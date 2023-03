Met deze drie banen kun je direct aan de slag zonder diploma

Werken zonder diploma

Allereerst ga je op zoek naar een detacheringsbureau dat meedenkt met diegenen die geen opleiding op hun cv hebben staan. Werk voor aanpakkers is de slogan van Binckwerk, en dat is precies je bedoeling: je wilt wat doen, werk aanpakken, je inzetten, ongeacht de aanwezigheid van een papiertje. De aloude ironie van het werk zoeken zonder diploma is ook vaak een kip-ei-verhaal, omdat er naar werkervaring gevraagd wordt. Maar hoe doe je die dan op, als je zonder diploma nergens aangenomen wordt? Simpel: doorpakken en Binck raadplegen.

Bouwplaatsmedewerker of -opruimer

Hoe het met de bouwbranche gaat in Nederland, lees je in het nieuws op deze site, maar dát er gebouwd wordt is een gegeven. Dat daar mensen voor nodig zijn, ook. Hoewel het de opzichters en aannemers zijn die de leiding pakken, zijn er ook mensen nodig die een en ander uitvoeren. Ook zonder diploma. Zoek op de website van Binck naar de vacatures voor bouwplaatsmedewerker, bouwhulp of bouwopruimer, neem contact op en wie weet kun je deze week al aan de slag. Het mooie is dat je onder je ogen de mooiste bouwwerken tot stand ziet komen. En die ervaring is waardevoller dan menig diploma.

Verkeersregelaar

Waar ook steeds meer banen vrijkomen, is de evenementenbranche. Verkeersregelaars leiden op alle plekken waar drukte ontstaat, het zich verplaatsende volk in goede banen. Dat kan een voetbalwedstrijd zijn, een landelijk populair festival zoals Pinkpop, de Formule 1, een jaarmarkt of een lokale braderie. Zelfs een winterse koopzondag kan een evenement op zich worden. Het aantal auto's is sterk toegenomen in Nederland - een telling uit 2020 toonde een auto per twee inwoners - en we zijn nogal geneigd om voor elk uitje achter het stuur te kruipen. Tel daarbij op dat zelfs in hartje winter de evenementenagenda tegenwoordig volloopt en je kunt concluderen dat verkeersregelaar een fulltime job wordt. Via datzelfde Binck vind je talloze vacatures en is ook die hatelijke nul onder het kopje diploma's op je cv eindelijk verdwenen: je krijgt namelijk een gratis opleiding tot verkeersregelaar.

Chauffeur, runner of fietskoerier

Oké, als we er even van uitgaan dat een rijbewijs niet echt een diploma is, gaan er nog veel meer deuren open. Zeker als je in het bezit bent van een eigen karretje. Het toenemende thuiswinkelen zorgt voor dagelijkse drukte op het internet, maar al die aankopen worden nog altijd niet door robots op het juiste adres bezorgd. Daarnaast is personenvervoer nog steeds in trek en is runner wellicht ook een leuke, afwisselende job. Bijvoorbeeld op een festival of filmset. Er moet wel eens een artiest naar zijn hotel gebracht worden of last minute decorstukken opgehaald. Maar ook zonder rijbewijs ben je niet kansloos: de fietskoeriers branche is immers booming.

Dit artikel is in samenwerking met een commerciële partner geschreven.