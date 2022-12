Zo financier je jouw verbouwing met een verbouwingshypotheek

Een verbouwingshypotheek houdt in dat je een hypotheek afsluit of de al bestaande hypotheek verhoogt om een verbouwing te kunnen betalen. Het is dus geen specifieke hypotheekvorm zoals bijvoorbeeld een krediethypotheek. Door een tweede hypotheek bovenop de bestaande hypotheek af te sluiten smeer je de kosten voor de verbouwing uit over de gehele looptijd. Je betaalt iedere maand een bedrag aan aflossing en rente. Wil je een korte looptijd dan kan dit, echter dan ben je wel maandelijks meer geld kwijt aan het aflossen. Het gunstige hieraan is wel dat je over de hele looptijd dan minder rente betaald, waardoor je eerder van je hypotheekschuld af bent.

Je kunt ook kiezen voor een onderhandse verhoging binnen de huidige hypotheek. Dit betekent dat je, als je je hypotheek voor een hoger bedrag hebt ingeschreven dan wat er nu op dit moment openstaat, je hypotheek met dit extra bedrag kunt verhogen. Je hoeft hiervoor niet opnieuw naar de notaris, wat wel noodzakelijk is als je een tweede hypotheek wilt afsluiten.

Overwaarde op huis vaak nodig

Om de verbouwing te kunnen financieren met de hypotheek, heb je vaak overwaarde op het huis nodig. De woning dient dan meer waard te zijn dan wat er op dat moment openstaat aan hypotheekschuld. De hypotheekaanbieder zal opnieuw jouw inkomen toetsen om zekerheid te krijgen dat de maandlasten van de extra hypotheek kunnen worden opgebracht. Daarnaast zal er een taxatie van de woning moeten plaatsvinden, waar men kijkt naar de verwachte waarde na de verbouwing.

Kun je een verbouwingshypotheek afsluiten?

Of je een verbouwingshypotheek kunt afsluiten is volledig afhankelijk van wat de woning waard is, wat jouw inkomen is en hoeveel de lopende hypotheek bedraagt. Wil je meer weten en je laten informeren over de eventuele mogelijkheden? Van Bruggen Adviesgroep kan je hiermee verder helpen. Je kunt maximaal 100% van je woningwaarde lenen (of 106% als je die extra 6% gebruikt voor het verduurzamen van je huist met bijvoorbeeld zonnepanelen). Dit betekent dus dat je je hypotheek alleen kunt verhogen als je openstaande hypotheek minder dan 100% is na het verbouwen van de woning.