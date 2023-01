Vrouwen, vermogen en volgers: een duik in de wereld van Instagrams grootste Playboys

DAN BILZERIAN - 33,5 miljoen volgers

Het leven van Dan Bilzerian, samengevat door Dan Bilzerian: ‘Het voelt alsof ik een videogame speel die ik allang heb uitgespeeld.’

Mensen zonder sociale media zullen wellicht nooit van deze man hebben gehoord, maar voor de rest van de wereld geldt Dan Bilzerian als de meest verguisde én meest benijde man op aarde. Zijn 33 miljoen volgelingen prijzen ‘King of Instagram’ blindelings als een adonis pur sang met een goddelijk lijf, miljoenen dollars op de bank en een eindeloze harem van bloedmooie bikinimodellen. Voor de nog grotere groep sceptici, vijanden en haters is Bilzerian vooral een verwaand rijkeluiskindje, een talentloze nietsnut en een oppervlakkige misogynist.

De waarheid ligt ergens in het midden. Zeker is dat dit sociale fenomeen een leven leidt als geen ander en dat maar al te graag etaleert op zijn digitale kanalen. Tussen de spectaculaire foto’s en filmpjes waarmee de Amerikaanse playboy dagelijks zijn sterfelijke toeschouwers confronteert, is het goed zoeken naar beeldmateriaal zonder rondborstige en halfnaakte vrouwen, exotische droomlocaties, wilde feestjes, Bilzerians gespierde bovenlijf, grote vuurwapens, dikke jachten en peperdure bolides. Het heeft er alle schijn van dat deze 42-jarige vrouwenverslinder niets anders doet dan de hele dag lanterfanten, snorkelen en in jacuzzi’s liggen met tientallen wellustige dames.

Maar schijn bedriegt. Soort van. Want, anders dan zijn perfecte plaatjes doen geloven, lijkt Bilzerian achter de schermen wel degelijk hard te werken. Of nou ja, te werken. Zelf claimt de vermogende krachtpatser rijk te zijn geworden met zijn liefde voor poker, een hobby die hij het liefst zou delen met andere, steenrijke pokeraars of beroemde vrienden. Een full house in een besloten Bilzerian-toernooi levert naar verluidt zomaar miljoenen dollars op.

Wie iets langer speurt op de naam Bilzerian, weet dat het pokerverhaal maar deels klopt. Dans vader, Paul Bilzerian, was een illegale beursbengel op Wall Street en liet zoonlief achter met een giga-vermogen aan trustfondsen. De digitale levensgenieter heeft dus nooit echt hoeven werken, zo blijkt, al doet hij dat tegenwoordig wel. Met zijn bedrijfje Ignite handelt Bilzerian in elektronische sigaretten, cbd-oliën, waterflessen en wodka. Via zijn netwerk van belangrijke vriendjes scoort hij sporadisch een bijrolletje in matige actiefilms en realityshows, in 2021 publiceerde hij een heus zelfhulpboek en eerder richtte hij al eens een pokerwebsite op.

Zijn huidige vermogen wordt geschat op 200 miljoen dollar. Welk gedeelte hij daarvan spendeert aan zijn talloze supermodellen, gehuurde villa’s en exorbitante levensstijl is gissen. Speculeren over de ‘echtheid’ van deze King of Instagram is dan ook een dagelijkse bezigheid op internet. Worden al die mooie vrouwen door Bilzerian ingehuurd? Hoeveel schulden heeft hij? Kan hij wel echt pokeren? Ook van ophef waant deze rokkenjager zich niet immuun. Hij gooide eens een pornoster acht verdiepingen naar beneden in een zwembad, hij trapte een model in haar gezicht en hij werd gearresteerd op verdenking van het maken van een bom. Bilzerian lachte alles weg, postte de boel nog maar eens op Instagram en vergaarde alleen maar meer volgers, faam en geld. En daar gaat deze playboy voorlopig nog wel even mee door. ‘Ik wil miljardair worden. Dat is het laatste dingetje op mijn bucketlist.’

