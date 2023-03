Wat zijn de energiekosten eigenlijk?

Allereerst betaal je natuurlijk voor de energie zelf; het grootste gedeelte van je energierekening is de inkoop van energie. De marktprijzen van energie schommelen, waardoor energieleveranciers soms duurder en soms goedkoper de energie kunnen inkopen. Deze kosten worden doorberekend in de rekening die jij elke maand op de (digitale) mat krijgt.

Maar je hoort nu dat energieprijzen weer dalen. Waarom gaat je energierekening dan niet meteen omlaag? Dit komt omdat leveranciers soms ook van tevoren hun energie inkopen. Dit moet dan gecompenseerd worden door de klanten. Dus als de prijzen nu dalen, kan het best zijn dat je nog dure energie afneemt. Daarom loont het om af en toe energieleveranciers te vergelijken om te kijken of je voordeliger uit kunt zijn, zeker als je een variabel contract hebt.

Netbeheerkosten

Misschien heb je de term netbeheerkosten wel eens voorbij horen komen. Dit is eigenlijk een overkoepelende term en bevat de volgende vier onderdelen:

De aansluitkosten van je energie. Dit zijn de jaarlijkse kosten om je aansluiting in stand te houden. Je kunt het zien als een abonnement. Transportkosten voor je energie. De energie die je afneemt moet vanaf de opwekker, dus bijvoorbeeld een centrale, naar jouw woning komen. De transportkosten zorgen daarvoor en zijn het grootste deel van de netbeheerkosten. De huur voor je meter. Deze staat in jouw huis, maar is eigenlijk van je netbeheerder. Het capaciteitstarief. Deze kosten gaan omhoog naarmate je meer energie verbruikt. Dit is de enige waar je een beetje invloed op hebt.

Al deze kosten lijken voor de klant misschien overdreven, maar ze gaan naar het onderhoud van leidingen en het in stand houden van de netbeheerder.

Energiebelasting

Tot slot betaal je ook energiebelasting. Deze is tijdelijk 9% geweest, maar met de invoering van het prijsplafond is de belasting hersteld naar 21%. De energiebelasting wordt door de overheid gebruikt om te investeren in duurzame energie, omdat we uiteindelijk niet meer uit de fossiele brandstoffen kunnen putten. Maar een deel van de belasting komt ook weer in jouw eigen portemonnee terecht. Volgens de overheid heeft ieder pand dat een verblijfsfunctie heeft (dus woningen, maar ook hotels) recht op een minimale hoeveelheid energie. Daarom krijg je een deel van je energiebelasting terug.

Dit artikel is in samenwerking met een commerciële partner geschreven.