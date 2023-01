Wil je vermogen opbouwen? Dan kun je natuurlijk geld op je spaarrekening zetten. Dit is alleen niet de meest verstandige keuze, aangezien er momenteel een hoge inflatie is en je vermogen op die manier dus eigenlijk minder waard wordt. Beleggen is in dat opzicht een betere manier, omdat je hier een hoger rendement uit kunt halen. Zit jij ook weleens te denken om te beginnen met beleggen? Lees dan snel verder, want in dit artikel vertellen we je 5 redenen waarom je moet beginnen met beleggen!

1. Inflatie tegengaan

We noemden net al dat de torenhoge inflatie een reden is om te beginnen met beleggen. Alles wordt steeds duurder, dus je geld wordt minder waard. Beleg je je geld in plaats van dat je het op de spaarrekening zet, dan behaal je een hoger rendement. Uiteraard is het wel nog steeds belangrijk om een financiële buffer achter de hand te hebben en dus niet al het geld te beleggen. Zo kun je onvoorziene uitgaven nog steeds opvangen met je spaargeld.

2. Rendement halen

De tweede reden waarom beleggen een goed idee is, is vanwege het te behalen rendement. Je kunt beleggen in losse aandelen, obligaties of een index. Dat laatste bestaat uit meerdere aandelen van verschillende bedrijven. Een bekende index is bijvoorbeeld S&P of S&P500, welke bestaat uit de 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten.

S&P500 kopen betekent dat je risico's verspreidt. Dit is beter dan wanneer je losse aandelen van één of een paar bedrijven koopt, want als het slecht gaat met deze bedrijven, worden jouw aandelen allemaal minder waard. Stop je je geld in Amerikaanse aandelen, verspreid over 500 bedrijven, dan is het risico veel kleiner dat je geld verliest. Van deze 500 bedrijven zullen de goedlopende bedrijven namelijk de slechtlopende bedrijven opvangen, waardoor je onder de streep vrijwel altijd rendement kunt halen.

3. Groei met de economie mee

Aanhakend op het vorige punt, kun je met de economie meegroeien als je belegt. Op de korte termijn zijn er natuurlijk wel schommelingen, maar als we nogmaals S&P500 als voorbeeld nemen, kun je in de afgelopen jaren zien dat het rendement van dit fonds alleen maar is gestegen. Ieder jaar gemiddeld groeide het met een paar procent en daar kun je dus ook van meeprofiteren.

4. Geld beleggen in belangrijke zaken

De vierde reden waarom je moet beginnen met beleggen is omdat je je geld kunt stoppen in zaken die belangrijk voor jou zijn. Je kunt dus aandeelhouder worden van bedrijven die bij jouw persoonlijke interesses passen. Zo kun je bijvoorbeeld beleggen in bedrijven die zich bezighouden met hernieuwbare energie, luxegoederen of toerisme.

Je kunt er ook voor kiezen om te investeren in opkomende industrieën. Chips, robotica en artificial intelligence worden bijvoorbeeld steeds belangrijker. Een voorbeeld van een bedrijf dat hierop inspeelt is OpenAl. OpenAl heeft recent ChatGTP gelanceerd, wat een nieuwe en complexe ai is die de meest ingewikkelde vragen kan beantwoorden. Steeds meer mensen zoeken daarom naar manieren waarop ze ChatGP aandelen kunnen kopen.

5. Zekerheid voor later

Mensen leven gemiddeld steeds langer en dit betekent dat de pensioenleeftijd steeds omhooggeschoven wordt. Wil je eerder stoppen met werken en op je oude dag ook nog voldoende geld hebben om te kunnen genieten van het leven, dan is het sowieso beter om je geld te beleggen. Dit doen de pensioenfondsen al voor je, maar je kunt het dus zelf ook doen met je eigen vermogen.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Sendar Media.