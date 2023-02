Waarom we hebberig worden van de Samsung S23 serie

Gadget-fans konden afgelopen week hun hart ophalen. Samsung presenteerde op 1 februari namelijk hun nieuwste Samsung S23 serie. Deze serie bestaat uit drie gloednieuwe toestellen: de standaard Samsung Galaxy S23, de S23 Plus en de S23 Ultra. De toestellen zijn stuk voor stuk musthaves. Benieuwd wat je er per model mee kunt doen? We hebben het voor je op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy S23

We beginnen met het standaardmodel: de Samsung Galaxy S23. Dit is een model dat met 6,1 inch makkelijk in je broekzak past. Bovendien is het display lekker helder, waardoor scrollen nog fijner wordt. De Galaxy S23 is ten opzichte van de Galaxy S22 een stuk sneller, krachtiger en zuiniger. Dat het model zuiniger is dan zijn voorganger zul je vooral merken aan het intern geheugen van 8 GB. Bovendien beschikt het toestel over een grotere batterij van maar liefs 3.900 mAh.

Maar dat is nog lang niet alles. Andere specs van de Samsung Galaxy S23 waar we blij van worden zijn de volgende:

Het toestel heeft 4 camera’s: een 50 MP hoofdcamera, ultragrote hoeklens van 12 MP, een telelens van 10 MP en een selfiecamera van 12 MP

120 HZ verversingssnelheid

128 GB en 256 interne opslagcapaciteit

Snapdragon 8 Gen 2 processor

Geschikt voor snelladen en draadloos opladen

Samsung Galaxy S23 Plus

Lees jij je appjes liever van een groter scherp? Dan ben je bij de Samsung Galaxy S23 Plus aan het juiste adres. Dit display is net zo helder als de Samsung Galaxy S 23, maar is net wat groter (6,6 inch). Ook heeft dit model dezelfde vier camera’s als de standaard variant (een 50 MP hoofdcamera, ultragrote hoeklens van 12 MP, een telelens van 10 MP en een selfiecamera van 12 MP.)

Andere specs die ons hebberig maken zijn de volgende:

120 HZ verversingssnelheid

256 en 512 FB opslagcapaciteit

4.700 mAh batterij

Snapdragon 8 Gen 2 processor

Geschikt voor snelladen en draadloos opladen

Samsung Galaxy S23 Ultra

En last but not least: de Samsung Galaxy S23 Ultra. Een model om u tegen te zeggen. Ook dit toestel heeft een superhelder display, maar is weer wat groter (6,8 inch) dan de andere modellen en heeft een hogere maximale resolutie. De camera van de Galaxy S23 Ultra zorgt ervoor dat het model zijn naam eer aandoet. Zo beschikt dit model over een hoofdcamera van maar liefst 200 MP, waarmee je ontzettend gedetailleerde foto’s kunt maken.

Andere specs die we indrukwekkend vinden zijn de volgende:

120 Hz verversingssnelheid

256 en 512 GB of 1 TB opslagcapaciteit

8 of 12 GB werkgeheugen

5 camera’s: een hoofdcamera met 200 MP, 10 MP periscooplens, ultragrote hoeklens van 12 MP, een telelens van 10 MP en een selfiecamera van 12 MP

Snapdragon 8 Gen 2 processor

Met Samsung S Pen

Geschikt voor snelladen en draadloos opladen

En aangezien het oog ook wat wil zijn de drie bovengenoemde model beschikbaar in diverse kleuren. Je kunt kiezen uit zwart, crème, groen en lavendel.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een commerciële partner.