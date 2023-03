Frans Duijts: 'Donnie moet vooral blijven rappen'

Tegenspoed voor Donnie? Alles wat hij aanraakt, verandert toch in goud?

Tot nu toe wel. Nadat hij in 2021 – voor velen uit het niets – opdook in een samenwerking met Frans Duijts en maar liefst veertien weken in de hitlijsten stond, stonden de artiesten in de rij voor een liedje met Donnie. De single met Gerard Joling deed niet zo gek veel, maar Bon gepakt met René Froger werd een knaller. Daarna volgden duetten met Mart Hoogkamer, Kris Kross Amsterdam, De Toppers en recent opnieuw Frans Duijts. Donnie verscheen in commercials en tv-spelletjes. Hij mocht zelfs over boeken babbelen in het boekenclubje van Özcan Akyol en verscheen als dragqueen op de buis. De bomen leken tot in de hemel te groeien voor Donnie. Maar zijn laatste boom wordt helaas bruut omgehakt...

Wat gaat er mis momenteel?

Kortgeleden heeft de rapper zijn debuut gemaakt als tv-presentator. Donnie presenteert voor SBS6 het programma De Nix Factor. In het programma gaan iedere aflevering bekende Nederlandse radio-dj’s een weddenschap aan met muziekproducers Sunnery James en Ryan Marciano. James en Marciano gaan de uitdaging aan dat ze met iedereen, dus zelfs met iemand die totaal niet kan zingen, een hit kunnen maken. De radio-dj’s denken het tegenovergestelde. Klinkt als een leuk format? De kijker vindt van niet. Naar de eerste aflevering keken maar 223.000 mensen. Volgens Mediacourant.nl scoort het programma zó bedroevend slecht dat het bijna niet anders kan dat de SBS-zendertop al de hele dag huilend door het huis loopt. Na het deppen van de tranen is er rigoureus ingegrepen: De Nix Factor is van primetime zaterdagavond (20.30 uur) verhuisd naar het donkere hoekje van 23.50 uur diezelfde avond. We zijn benieuwd of die 223.000 belangstellenden dan nog wakker zijn...

Wat vindt Donnie van zichzelf?

‘Ik bel elke dag met mijn oma.’

Wat vinden wij van Donnie?

Die slechte kijkcijfers, daar kan hij nix aan doen. En zijn oma ook niet.

Wat vinden anderen van Donnie?

FRANS DUIJTS - volkszanger

‘Die hit Frans Duits is voor ons beiden een mooi moment geweest. Ik kijk er vol lof op terug. Te gek wat we daarmee hebben kunnen doen; voor mij geldt dat ik de jeugd er opnieuw mee heb kunnen aanboren. De woordgrap “Spreekt Frans Duijts Engels” hoor ik mijn leven lang al, maar Donnie heeft met die twee talen in mijn naam een nummer gemaakt. Daardoor is de woordgrap vereeuwigd in een lied. Toen hij het me voor het eerst liet horen, heb ik een kwartier op de grond gelegen van het lachen. Afgelopen januari hebben we samen een nieuwe single uitbracht, Koffie of thee. Ook toen hebben we alleen maar lopen lachen, gieren, brullen. Plezier is natuurlijk de basis van een klik in de samenwerking. Het zangprogramma dat hij presenteert, heb ik nog niet kunnen zien, ik ben net terug uit Frankrijk. Zijn eerdere kookprogramma op YouTube sloeg volgens mij wel heel goed aan. Of Donnie goed kan zingen in plaats van rappen? Hij kan heel goed Dinand Woesthoff nadoen, met zo’n kreun in de stem. Voor de rest moet hij vooral gewoon blijven rappen, haha. Wat ik het leukst vind aan Donnie, is dat hij compleet zichzelf blijft. Hij zegt wat hij wil zeggen en doet wat hij wil doen. Als je met hem naar een gala gaat, staat hij nog steeds in zijn hoody op het podium. Hij blijft lekker dicht bij zichzelf en is ongelooflijk snel met woorden en grappen.’

TINA NIJKAMP - oud-programmadirecteur SBS & kijkcijferkenner

‘Zelf heb ik het programma niet gezien, maar daar waren er nog een paar meer van in Nederland, haha. De score van De Nix Factor was echt kijkcijferhorror voor SBS6. Ik moest drie keer kijken, maar het stond er echt: slechts 223.000 kijkers voor hun nieuwe zaterdagavondshow.

Dat resultaat is echt dramatisch voor een eerste aflevering die ook flink is gepromoot inclusief een radiocampagne. Volgens mij is er nooit eerder een zangtalentenjacht zo laag begonnen wat kijkcijfers betreft. Hoe ik verklaar dat Donnie zo goed scoort met zijn muziek en zo slecht als presentator? Het ligt niet aan de presentator, maar aan het format. Voor slechts een klein aantal presentatoren geldt dat ze een extra kijkcijferfactor hebben.

Als je Ruben Nicolai dit programma had laten presenteren, had je meer kijkers gehad, maar niet heel veel meer. Het was sowieso geen hit geworden. Het programma is gewoon niet goed, zo simpel is het. Het is in 2005 al eens door John de Mol geprobeerd op zijn tv-zender Talpa van toen. Ik vraag me oprecht af waarom ze het achttien jaar later nóg eens laten floppen. Donnie had zich zijn debuut als presentator vast anders voorgesteld.’

DONNY ROELVINK - naamgenoot

‘Naamgenoot? Onze voornamen verschillen één letter, maar dat had je vast al gezien. Amsterdamse gozer net als ik, maar ik ken hem verder niet. Ik luister zijn muziek ook niet, dus dan houdt het al gauw op, hè? Aardige jongen lijkt hij me, dat wel.’



JAN PAPARAZZI - muziekprofessor

‘Met zijn aanwezigheid in het Nederlandstalige muzieklandschap heeft Donnie de boel de laatste jaren flink opgeschud en verfrist. Hij maakt namelijk als een van de weinigen een heel succesvolle combinatie van volkse muziek met rapmuziek. En dat doet hij ook nog op een heel humoristische manier. De gevestigde artiesten lopen allemaal met hem weg: het is Donnie voor en Donnie na. Hij is ook een heel grappige vent, ik heb hem een paar keer over de vloer gehad in mijn Jan Paparazzi Show bij Sterren NL op NPO Radio 5. Donnie is een positief ongeleid projectiel. Dat zijn programma niet aanslaat, ligt niet aan hem. Het is de combinatie van SBS – wat geen succesvolle zender is – en een nieuw programma dat niet sterk genoeg is. Het ligt allesbehalve aan de charmes van Donnie, hij is echt een groot talent.’