'Dat nare zuipen'

Ik ken niemand die zo aanstekelijk kan vertellen over alledaags alcoholmisbruik als Jacqueline van Lieshout. Zet haar op een praatstoel en je wordt getrakteerd op hilarische wijndoordrenkte kroegentochten, gierende black-outs, doodsmakken op de fiets, horrorkaters van de buitencategorie en vooral: een niet aflatende honger naar drank.

Seks had ze al in geen jaren meer nuchter gedaan, een dag niet gezopen was een nacht niet geleefd. Drank was overal, altijd, zo niet: paniek in de tent. Haar favoriete verhaal: dat ze vast bij de kroeg naar binnen rende als haar man het waagde buiten nog even een praatje te maken – geen dranktijd te verspillen, en wee de ober die niet continu bijschonk, maar het glas leeg onder haar neus liet staan.

Wat ook nog geestig was aan deze vrouw: ze was lifestylecoach van beroep, en gaf alzo dolende zielen advies over de gezondere stijl van leven. Je weet wel, groenvoer, lekker sporten en semispiri-activiteiten als mindfulness en yoga. Dat ze zelf nogal ongezond leefde, zat haar ergens wel dwars, maar niet genoeg om de fles te laten staan. Dat gebeurde pas na een episch bacchanaal op Terschelling, toen men bijna verzoop in een ligbad vol Chardonnay, en besloot dat het nu wel welletjes was geweest.

De rest is geschiedenis: Jacqueline huilde zich door de eerste maanden heen en raakte – nu al bijna zeven jaar – geen druppel meer aan. Ze gooide zich vol op de alcoholbestrijding en begon onder meer, samen met mij, ook zes jaar alcoholvrij, een podcast. Over hoe wij het hem hadden gelapt om te stoppen en – tweede seizoen – met de avonturen van mensen die een mooi verhaal hebben te vertellen over hun tijd als ‘gezelligheidsdrinker’.

Ik was er niet over begonnen, stoppen met drinken, als het niet ‘die tijd van het jaar’ was en het plaatselijke huis-aan-huisblad niet op de mat was gevallen. Hierin werd namelijk de bevolking opgeroepen vanaf 1 januari mee te doen aan de actie IkPas en één maand niet te drinken – volgens de krant geen overbodige luxe, aangezien een op de vijf volwassenen in onze regio bovenmatig alcohol blijkt te gebruiken.

Hoe dan ook. Wie weet was je ook wel van plan de kater uit te zweten tijdens IkPas of Dry Januari, of voel je nu een zacht duwtje in de rug om dat nare zuipen er helemaal uit te gooien. Wees dan ook van harte welkom bij Wat wil je drinken?. Voor herkenning, inspiratie, zinnig advies, en de volledig vernieuwde Jacqueline, het levende bewijs dat je ook broodnuchter heerlijk slap kunt lallen.