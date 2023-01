'Het gaat je geen reet aan waarom ze abortus pleegt'

Berichtje op Nu.nl: ‘Buddy’s gaan op meer plekken vrouwen begeleiden naar abortuskliniek.’ Dat is nodig, want blijkbaar staan er bij zulke klinieken geregeld ‘agressieve anti-abortusdemonstranten’ voor de deur. Ik wist niet dat we hier, in ons nuchtere Nederlandje, ook religieuze nutcases hebben die vrouwen en meisjes belagen die een ongewenste zwangerschap willen afbreken.

Is natuurlijk vanuit de V.S. komen overwaaien. Normaliter hoor je vooral bekrompen rechts over dit soort trans-Atlantische ideeënimport huilen. Woke, Black Lives Matter, pronouns: allemaal aanstellerige Amerikaantjes-na-aperij. In navolging van die libtard snowflakes ‘wit’, ‘persoon van kleur’ en ‘tot slaaf gemaakte’ moeten zeggen (ja, het móet, mensen, anders ga je de gevangenis in en krijg je alleen nog maar droog brood met spinnenkoppen te vreten), wát een aanslag op het welbevinden van de uit al zijn dan wel haar gaten naar spruitjes meurende conservatieve Nederlander!

Maar het is dus niet louter links-progressief gedachtengoed dat vanuit de U.S.A. wordt ingevoerd. Nederlandse christenextremisten zullen op CNN of FOX News wat doorgefokte white trash met pro-life-spandoeken bij een abortuskliniek zien staan en hebben gedacht: God vindt het vast helemaal gaaf als wij dat hier ook doen! Ik heb verder niks tegen christenen, hè? Lees die bijbel. Ga naar die kerk. Trouw niet met iemand van je eigen geslacht. Heb geen seks voor het huwelijk. Vraag niet om euthanasie als je ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Ga niet naar een abortuskliniek als je ongewenst zwanger bent. You do you. Maar laat een ander met rust. Zeker vrouwen en meisjes die op het punt staan zo’n in potentie verdrietig en pijnlijk, maar als het goed is weloverwogen en in alle vrijheid genomen besluit uit te laten voeren.

Je weet niet waarom ze voor abortus heeft gekozen. Misschien is ze verkracht. Misschien wil ze wel heel graag een kindje, maar bleek uit een echo dat er iets verschrikkelijk mis is. Misschien heeft ze hartstikke leuke seks gehad, maar malfunctioneerde het condoom en zit ze nu met de gebakken peren. Maakt niet uit, het zijn jouw zaken niet, het gaat je geen reet aan. Feit is: niemand gaat voor z’n lol naar een abortuskliniek en het is al kut genoeg zonder dat er iemand ‘moordenaar’ naar je schreeuwt. En mensen die dat doen heb je er tegenwoordig in Nederland dus blijkbaar bijlopen.

Nu ben ik tegen iedere vorm van geweld. I’m a lover, not a fighter, je weet. Zelf zal ik dit soort ‘demonstranten’ dus niet snel een welverdiende corrigerende tik met een met prikkeldraad omwonden honkbalknuppel geven. Maar nou hoorde ik dat de stichting Samen naar de Kliniek nog op zoek is naar van die buddy’s om vrouwen naar abortusklinieken te begeleiden en ik dacht: voelt de een of andere stoere motorclub zich niet geroepen eens wat vrijwilligerswerk te doen? (Dat is trouwens van oorsprong ook iets hartstikke Amerikaans, motorclubs.)