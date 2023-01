'Voorspelbaar'

Beste paragnosten,

Er bestaat tamelijk veel vormen van luie journalistiek, maar twee reken ik tot de dieptepunten. Het eerste dieptepunt is het journalistiek populisme waarbij een serieus nieuwsmedium wil aantonen dat een bepaald onderwerp de gemoederen danig bezighoudt bij De Mensen In Het Land, en dat doet met Twitter-screenshots. Dan zie je ineens tweets vol taalfouten van @wokewarrior2002 of @trotseblankemanNL opduiken op het scherm naast een nieuwslezer, en moeten we op basis daarvan aannemen dat het volgende onderwerp een volstrekt logische itemkeuze is, omdat iedereen het er kennelijk over heeft.

Het tweede dieptepunt zagen we afgelopen week weer opduiken, tot en met op de site van RTL Nieuws. En dat is: voorspellingen van het nieuws van komend jaar. Door paragnosten. Dan komt een ‘medium’ als Sonja Dover of Thomas Woolthuis aan het woord om ons te vertellen wat er in 2023 gebeurt. Zoals ze dat ook al mochten voor 2022. Wat natuurlijk meestal niet klopte en soms wel, zoals bij iedere voorspelling van ieder willekeurig mens, geheel volgens de regels van de kansberekening.

Het is niet zo heel ingewikkeld: elk zelfverklaard medium is een kwakzalver. Je hoeft zo’n Thomas Woolthuis ook maar in zijn ogen te kijken om te weten dat je in nuchtere toestand nooit een auto van hem zou kopen, ook al voorspelde hij je er nog 200.000 zorgeloze kilometers in. Waarom zou je als serieus medium een onserieus medium opvoeren als autoriteit? Iedereen die vroeger weleens vijf minuten naar AstroTV heeft gekeken, herkent de natte vinger waarmee paragnosten door een bak vol algemeenheden roeren.

Dus voorspelt Sonja Dover een ‘grimmig wereldbeeld in Europa’ (joh!), ‘meer en meer armoede onder de bevolking’ (goh!) en een toename van ‘de achterdocht’ in Nederland (eat your heart out, Nostradamus!). Woolthuis denkt dan weer dat de herstart van André Hazes’ carrière ‘wat stroef’ wordt (‘Hold my beer!’, zou zelfs zijn vader zeggen), en dat ‘de economische malaise voortduurt’. Hij ‘denkt niet’ dat er een echte wereldoorlog komt. ‘Ik denk niet dat er een echte wereldoorlog komt, maar ik denk wel dat er íéts komt.’ Die ga ik eens proberen als openingszin in een café.

Nu we toch iedereen cancellen die niet deugt, kunnen we dat dan ook doen met een groep die we nog lekker ouderwets als groep kunnen wegzetten omdat ze als groep niet deugen, namelijk paragnosten? Om te beginnen door ze niet meer aan het woord te laten alsof ze ook maar in enige mate serieus vallen te nemen? Ik wil hun werk best onbezoldigd overnemen, als er kennelijk toch zo’n behoefte bestaat aan valse profeten. Komt ie. Ik verwacht veel ellende in 2023, veel polarisatie, veel gedoe ook. Maar ook hoopvolle ontwikkelingen, en uitdagingen.

Te vaag? Eén concrete dan. Ik verwacht dat Sywert blijft twitteren over het nieuws en blijft opduiken op de publieke tribune van de Tweede Kamer als het over hemzelf gaat, en ik verwacht dat hij denkt dat ooit iemand bij een redactie zal denken dat Sywert nu wel genoeg is gestraft en we zo’n jongen toch niet zijn hele leven kunnen blijven behandelen als een paria en dat iedereen immers een tweede kans verdient. En ik verwacht dat dat nog gaat werken ook. Of nee, dat vréés ik. Maar ik hóóp dat ik net zo waardeloos blijk in voorspellen als de Woolthuisen en Dovers van deze wereld.