'Ja beste mensen, de asielzoekers hebben ’t gedaan!'

Schrijnend stukje in De Telegraaf, de enige krant die niet bruiner wordt als je je reet ermee afveegt: palliatieve patiënten liggen urenlang in hun eigen poep, omdat ziektekostenverzekeraars zuinig zijn met het vergoeden van incontinentiematerialen. Spul dat je niet zomaar even bij de Kruidvat kunt halen, maar besteld moeten worden bij medische speciaalzaken. Die zijn misschien niet steeds verrassend, maar omdat ze groot inkopen wel altijd voordelig. Voor de zorgverzekeraars, that is. Voor de verpleegsters (m/v/x) die bij het aanvragen van de luiers in een bureaucratische mallemolen belanden waarin iedere pamper moet worden verantwoord, is het vooral tijdrovend, dus meer ogen op het computerscherm en minder handen aan het bed.

Te triest voor woorden, voorbeeld nummer zoveel van de nietsontziende uitholling van de zorg onder Rutte I t/m IV, maar ik hou nog even een slag om de arm. Een artikel in de immer populistisch gemotiveerde Telegraaf gebaseerd op interviewtjes met welgeteld één echtgenoot van een palliatieve patiënt en één wijkverpleegkundige bewijst nog niet dat dit een probleem op landelijke schaal is.

En om te zien dat het stukje z’n populistische uitwerking niet mist, hoef je maar af te dalen in de stinkende onderbuik van de sociale media. Daar wordt getweet dat het allemaal de schuld van Mark, Sigrid en de hunnen is. En dat is natuurlijk zo. Het inmiddels totaal achterhaalde waanidee dat marktwerking een topoplossing (toplossing) voor om het even welk probleem in de zorg zou zijn, is immers aan (neo)liberale breinen ontsproten.

Maar dan wordt er door bruin Nederland al vlug van alles en nog wat bijgehaald, dat niks met de palliatieve zorg te maken heeft. Dat er wél miljarden (hoeveel exact roeptoeteren ze er nooit bij) naar de stikstofcrisis en de oorlog in Oekraïne gaan. Dat zijn altijd mensen die daarvoor stikstof sowieso al oké-olé-olé en Poetin een toffe peer vonden. Wat je echter het meest ziet, is de knee-jerk reflex van ‘eigen volk eerst’-nationalisten, het oeroude, in- en inracistische: ‘Het is allemaal de schuld van de buitenlanders!’

Ja, beste mensen, de asielzoekers hebben het gedaan! Die worden namelijk ‘van alle gemakken voorzien’! Die hebben het goed, veel te goed! Die mogen hier logeren op ‘luxe cruiseschepen’ en worden vergast op ‘een lopend buffet met drie verschillende groenten en appeltaart als dessert’! En iedereen weet toch dat als een asielzoeker niet meer in staat is z’n eigen kak op te houden, Rutte en Kaag direct komen aangesneld om hem of haar hoogstpersoonlijk te verschonen, inclusief ontspannend sponsbad en happy ending?! (Gek gezicht zou dat zijn, zeker zo op een klapstoel op een verregend grasveldje voor de opvang in Ter Apel.)

Ja, dat móét wel de reden zijn waarom in een van de rijkste landen ter wereld stervenden in hun eigen ontlasting zouden liggen. Echt, zak in de stront.