'Binnenhof wemelt van cyborgs en ander gespuis'

Het a-woord is eindelijk gevallen. Aliens! Zelfs Amerikaanse generaals sluiten groene mannetjes niet langer uit. Dat werd tijd, want niemand minder dan Stephen Hawking was jaren geleden al overtuigd van het bestaan van buitenaards leven: ‘Als aliens ons bezoeken, dan zal hetzelfde gebeuren als toen Columbus Amerika ontdekte. En we weten allemaal hoe dat afliep voor de indianen.’ Geen wonder dat de Amerikaanse luchtmacht nu alles uit de lucht knalt wat hen onbekend voorkomt. Voornamelijk achthoekige objecten, zogeheten octagons.

Ter voorbereiding op wat komen gaat, heb ik deze week maar eens Terminator 1, 2 en 3 teruggekeken. Ik weet het nu zeker, ‘ze’ zijn onder ons. Allerhande infiltranten uit de toekomst en alternatieve universums, die onze gedaante aannemen. Wat zeg je? Nog nooit gezien? Hoe blind kun je zijn! Bezoek eens het Binnenhof. Als cyborgs en ander gespuis zich érgens nestelen, dan is het daar, in het centrum van de macht, verscholen in ruimte en tijd. Politici heten niet voor niets wereldvreemd te zijn. Ze lijken op jou en mij, maar met een geoefend oog zijn ze te ontmaskeren.

Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Alleen al de ogen, die stijf starende blik. Leuke imitatie van een aardbewoner, maar daar trappen we dus mooi niet in. Rob Jetten? Zo weggelopen uit Terminator 3: Rise of the Machines. Maar uit welk siliconenachtig materiaal deze autonoom opererende robot is opgetrokken, we weten het nog niet.

Of neem Sigrid Kaag. Overduidelijk een T-1000 met een slecht werkende antenne en dus nauwelijks bereik. Daarom klimt ze met vaste regelmaat op tafels. Het is allemaal zó doorzichtig. Tenminste, als je het eenmaal ziet. Of dacht je dat ’t Torentje ‘per toeval’ een achthoekig gebouw is? Skynet, de supercomputer uit de toekomst, probeert van daaruit de hele structuur van het Binnenhof te doorgronden. Onbegonnen werk natuurlijk, want elke vorm van logica ontbreekt daar al sinds jaar en dag.

Mijn hoop is nu gevestigd op Thierry Baudet, de enige Nederlander die voldoende doemvisioenen heeft om alles te kunnen doorzien. Hij is toch een beetje de John Connor van het Binnenhof. Samen met Caroline van der Plas, de evenknie van serveerster Sarah Connor (Linda Hamilton), kan hij de wereld redden in de strijd tegen de machines, want veel tijd rest ons niet meer. Judgement Day is aanstaande.

Officieel wordt alles natuurlijk weer door de wereldelite ontkend, maar dat toont enkel aan hoe verduiveld slim die wezens zijn. Trap er niet in, want een van de belangrijkste kenmerken van externe infiltratie door onbekende levensvormen is de onzichtbaarheid ervan. Of denk je nu werkelijk dat Joe Biden een mens van vlees en bloed is? Dat is gewoon een afgeschreven T-800 met een kapot werkgeheugen.

En Mark Rutte, die schaterende cyborg met zijn teflon coating? Hij heeft dan misschien geen Harley-Davidson, zoals Arnold Schwarzenegger, maar wél een fiets. Hij gaat Thierry en Caroline helpen om de mensheid te redden. Om daarna in een kolkende stroom lava te verdwijnen, met de duim omhoog.