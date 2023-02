Sportwedden? Met deze tips bereid je jezelf goed voor

Tip 1: Vind een betrouwbare bookmaker of casino

Wanneer je een of meerdere online weddenschappen wil uitbrengen, is het belangrijk om dit te doen bij een betrouwbare partij. Het is belangrijk dat je op zoek gaat naar een casino of bookmaker die in het bezit is van een vergunning. Dit moet een vergunning zijn van de Kansspelautoriteit. Zo’n vergunning zegt namelijk dat de partij veilig en betrouwbaar genoeg is om bij te gaan wedden. Bovendien houdt de Kansspelautoriteit deze partij en tegelijkertijd ook jou als wedder in de gaten. Zo weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Tip 2: Houd het risico in het achterhoofd

Wedden op een sportwedstrijd is leuk, maar het brengt ook een risico met zich mee. Er bestaat natuurlijk altijd een risico dat je geld kunt winnen, maar ook kunt verliezen. Houd dit risico daarom in het achterhoofd. Het wordt immers niet voor niets een kansspel genoemd. Wanneer je je bewust bent van dit risico, is het goed om eens een budget met jezelf af te spreken dat je mag inzetten tijdens het wedden. Wanneer je nog nooit hebt gewed, is het belangrijk om met een klein budget te beginnen. Zo kun je het wedden een beetje onder de knie krijgen en is de teleurstelling minder erg als je een keer wat verliest.

Tip 3: Vind een wedstrijd waarop jij wil wedden

Wellicht komt er binnenkort wel een wedstrijd aan waarop je niet kunt wachten, of ga jij binnenkort een voetbalavondje organiseren met vrienden. Dat zijn leuke momenten waarop jij kunt wedden, aangezien je met een weddenschap de wedstrijd nog een tikkeltje spannender kunt maken. Heb je een wedstrijd in gedachten? Laten we dan verder gaan naar de volgende tip, zodat jij je optimaal kunt voorbereiden op deze wedstrijd.

Tip 4: Verdiep je in de sport en tegenstanders

Om jouw weddenschap op rolletjes te laten lopen, is het belangrijk dat je wel enige kennis op zak hebt voordat je de weddenschap gaat uitbrengen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om je te verdiepen in de sport waarop je gaat wedden. Ga je wedden op een voetbalwedstrijd? Dan moet je natuurlijk wel weten hoe zo’n wedstrijd kan verlopen en welke risico’s een gevolg kunnen hebben voor jouw weddenschap – bijvoorbeeld het stadion waarin wordt gespeeld.

Doe daarnaast ook enige kennis op over de teams die tegen elkaar moeten spelen. Welk team lijkt de underdog en welke dreigt er met de winst vandoor te gaan? Hebben spelers ook blessures of zijn ze minder fit? En hoe speelden de teams tegen elkaar in voorgaande wedstrijden? Al deze informatie kan goed van pas komen wanneer jij wil gaan wedden.

Tip 5: Vergelijk bookmakers en hun quoteringen

Wanneer je op zoek gaat naar een bookmaker of online casino om daar te gaan wedden, kom je erachter dat iedere bookmaker zo hun eigen quoteringen heeft. Het is daarom belangrijk om bookmakers te vergelijken op de quoteringen. Deze quoteringen, ook wel odds genoemd, staan achter de teams die moeten spelen en verklappen hoeveel euro jij krijgt uitgekeerd als je goed hebt gewed. Bij de ene bookmaker zijn de quoteringen hoger dan bij de andere, dus dat betekent dat als je goed hebt gewed je bij de hoge quoteringen meer krijgt uitgekeerd. Maar vaak geldt ook: hoe hoger de odds, hoe kleiner de kans dat dat ene team er met de winst vandoor gaat.