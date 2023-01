Wie denkt Monica Geuze wel dat zij is?

Welke ingrijpende beslissing nam Monica Geuze?

De vloggende knapperd, die ons sinds haar negentiende bestookt met haar gefilmde dagelijkse bezigheden, geeft er ineens de brui aan. In haar laatste video kondigt ze aan te kappen met haar vermakelijke vlogs, die vooral door jonge tienermeiden en hengstige heren werden bekeken. Of ze nou met een kater van de drank lag te mokken in bed, naar de Mcdonald’s reed voor een vette bek of naar een feestje vol wulpse vriendinnen ging: Geuze filmde het allemaal. En dat sloeg aan bij de doelgroep, want haar video’s werden honderdduizenden keren bekeken op YouTube.

Waarom stopt ze er eigenlijk mee?

Vijf jaar geleden besloot Geuze al om niet meer dagelijks, maar slechts eens per week een vlog te maken en te plaatsen. Die beslissing was naar nu blijkt een opmaat naar de keuze van Geuze om er helemaal mee te stoppen. Door haar YouTubebekendheid heeft ze allerlei televisiewerk gekregen en ze heeft haar eigen lifestylemerk Sophia Mae opgericht. Bovendien is ze moeder van haar 4-jarige dochter Zara-Lizzy, aan wie ze ook voldoende aandacht wil geven aangezien ze nog niet fulltime naar school gaat.

Behalve het drama dat we Geuze op You- Tube moeten missen, was er ook goed nieuws, toch?

Zeker. Want in haar laatste video meldde de 27-jarige influencer ook dat haar relatie met haar vriend Robbert is gestrand. Voor alle single mannen die Geuze aan de zijde zagen van achtereenvolgens Lil’ Kleine, voetballer Lars Veldwijk en retailondernemer Robbert Kroese, gloort er nu hoop aan de vrijgezellenhorizon. Kleine kanttekening: je moet financieel flink wat in de melk te brokkelen hebben en daarnaast de dating-app Raya installeren, een speciale app exclusief gemaakt voor succesvolle of bekende mensen. Zo heeft ze Kroese namelijk ontmoet. Bovendien zit Geuze door haar breuk met Kroese in een fase ‘die verschrikkelijk kut is om doorheen te gaan’.

Wat vindt Monica Geuze van zichzelf?

‘Het is nu even niet leuk, het is even gewoon fucking zwaar.’

Wat vinden wij van Monica Geuze?

Wij respecteren heus de rigoureuze keuze van Monica Geuze en wensen haar reuze veel sterkte.

Wat vinden anderen van Monica Geuze?

XELLY CABAU VAN KASBERGEN - haar visagiste

‘Ze is een heel mooi meisje, dat altijd doet wat fijn voelt voor zichzelf. En alles vanuit eigen kracht. Daarnaast heeft ze een erg mooi gezicht: heel fijntjes en makkelijk om op te maken.

Heel mooie lippen, mooie huid; al met al een ontzettend knappe vrouw. Of we vriendinnen zijn? Nee, ik zou het eerder goede kennissen noemen. We vragen hoe het met de ander gaat, we wensen elkaar gelukkig nieuwjaar en als we met elkaar zijn, voelt het natuurlijk, gezellig en vertrouwd.’

LARS VELDWIJK - ex

Op Instagram: ‘Elk huisje heeft z’n kruisje, niemand is perfect, ik niet, Monica niet en zo heeft iedereen wel zijn dingen. Maar elke dag probeer ik te leren om een beter persoon te zijn, een betere vader en een beter mens. Ik hoop dat jullie kunnen zien wat voor vader ik ben, en nee niet perfect, maar doe wel elke dag m’n best om die te worden. Zo ook Monica, met vallen en opstaan, maar we doen ons best op onze manier.’

JAN KROESE ex-schoonvader

‘Als schoondochter vond ik haar een heel prettige persoonlijkheid. Ik had een goede band met haar, en nog steeds. We sluiten haar in ons hart, maar helaas: als de liefde niet gaat zoals die moet gaan, dan moet je afscheid van elkaar nemen. Een kwaliteit van haar die ik als schoonvader erg kon waarderen, is dat ze een geweldig hardwerkende, talentvolle zakenvrouw is. En dat paste heel goed bij de familie Kroese.’

WOLTER KROES - mededeelnemer The Masked Singer

‘Het verbaasde me hoe goed Monica zong in The Masked Singer. Helemaal in combinatie met dansen én dat warme pak, dat had ik nooit verwacht! Voor de rest: persoonlijk kende ik dat meisje niet zo heel goed. Ik weet wel wat ze allemaal heeft gedaan en doet, maar persoonlijk kende ik haar niet. Achter de schermen vond ik haar een superaardige meid. Als je met haar praat, merk je dat ze vreselijk slim is. Ze is gewoon een zakenvrouw. Dat ze is gestopt met vloggen, begrijp ik wel. Het is heel arbeidsintensief, voor haar was het een dagtaak en ze heeft ook nog een jong kindje. Ik heb die keuze op een gegeven moment ook gemaakt, om van driehonderd optredens per jaar terug te gaan naar ruim honderd, om meer bij m’n gezin te kunnen zijn. Mijn zoon Wolter jr. is veel bezig met livestreamingwebsite Twitch, dus ik zie wel hoeveel tijd het kost. Als je zoveel volgers hebt als Monica en je verdient daar je boterham mee, dan zal er ergens wel een financieel gaatje komen te zitten straks. Dat zal ze wel opvangen met tv-werk en haar ondernemerschap, denk ik.’

LENA BRIL - socialemedia-expert

Op tipvanjet.nl: ‘Monica Geuze is ons boegbeeld en, waarschijnlijk onbewust, de wijste vrouw van Nederland met een heel belangrijke boodschap. Zij laat zien dat je het leven niet zo serieus moet nemen. Monica weet hoe het leven in elkaar zit: je moet geld verdienen om te kunnen leven en elk succes vieren. En je moet met iedereen die je lief vindt eten en chillen. En je niet te veel druk maken over wat andere mensen van je vinden. Monica heeft schijt aan de wereld.’

FRITS WESTER - mededeelnemer Kroongetuige

‘Toen ik in 2017 meedeed aan het programma Kroongetuige, wist ik nog niet wie ze was. Ik viel als laatste af, zij één aflevering eerder. Ze was superslim met dingen waar je telefoons en internet bij nodig had, dat is ook haar vakgebied. Ze was behoorlijk fanatiek en kon heel goed uitslapen, want ze was altijd te laat, als laatste bij het ontbijt. Na de lunch het liefst even een tukkie. Daarna was ze ook weer nét op tijd terug. Ze had een stijve nek en rug en ik mocht haar masseren, ik kan dat vrij goed. Wel in gezelschap vanzelfsprekend, maar ik denk dat menig man er jaloers op kan zijn, haha.’