Hoe zit het met dynamische tarieven voor zakelijke energie?

De stijgende energieprijs zal niemand ontgaan zijn de afgelopen tijd. Niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven was het even slikken. Nu lijkt de energieprijs weer ietwat te zakken, maar wat de toekomst ons brengt, blijft onzeker. Moet je binnenkort een nieuw (zakelijk) energiecontract kiezen, dan kan het lonen om te kijken naar een dynamische energiecontract. Wat dit inhoudt, lees je in dit artikel!

Wat is een dynamisch contract voor zakelijke energie?

Als we naar energiecontracten kijken, dan zijn er twee bekende soorten: het variabele en vaste energiecontract. Bij een vast contract betaal je een vast tarief, bijvoorbeeld één of drie jaar. Een variabel contract bepaalt het tarief per periode (vaak een maand). Tegenwoordig is er een derde soort energiecontract bijgekomen in dit rijtje: het dynamische energiecontract. Hier verschilt de prijs voor energie per uur en voor gas per dag. Je betaalt dus respectievelijk de uurprijs en dagprijs.

Kort gezegd betaal je dus bij dynamische tarieven de inkoopprijs voor energie. Deze energie is groen, dus het is afkomstig van bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Ook betaal je bij een dynamische energiecontract niet voor onnodige opslag die je bij een vast energiecontract wel moet betalen. Het maakt daarbij niet uit of je een zakelijk groot- of kleinverbruiker bent. Iedere zakelijke gebruiker kan dus profiteren van de dynamische energietarieven!

Hoeveel betaal je voor energie bij dynamische tarieven voor zakelijke energie?

Zoals de naam al zegt, zijn de tarieven dynamisch voor zakelijke energie en dat wil dus zeggen dat de prijs erg kan verschillen. Voor ieder uur dat je stroom verbruikt betaal je dus een ander bedrag, omdat de stroom ingekocht wordt op de dagmarkt. Op sommige momenten is dit bedrag heel laag, bijvoorbeeld omdat er veel duurzame stroom is opgewekt dankzij gunstige weersomstandigheden.

Voor- en nadelen van dynamische tarieven voor zakelijke energie

Twijfel je toch een beetje of je voor een zakelijk dynamisch energiecontract moet kiezen? Hieronder zetten we de voor- en nadelen voor je op een rijtje:

Voordelen:

De voordelen van dynamische tarieven voor zakelijke energie zijn duidelijk. Een dynamisch contract werkt met inkoopprijzen en deze zijn lager dan de tarieven die je moet betalen bij een vast contract. Dit komt doordat energiemaatschappijen met een zogeheten veiligheidsmarge werken. Zo maakt men bij een stijgende prijs toch winst, maar dat berekent men door naar de afnemer (jou dus). Heb je een dynamisch contract, dan is dat niet het geval en betaal je enkel een kleine vaste opslag. Daarnaast zijn energiemaatschappijen die met dynamische tarieven werken veelal groen bezig, dus dat is uiteraard ook een groot pluspunt!

Nadelen:

Aangezien je bij dynamische tarieven de actuele marktprijs betaalt voor zakelijke energie, kan de energierekening iedere maand flink verschillen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het kan altijd zo zijn dat er onvoorziene crisissen zoals de oorlog in Oekraïne komen en de marktprijs flink omhoog gaat. Heb je een vast energiecontract, dan merk je een langere periode niet zoveel van deze prijsschommelingen in de energiemarkt. Los van crisissen zul je ook een prijsverschil zien in de winter en zomer, aangezien er in de zomer bijvoorbeeld meer zonne-energie opgewekt wordt. Sommige ondernemers vinden deze onzekerheid en de prijsschommelingen niet fijn en spreiden hun lasten liever gelijkmatig over het hele jaar heen. In dat geval kan een dynamisch contract dus minder geschikt zijn.

Al met al kan het voor zakelijke verbruik nog steeds zeker lonen om voor een dynamische contract te kiezen. Je betaalt dan nooit onnodig teveel voor energie. Je kunt dan ook nog eens extra geld besparen door je bedrijf energiezuiniger te maken met bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie en LED-verlichting.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Elix.