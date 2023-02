Wen er maar aan: u gaat insecten eten

Ik krijg net bericht dat wij van de mainstream media het er doorheen gaan drukken. Zo is van hogerhand besloten. Op het WEF. Onder andere. Ook in wandelgangen en achterkamertjes is er nog even over gebakkeleid. Maar niet al te lang, want tijd is geld. De mensheid zuigt zichzelf niet uit. Maar u gaat dus insecten eten. Ja, nu kunt u het weglachen, zo van ‘Hahaha, dat zullen we nog weleens zien!’, maar het gaat toch echt gebeuren. U gaat keverkauwen. Torverorberen. Sprinkhaankanen. Wurmslurpen. Want Soros, de EU en Zelensky willen het.

Waarom weet ik ook niet. Het zal wel een gunstig effect hebben op de omvolking en de homeopathische verdunning en zo. Misschien worden witte, heteroseksuele mannen er wel slap in de ballen van. Verwijfd zaad, het definitieve einde van Onze Manier van Leven. Of het is om Poetin te pesten. Die kan namelijk absoluut niet tegen het idee van mensen om insecten te eten. Hij hoeft er maar aan te denken en hij moet al bijna overgeven.

Hoe dan ook: u gaat insecten eten. Wappies wisten dat al wat langer (ergens heel hoog bij de New World Order zit een lek, kan niet anders) en verzetten zich er hevig tegen. Op Twitter en Facebook beweren ze dat kevertjes en torretjes bomvol kankerverwekkende chitine en metamorfische steroïden zitten, maar dat zijn allemaal smoesjes, wappies zijn gewoon moeilijke eters.

Gelukkig kunnen wij van de mainstream media altijd rekenen op de sheople. Gratis en voor niets schieten ze ons te hulp. Met ‘feiten’. Dat het in delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika al sinds mensenheugenis de gewoonste zaak van de wereld is om insecten te eten, bijvoorbeeld. (Dat die zwarte, gele en bruine mensies anders kapot gaan van de honger, zeggen ze er niet bij.) Of dat het roze in roze koeken van luizen gemaakt is. (Het eeuwenoude broodjeaapverhaal, ‘wetenschappelijk’ onderbouwd met E-nummer 120.) Dat sprinkhanen ongeveer precies exact hetzelfde zijn als garnalen. (Net zoals een labrador ongeveer precies exact hetzelfde is als een zeehond.) En dat er helemaal niemand verplicht wordt om insecten te eten.

En dat laatste is al helemaal niet zo. Iedereen zal eten wat de pot schaft, godverdomme. En de pot schaft insecten. Zoals tijdens de coronapandemie militaire inentingseenheden langs de huizen trokken om vaccinatieweigeraars met een Glock 17 op het hoofd een naald in de bovenarm te steken, zo zullen nu speciaal getrainde bug-brigades aanbellen bij eenieder die z’n bordje niet braaf leegeet. Met een trechter. En een zak levende pissebedden.

Maar goed, lang verhaal kort: insecten zijn echt superlekker en supergezond. Roer ’s ochtends eens een handje gedroogde meikevertjes door de yoghurt. Of smeer met de lunch een keer rupspaté op je boterham (lekker dik!). What’s for dinner? Meelwormrisotto! En wat dacht u van krekelkroketjes bij de borrel? Mmmmm! Insecten, u móét ze proeven!

(Einde mainstream-mediabericht.)