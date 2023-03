Dit zijn de voor- en nadelen van het online roulette spel

De voordelen van Online Roulette

Ruime spelkeuze via verschillende gokwebsites

Je kunt bij verschillende online casino’s terecht om roulette te spelen, momenteel zijn er meer dan vijftien aanbieders die ook het online roulette spel aanbieden in Nederland. Dit is sinds 1 oktober 2021 volledig legaal.

Zo kun je bijvoorbeeld thuis spelen op live roulette of via speciale software die met een RNG wordt bestuurd. Daarbij heb je de keuze uit software van Evolution, Pragmatic Play, Stakelogic en Playtech voor in het live casino. Bekijk voor je klant wordt of de spellen die je graag speelt in de lobby staan, het aanbod is namelijk niet overal hetzelfde.

Het blijft een spannend spel met hoge risico’s. Wanneer je wint of verliest, de spanning blijft of je nu in het casino staat of thuis achter je laptop zit.

Roulette Bonussen gebruiken

Je krijgt bij een online casino meestal een welkomstbonus wanneer je de registratie hebt voltooid. Dit kan geld zijn of bijvoorbeeld free spins, deze is vaak wel aan een eerste storting gekoppeld. Wanneer je dus online roulette wil spelen kun je al gebruikmaken van een welkomstbonus. Een geldbedrag als welkomstbonus komt vaker voor.

Zo kan het online casino jouw ingezette bedrag verdubbelen zodat je meer geld hebt om mee te spelen. Lees wel eerst alle voorwaarden goed door. Niet alle Nederlandse gokwebsites staan toe dat je geld rondspeelt op online roulette. Daarnaast zijn er soms ook maximum inzetten van toepassing zolang er een bonus actief is op het speelaccount.

Dit voordeel is alleen van toepassing op nieuwe klanten die 24 jaar of ouder zijn. Jongere spelers mogen geen gebruik maken van deze acties en bonussen, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.

Gratis Roulette is een optie

Bij een online casino hoef je geen vorm van entree te betalen. Ook hoef je niet voor elk spel een bedrag neer te leggen om het spel te mogen spelen. Je hebt de mogelijkheid om gratis spellen te spelen bij een online casino zolang het niet de live games zijn. Gratis meekijken mag natuurlijk altijd, bij een fysiek casino kan je weggestuurd worden als het vervelend kan worden ervaren door de spelers van het roulette spel.

Wanneer je gaat spelen bij een fysiek casino ligt dat anders. Je moet namelijk altijd wel geld inzetten om mee te kunnen doen aan een spel, of het nou poker, blackjack of roulette is. Een bepaald bedrag is altijd een vereiste.

De nadelen van Online Roulette

Echte casinosfeer ontbreekt

Veel mensen zien het bezoek aan een casino echt als een avondje uit. Deze sfeer ontbreekt thuis volledig. Je kan er thuis voor kiezen om de sfeer er wat meer in te brengen door bijvoorbeeld wat vrienden uit te nodigen, maar dit is natuurlijk niet vergelijkbaar met een bezoek aan het Holland Casino.

Zo kan je bij een stenen casino genieten van een lekker hapje of drankje en is ook het sociale element een stuk nadrukkelijker aanwezig. Een live chat of een pratende croupier via een livestream weegt hier simpelweg niet tegen op.

Bij Roulette online verlies je sneller controle over geld

Bij online casino's geef je geld makkelijker uit omdat alles virtueel verloopt. Als je het geld wat wordt ingezet echt in je handen hebt dan voelt het anders wanneer je geld inzet. Dit gevoel proberen ze overigens aan de echte roulettetafels ook weg te nemen door de waarde tokens en contant geld voor een kleur in te wisselen.

Door met een kleurtje te spelen verlies je sneller de waarde van inzetten en winsten uit het oog. Desalniettemin zijn er wel de transacties waarbij je briefgeld of waarde tokens moet inwisselen bij de Croupier of aan de kassa.

Snellere spins zorgen voor een hoger verlies

Bij online roulette ligt de snelheid van opvolgende spins een stuk hoger dan bij een echt casino. Bij fysieke casino's wacht de croupier netjes tot de inzetten zijn geplaatst en vinden na iedere draai uitbetalingen plaats. Dit proces is bij online casino's volledig geautomatiseerd.

Omdat je op de lange termijn nadeel hebt bij een roulette spel ten opzichte van het huis kan je dus stellen dat er minder draaien (en dus verliezen) geleden kunnen worden aan de fysieke speeltafels. Deze stelling is alleen van toepassing als je hetzelfde inzet bij beide spellen.

Dit artikel is in samenwerking met een commerciële partner tot stand gekomen.