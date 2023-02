Koen Pieter van Dijk: 'Jaimie zat alleen maar bont en blauw op de bank'

Wie zich aan Lil’ Kleine bindt, is de rest van het leven verzekerd van media-aan-dacht. Zelfs tot lang na de liefdesbreuk. Wat is er nu weer met Jaimie Vaes?

Al laat ze een scheet in de Alpen of telt ze de pootjes van de vlieg in haar koninginnensoep, alles wat Vaes op haar sociale media post, of roept in een interview is nieuws. Oké, wij vonden het ook heftig om te vernemen dat de camerabeelden waarop te zien is dat Lil’ Kleine zijn toenmalige vriendin in een ruzie aan haar haren uit de auto sleurt, zélf door Vaes zijn gedeeld aan roddelvlogster Yvonne Coldeweijer. Laatstgenoemde vroeg in een vlaag van ethisch besef zelfs nog aan Vaes of ze het wel zeker wist dat deze afschuwelijke beelden openbaar zouden worden. Vaes antwoordde: ‘Ik moet dit doen, want anders kom ik nooit uit deze ellendige situatie.’

Dit nieuwsfeit was toch geen wissewasje? Het had heftige gevolgen voor de rapper, die zijn zoontje lange tijd niet mocht zien.



Klopt, voor Nederlandse showbizzbegrippen was het uitlekken van die beelden best een dingetje. Net als het incident in het Oku Hotel op Ibiza, waarbij Vaes in mei 2021 gewond en bebloed de lobby in kwam rennen. En natuurlijk de aanvaring tussen Lil’ Kleine en Jaimies bestie Koen Pieter van Dijk (Koen Kardashian), waaraan de influencer een blauw oog en een gebroken tand overhield. Maar voor de rest is het vooral lichtvoetig geneuzel, zoals het nieuwtje dat haar zoontje op 3-jarige leeftijd misschien licht autistisch is. Of haar recente vakantie in Verbier, een skioord in de Zwitserse Alpen, waar Vaes zich in de ijzige winterlucht liet fotograferen met haar tot aan de bergtoppen ontblote benen. Op Instagram maakten volgers zich zorgen over een mogelijke blaasontsteking.

Wat vindt Jaimie Vaes van zichzelf?



‘Het voelt niet meer goed om mijn mond te houden.’

Wat vinden wij van Jaimie Vaes?

Wij citeren graag de Dikke Van Dale: ‘Een vaas is een decoratief voorwerp dat een vloeistof kan bevatten en aan de bovenkant open is. Een vaas wordt tegenwoordig meestal gebruikt om bloemen in te plaatsen.’

Wat vinden anderen van Jaimie Vaes?

Koen Kardashian - beste vriend

‘Jaimie is mijn beste vriendin, we hebben van alles met elkaar meegemaakt. We kennen elkaar van feestjes in Amsterdam. Ik weet nog dat ik haar voor het eerst ontmoette. Ik ben echt niet zo snel onder de indruk van iemand, maar dat was ik wel van Jaim. Ze kwam binnen en vulde de kamer met fijne energie. Ze is een vrouw van de wereld: intelligent, knap, humor, zelfspot. Ze heeft het hele pakket. We houden beiden van het mooie leven en mooie spulletjes; dat laten we beiden graag zien. Ik weet ook dat er daardoor een bepaald beeld van ons wordt geschetst, dat we eigenlijk niet helemaal zijn. Daar werken we zelf onbewust aan mee. Jaimie is anders dan de meeste Nederlandse moeders, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat zij geen leuke moeder is voor Lío. Want dat is ze wél, ze zou voor hem door het vuur gaan. Ik zie dingen terug op sociale media en op juicekanalen die helemaal niet typeren hoe Jaimie is. Mensen maken er hun eigen verhaal van, bijvoorbeeld omdat ze met haar blote reet op Insta staat. Dat gezeik en die kritiek is ook wel echt heel Nederlands hoor, wij zijn echt in het verkeerde land geboren. Jaimie en ik hadden in Beverly Hills ter wereld moeten komen, daar is veel meer ruimte voor exposure en entertainment zonder haat. Voor Jaimie kom ik op, en dat heb ik inderdaad weleens moeten bekopen met een klap. Ik vond het ontzettend heftig om te zien wat zij meemaakte, maar ik kon gewoon weggaan; zij zat in die relatie. Ik hielp haar waar ik kon. Dus ook als er klappen aan kwamen. Ik had liever een blauw oog dan dat Jaimie er weer eentje moest incasseren. Dan moest ze wéér binnen zitten, want ze kon niet blijven zeggen dat ze weer tegen een keukenkastje was aangelopen. Die vrouw zat op een gegeven moment alleen maar bont en blauw op de bank. Ze is nu van hem af en kan fris door, met een schone lei. Ze heeft nu voor zichzelf en Lío gekozen, zit lekker op Ibiza met een nieuwe vriend en een nanny. Jaimie heeft het fijn nu.’

Lil' Kleine - ex

Op Instagram: ‘Ik brak door op mijn 16de en heb ongelooflijk veel succes gekend en records verbroken. Dit bracht mij ontzettend veel moois, maar had ook een donkere kant. Roem, geld, drank en drugs is een gevaarlijke cocktail. Vanuit die cocktail ben ik in een relatie gestapt. In die relatie is het slechtste van ons beiden naar boven gekomen, maar is ook het allermooiste ontstaan: Lío. De pijn en gemis die ik een jaar lang heb gevoeld omdat ik hem niet kon zien of spreken is echt een nachtmerrie geweest. Maar hij is ook de reden dat ik de strijd met mezelf aan ga en probeer een beter mens te zijn die betere keuzes zal maken. Ik zal nooit de ideale schoonzoon zijn, maar ik wil mezelf ook nooit meer verliezen. Ik hoop dat de toekomst er voor iedereen positief uitziet.’



Chantal van Immerseel - hartsvriendin

‘Jaimie en ik kennen elkaar al achttien jaar, al heel lang dus. We hebben een goede band, soms voel ik me net een grote zus. We zijn best close, maar ze woont op Ibiza dus we zien elkaar een stuk minder. Toch blijft onze vriendschap altijd bestaan. Ik ben ook gek op haar zoontje, Lío. We hebben samen veel meegemaakt. Ook veel gereisd samen; we zijn onder andere naar Bali geweest voor drie maanden om haar vader op te zoeken. In de tijd dat ze het moeilijk had, heb ik natuurlijk een luisterend oor kunnen bieden. Vanzelfsprekend heb ik haar geadviseerd om bij hem weg te gaan. Het was een ongezonde relatie, beiden zijn zeer koppig en het ging vaak hard tegen hard. Jaimie laat zich de kaas ook niet van het brood eten. Er kwam ook geweld bij kijken, het ging helemaal mis. Jaimie wilde graag het gezinnetje vormen dat ze voor ogen had. Vreselijke tijden. Ik heb heel wat vechtpartijen en ruzies meegemaakt en agressiviteit van hem. Ik ben zo blij voor haar dat ze weg is uit die negatieve cirkel. Ik heb nooit begrepen dat ze zich zo kon laten behandelen, dat is ze namelijk zó niet waard: ze is een goeie lieve moeder en een heel leuke vriendin.’