagen en de donkere dagen ons ook al wat neerslachtig en lethargisch maken. Gelukkig zijn er een aantal eenvoudige dingen die je kunt doen om je gezondheid een boost te geven in de winter zoals het innemen van extra vitamine c producten, voldoende te slapen en te (blijven) sporten. We vertellen je nog meer in dit artikel.

Vitamine D

Een andere vitamine die je kan nemen is vitamine D. Dit is een vitamine die je lichaam maakt wanneer het aan de zon blootgesteld wordt, maar in de winter is er vaak minder zonlicht. Daarom is het aan te raden om regelmatig een vitamine D supplement te nemen of voedingsmiddelen te eten die rijk zijn aan vitamine D, zoals vette vis, eieren, halvarine en roomboter.

Voldoende slaap

Om je lichaam en geest gezond te houden is het belangrijk om voldoende te slapen. Slaap is namelijk de tijd waarin je lichaam zich kan herstellen. In de winter is het aan te raden om minimaal acht uur per nacht te slapen.

Work-out

Wanneer je je lichaam beweegt, worden er endorfines aangemaakt. Dit zijn stoffen die je lichaam aanmaakt om je een gelukkig gevoel te geven. Daarnaast is bewegen ook goed voor je lichaam en je geest. In de winter is het aan te raden om minimaal 2 à 3 keer per week een half uurtje te bewegen. Dit kan bijvoorbeeld een wandeling, fietstocht of een work-out in de sportschool (of buiten) zijn.

Eet gezond

Natuurlijk is het belangrijk om het hele jaar gezond te eten, maar in de winter is het aan te raden om wat extra aandacht te besteden aan je voeding. Eet bijvoorbeeld regelmatig groenten en fruit. Dit zijn voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamines en mineralen die je lichaam nodig heeft om gezond te blijven. Drink ook altijd voldoende water, zo'n twee liter per dag. Zorg er voor dat je regelmatig een glas water drinkt (probeer dit op gezette tijden te doen zodat je het niet vergeet) en neem bijvoorbeeld een thermosfles mee wanneer je de deur uit gaat.

Doe dingen waar je blij van wordt

In de winter kan het soms een beetje donker en somber zijn en dat kan ons je wat neerslachtig maken. Probeer daarom elke dag iets te doen waar je blij van wordt. Dit kan bijvoorbeeld een leuke activiteit zijn met vrienden of familie, een dagje weg gaan, of gewoon een uurtje lekker ontspannen met een boek of een film. Heb je het vermoeden dat je toch in een ‘winterdip’ raakt en ondervind je hier veel hinder van? Dan is het aan te raden om je huisarts te raadplegen. Deze kan je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of praktijkondersteuner om te kijken of er een oplossing voor te vinden is.