Annebel Visscher: 'Michella zat mij de hele dag te pesten'

Michella Kox? Who the fuck is dát?

Wees gerust: als je haar niet kent, zit je goed. Dan heb je blijkbaar een verfijnde smaak wat betreft je keuze in wat je leest, op tv volgt en online kijkt. Er zijn echter ook vele honderdduizenden mensen die smakeloze reality-tv op hun guilty pleasure-lijstje hebben staan. Op het gebied van ordinaire pulptelevisie spant Echte meisjes in de jungle zonder enige twijfel de kroon. En binnen dat Videoland-programma is wat ons betreft Michella Kox de absolute opper-aso. Ze doet in dit nieuwe seizoen voor de derde keer mee.

Wat maakt Kox tot zo’n opvallende verschijning in realityland?

Vergeet Ma Flodder die met een eetlepel een hap hondenvoer uit een blik vrat. Vergeet Hanna Tokkie die haar eigen buren met een honkbalknuppel te lijf ging en daarna haar 45km-wagentje in vlammen zag opgaan. Vergeet zelfs Glennis Grace die voor een draaiende AT5-camera een Amsterdamse automobilist voor ‘teringlijer’ uitschold en vorig jaar nog het personeel van een supermarkt aftuigde. Alle nationaal bekende horken verbleken bij deze spraakmakende Arnhemse. Michella Kox is een fenomeen. Ongekend asociaal, ongeëvenaard grofgebekt, ongeloofwaardig ongeletterd en onvoorstelbaar onbeschaafd.

Wat vindt Michella Kox van zichzelf?

‘Ik heb heel Laos ondergescheten, ik zeikte uit m’n fluit en ook uit m’n reet.'



Wat vinden wij van Michella Kox?

Minstens net zo’n grote aso als onze eigen, royaal met lichaamssappen rondsproeiende hoofdredacteur. Dat zal wel komen omdat ze bijna dezelfde achternaam delen.

Wat vinden anderen van Michella Kox?

Annebel Visscher - Echte meisjes 2023

‘Michella Kox haatte mij zonder reden. Ze zat me de hele dag te pesten, samen met Louisa Janssen. Ik kreeg bakken ellende over me heen, echt niet te doen. Negatief, zeuren, vreselijk. Ik kan niet meer met die mensen in één ruimte zijn, ik trek dat gewoon niet. Kijkers met een beetje mensenkennis zien wel wat voor wijven dat zijn, maar heel veel andere kijkers kunnen daar niet doorheen kijken. Dat is wel jammer. Michella is heel asociaal. Hoe je haar ziet, zo ís zij ook echt. Ze is gewoon echt heel erg gemeen. Ze heeft gewoon een bek van hier tot Tokio en ze denkt volgens mij ook niet na over wat ze zegt. Ze schreeuwt gewoon, heel asociaal, heel erg. Als ze je niet mag, krijg je de volle laag als je in de buurt bent, ze zegt álles. Mij noemde ze schijnheilig, ik snap eigenlijk nog steeds niet waarom. Ik vind dat wel heel raar. Ik heb me er druk om gemaakt, maar dat ga ik niet meer doen, want ik ben er wel klaar mee.’

Janice Blok - Echte meisjes 2023

‘Dat is echt een debiel. Je wilt niet twee seconden met haar praten, want elke seconde dat je langer met haar praat, verlies je een hersencel. Ik heb haar geblokkeerd op Instagram. Ze ging een paar keer dingen over mij delen, wat ze over iedereen doet, daar heb ik geen zin in. Iedereen die naar doet, blok ik binnen één seconde. Op een foto waarop we met z’n allen op Schiphol stonden, had ze een kots-emoticon over mijn gezicht heen geplakt. Blok, gelijk wegwezen! Op Laos zat ze niet in ons team, maar ze kwam toch fruit vragen. Maar ja, je bent op dat moment rivalen als team, dus ik zei: “Je krijgt niks, ga weg.” Toen de camera’s klaar waren met draaien, werd ze helemaal leip. Ze schreeuwde: “Ik maak jou dood, ik maak jou dood.” Toen heb ik op een gegeven moment samen met Annebel weg moeten rennen, de bosjes in, omdat dit meisje helemaal doordraaide. We noemen haar nu Michella Kots.’



Quintis Ristie - Presentator eerste seizoen Echte meisjes

‘Zonder verwachtingen vooraf ben ik in 2011 aan het eerste seizoen begonnen; de meiden moesten eerst elkaar maar leren kennen en ontdekken. Michella Kox is een authentieke vrouw met een bepaalde persoonlijkheid, waarmee ze dingen op haar eigen manier aanpakt. Met dit soort type mensen erbij kun je altijd goed zien hoe een gemeenschap in elkaar zit, hoe we op elkaar reageren en wat we eigenlijk van elkaar verwachten. Met Michella was het altijd een verrassing, je wist nooit wat je kon verwachten. Van de heel stille meiden kreeg je de meest rare verwachtingen en van de meest drukke mensen kreeg je de meest verrassende resultaten. Ik had bijvoorbeeld nooit gedacht dat Britt Dekker vanuit haar naïviteit ook een eyeopener voor anderen zou kunnen zijn ten aanzien van bepaalde zaken en situaties. Michella Kox volg ik op sociale media, soms is het interessant om te zien hoe ze denkt en handelt.

Het huidige seizoen Echte meisjes volg ik niet; de serie zit achter een betaalmuur op Videoland en dat kan ik niet betalen, haha. Het programma is een afspiegeling van de maatschappij met verschillende soorten mensen. Het is entertainment, maar ik vind het jammer dat we niet zien waaróm bepaalde mensen zo handelen. Als we van Michella allemaal de achtergrond zouden kennen en zouden zien met welke moeilijke dingen in het leven zij allemaal te maken heeft gehad, zouden we haar misschien kunnen helpen om geholpen te worden. Als we dat soort dingen van elkaar zouden weten, konden we in ieder geval beter begrijpen waarom de samenleving zo is en zo handelt. Echte meisjes had in plaats van entertainment ook als leerschool kunnen dienen, hoe mensen reageren op confrontaties met zichzelf en met invloeden van buiten.’