Norman Bonink over Bram van den Berg: 'Ik ben trots op hem'

Wat een geweldig nieuws over een muzikant van wie we nog nooit hadden gehoord...

Dat laatste is dan definitief voltooid verleden tijd, want sinds vorige week kent iedereen in de internationale muziekwereld Bram van den Berg. De Nederlandse baardmans is op – tot nog toe – onverklaarbare wijze in beeld gekomen bij een van de oudste nog optredende wereldformaties van onze aardkloot. Zanger Bono, gitarist The Edge en bassist Adam Clayton zochten een tijdelijke vervanger voor hun vaste drummer, die moet worden geopereerd. Ze kozen voor de drummer van het voorheen geregeld belachelijk gemaakte Krezip. Alleen al de verklaring van de bandnaam, die een anagram is van het woord ‘perzik’, leverde hoon op. Toen Pinkpop-baas Jan Smeets in 2009 aankondigde dat Depeche Mode door omstandigheden niet kon komen en op het festival zou worden vervangen door Krezip, waren de rapen gaar. ‘Wat een gigantische fail van de organisatie, totaal waardeloos, ik kan er absoluut niks positiefs over zeggen, mag ik even kotsen,’ klonk het toen op internet. Net zo kritisch zijn de diehard fans van U2 nu over het ontbreken van een van de oprichters van de band. Ze roepen zelfs op tot het cancelen van de tour omdat Mullen er niet bij is...

Vanuit al die bagger is het wel lekker dat Brammetje straks lekker bij U2 mag trommelen, toch?

Zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. U2 treedt voor het eerst in vier jaar weer op en doet dat met een reeks optredens in de gloednieuwe MSG Sphere in Las Vegas, de modernste concerthal ter wereld die op deze manier geopend wordt. Sinds het nieuws bekend werd dat onze Bram daarbij is, worden de bandleden van Krezip platgebeld. Iedereen wil weten: waarom Bram? Was de database met beroemde internationale drummers die hun sporen reeds hebben verdiend in andere aanzienlijke wereldformaties soms leeg? Of heeft een mysterieuze anonieme verbinder misschien gezorgd voor een link die anders nooit gelegd zou zijn? Hoe dan ook: Nederland glimt van trots, U2 is uit de brand, Krezip zoekt tijdelijk een andere pulserende perzik en Bram steelt de show.

Wat vindt Bram van den Berg van zichzelf?

‘Het is me allemaal wat.’

Wat vinden wij van Bram van den Berg?

Bram lijkt ons een drummer die Bergen kan verzetten.

Wat vinden anderen van Bram van den Berg?

César Zuiderwijk - drummer der drummers

‘Het is een hartstikke goede drummer. Eigen sound, aardige gozer, ziet er goed uit. En dan speel je bij U2. Larry Mullen schijnt een probleem met zijn arm te hebben, hij moet geopereerd worden. Ik denk dat het iets is als het carpaletunnelsyndroom. Aan de binnenzijde van de pols zit een tunnel waar zenuwen en pezen doorlopen: de carpale-tunnel. AIs deze te nauw is, raakt een handzenuw in de knel. Dat geeft pijn of een doof gevoel in duim, vingers en handpalm. Het is een van de blessures die bij drummers kan voorkomen; elke drummer hoopt dat het hem bespaard blijft. Het is wel te opereren, maar dan ben je wel een half jaartje zoet. Hoe ze bij Bram zijn uitgekomen? Misschien kenden ze elkaar al, of hebben ze elkaar eens ontmoet op een festival, of heeft popfotograaf Anton Corbijn een rol gespeeld. Wat hem te wachten staat? Ik weet niet wat mensen bezielt dat ze hier zo’n ophef over maken. Ik bedoel: U2 bestaat uit vier jongens die ook maar gewoon uit hun bed stappen ’s ochtends. Die slaan zichzelf echt niet dagelijks op de borst, zo van: “Kijk ons nou eens, wij zijn U2!” Die gaan gewoon hun werk doen: repeteren, een show in elkaar zetten met alle leuke dingen eromheen zoals visuele effecten, en dan gaan ze lekker spelen. We maken er altijd zo’n stampij van. Die jongens zitten ook maar gewoon te kaarten in de kleedkamer, hoor. Is Bram opgegroeid in Friesland? Dat kan geen kwaad om hem met beide beentjes op de grond te houden.’

Jacob Haagsma - muziekjournalist LC & OOR

‘Bram heeft best een aantal jaren deel uitgemaakt van de Friese muziekscene, maar ik ken hem eigenlijk niet. Toen hij 8 jaar was, scheidden zijn ouders en ging hij met zijn moeder naar het Friese Gytsjerk. Tenminste, dat heb ik gelezen in de regionale krant van Gelderland, waar hij is geboren. Bram heeft in de Leeuwarder popbunker gespeeld met Mirjam Timmer voordat zij met Twarres begon. Wat Bram staat te wachten? Veel geld en een mooi avontuur. Kijk, U2 is niet mijn band. Kwestie van smaak. Ik ben ook niet van The Rolling Stones, maar daar is de band niet minder groot om. Maar voor Bram is dit wél U2. Waarom U2 geen bekende drummer van wereldformaat heeft benaderd? Die moet ook maar net beschikbaar zijn. De grote vraag is hoe ze bij Bram zijn uitgekomen. Ik hoor allerlei misschiens, maar daar heb je niet zoveel aan. Ik heb het Jan-Peter Hoekstra gevraagd, de Friese gitarist van Krezip, maar die wilde ook niet al te veel zeggen: “Dat is iets voor zijn memoires.” Voor Bram geldt: iedereen kent hem nu. Om werk hoeft hij nooit meer verlegen te zitten. Hij kan hierna altijd nog bij iedere willekeurige U2-tributeband gaan spelen, haha.’

Jacqueline Govaert - zangeres Krezip

‘Persaanvragen en zo moeten via Universal. Alles wat we willen zeggen, hebben we onder onze Instagram-post gezet. Ik wens Bram verder alleen maar leuke en lieve dingen, maar ik kan daar verder nu niet zo op ingaan. Ik word al de hele tijd gebeld. En nu heb ik opgenomen en denk ik: o oeps. Dus ik ga weer ophangen en ik wens je heel veel succes met je stuk en ik heb alleen maar heel leuke en lieve dingen over Bram te zeggen. En dat hebben we ook onder onze Instagram-post gezet. Daar heb ik verder niks aan toe te voegen. Jo, hoi.’

Norman Bonink - drummer Bløf

In Het Parool: ‘Heel eerlijk, ik dacht ook dat ik in de maling werd genomen. Toch klopt het echt, ik ben trots op Bram en heb hem zojuist even gefeliciteerd via de app, hij weet niet wat hem overkomt. Er moet een connectie zijn tussen U2 en hem, al weet ik niet welke. Het is 22 jaar geleden dat ik hetzelfde meemaakte op nationaal niveau, daar moest ik vandaag aan terugdenken. Dat Bløf bij mij uitkwam, was destijds ook een droom voor mij.’