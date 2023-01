4 onmisbare items voor je wintersportvakantie

1. Brill op sterkte

Als je brillen met sterkte nodig hebt voor het dagelijks leven, dan is het belangrijk om een paar mee te nemen tijdens je wintersportvakantie. Skiën of snowboarden met onscherp zicht kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot vermoeide ogen. Het is belangrijk om een paar te kiezen dat goed aansluit op je gezicht, zodat de bril niet afglijdt tijdens het skiën of snowboarden

2. Ski- of snowboardzonnebril

Een ski zonnebril is onmisbaar tijdens een je wintersportvakantie. Sneeuw reflecteert veel zonlicht, waardoor het extra belangrijk is om je ogen te beschermen tegen UV-stralen. Een ski- of snowboardzonnebril heeft vaak een stevig frame en een goede grip, waardoor deze perfect is voor wintersport. Dit soort zonnebrillen zijn vaak speciaal ontworpen voor wintersport, met een verstelbare neusclip en een stevig frame, zodat de zonnebril goed op zijn plek blijft zitten.

3. Thermische onderkleding

Het is belangrijk om warm te blijven tijdens een wintersportvakantie, vooral omdat je veel in de buitenlucht bent. Thermische onderkleding helpt je om warm te blijven en tegelijkertijd vocht af te voeren, waardoor je droog blijft. Thermische onderkleding bestaat vaak uit een dunne, ademende laag die het lichaam warm houdt, zonder te oververhitten. Dit soort onderkleding is vaak gemaakt van synthetische materialen, zoals polyester of nylon, die snel drogen en goed ademen.

4. Handschoenen of wanten

Je handen zijn bijzonder gevoelig voor kou als je op de bergen staat. Het is belangrijk om handschoenen of wanten mee te nemen die warm, water dicht en ademend zijn. Handschoenen of wanten die speciaal ontworpen zijn voor wintersport zijn vaak gemaakt van waterdichte en ademende materialen, zoals Gore-Tex of Thinsulate. Dit zorgt ervoor dat je handen droog en warm blijven, zelfs in de meest extreme weersomstandigheden. Er zijn ook speciale ski- of snowboardhandschoenen die extra grip hebben voor de ski's of snowboard, of handschoenen met een afneembare vinger voor gemakkelijk gebruik van de skistokken.

Dit artikel is in samenwerking met een commerciële partner tot stand gekomen.