TRAVERS BEYNON - 299.000 volgers

Deze 50-jarige zakenman uit Melbourne is, net als zijn Amerikaanse tegenhanger, geboren met een gouden lepel in de mond. Na een gef lopte carrière als rugbyspeler en model nam Beynon het imperium dat zijn ouders ooit opzette over: Freechoice Australia, met 294 landelijke winkels dé tabaksgigant van het continent. Zijn bankrekeningen explodeerden daarmee tot zo’n 200 miljoen dollar, een voordeeltje waarmee Beynon niet bepaald zuinig omspringt. In 2010 schafte hij zijn eigen, afgesloten gemeenschapje aan van 33 luxe woningen. Hoofdattractie: The Candy Shop Mansion, een gigantisch sekspaleis met vijftien slaapkamers, negentien badkamers, vier keukens, een balzaal, een fitnessruimte, een herenclub, bioscoop met vijftien zitplaatsen, een zwembad, een stoombad en een solarium.

Zelf heeft Beynon zich de bijnaam The Candyman aangemeten; zijn talrijke stoeipoezen mogen zichzelf de Candy Girls noemen. Opmerkelijk: Beynon combineert het leven van felbegeerde playboy met een heus gezinsleven. Tussen alle ronddwarrelende borst- en bilpartijen wonen in The Candy Shop Mansion namelijk ook gewoon zijn vrouw én hun vier kinderen.

Overdag zweert The Candy Man de ideale vader en zakenman te zijn. ‘Iedere zondagavond is er zelfs een verplicht familiediner,’ vertelt Beynon in een interview. ‘Dan zitten we met z’n allen aan onze grote eettafel: de jonge kinderen, de oudere kinderen, alle vriendinnen, de vrouw.’ Mobiele telefoons niet toegestaan. In de avonden en in de weekenden gaat het in The Candy Shop Mansion ‘helemaal los’. Wilde feestjes, ondeugende poolparty’s en orgies aan de lopende band: voor Beynon is het de normaalste zaak van de wereld. Zijn eigen slaapkamer is ingericht als nachtclub, compleet met stripperspaal, spiegelplafonds en lichten en rookmachines. Iedere nacht deelt Beynon de lakens met gemiddeld vier vrouwen. ‘Er zijn momenten dat ik mijzelf in het spiegelplafond zie, bedolven onder tien mooie meisjes, en bij mijzelf denk: ik kan nu met plezier doodgaan.’ En ja, mevrouw Beynon is hier helemaal senang mee. ‘Ik houd van vrouwen, het is mijn lichaam en ik houd ervan om dat met andere vrouwen te delen.’

Voor nieuwe aanwas houdt de familie Beynon er een heuse sollicitatieprocedure op na, compleet met proeftijd. Jonge, aantrekkelijke vrouwen worden uit de hele wereld – ‘Peru, Colombia, Venezuela, Europa, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, echt overal’ – ingevlogen om een leven als Candy Girl te leiden. Dat gaat niet zomaar, waarschuwt The Candy Man maar alvast. ‘Ik heb strikte regels om ervoor te zorgen dat de dingen hier harmonieus blijven. Ik ben namelijk erg kieskeurig. Mijn meisjes moeten leuk, sprankelend, extravert, spontaan, avontuurlijk en respectvol zijn tegen iedereen. En ik wil altijd weten waarom zij mijn vriendin willen worden.’

Klinkt allemaal zalig, maar het leven van een playboy gaat echt niet alleen maar over rozen, zweert Beynon. ‘Er zijn meisjes geweest die zich hebben misdragen, onbeleefd waren of altijd alleen maar seks met mij wilden. Dan houd je het hier niet lang uit. Sommige meisjes kwamen zelfs uit Engeland gevlogen en konden na een half uurtje alweer terug.’

Benieuwd naar de rest van het artikel? Je leest 't via Blendle of in de nieuwste Revu. In de rest van het artikel komen de heren Tony Toutouni (1,6 miljoen volgers) Floyd Mayweather (28,5 miljoen volgers) Gianluca Vacchi (22,8 miljoen volgers) en Joel Beukers (439.000 volgers) aan bod.