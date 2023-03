Leon Verdonschot: 'Er bestaat ook nog een wereld buiten Nederland'

Beste premier Rutte,

Nu u toch nog premier bent, en ook niet van plan lijkt dat te willen veranderen tot Caroline van der Plas u hoogstpersoonlijk het Torentje uit trekt, het volgende. Een tip.

Nu u inmiddels naast die roemruchte Nokia ook een smartphone heeft: ga naar Instagram, en volg net als bijna 9 miljoen anderen Masih Alinejad, die dezer dagen in Nederland is en u ook gaat ontmoeten. Alinejad is een Iraanse journaliste en activiste, die het land waar vrouwen niet mogen dansen en zingen in 2009 ontvluchtte, en sindsdien vooral vanuit de Verenigde Staten een doorgeefluik is voor activisten in Iran zelf, waar sociale media vrijwel continu worden lamgelegd door het regime. Dus sturen ze hun filmpjes massaal door naar Alinejad, die ze anonimiseert en plaatst op haar Instagram. Iedereen die haar een filmpje stuurt, riskeert tien jaar gevangenis van het regime dat Salman Rushdie een oog heeft gekost, en bijna zijn leven.

Afgelopen week verscheen een rapport van Amnesty International over de manieren waarop dat Iraanse regime probeert kost wat kost het verzet van vooral jongeren te breken. Het rapport is een inkijk in de zieke geest van een van de meest gruwelijke regimes ter wereld. Minderjarigen die hebben deelgenomen aan de protesten zijn met duizenden opgepakt en vervolgens gemarteld en vernederd, met een focus op verkrachtingen en andere seksuele vernederingen, want een van de motoren van islamitisch fundamentalisme blijft immers een diepe seksuele frustratie.

De woordvoerder van Amnesty stelde: ‘De Iraanse autoriteiten hebben kinderen bij hun families weggehaald en hen onderworpen aan onvoorstelbare wreedheden. Het is weerzinwekkend dat ambtenaren zo’n criminele macht uitoefenen over kwetsbare en angstige kinderen, en hen achterlaten met ernstige lichamelijke en mentale littekens. Het is een opzettelijke strategie om de levendige geest van de Iraanse jeugd te onderdrukken en hen te laten stoppen met het eisen van vrijheid en mensenrechten.’ Veel van de martelingen zijn uitgevoerd door het beruchte elitecorps, de Revolutionaire Garde.

Op het Instagram-account van Alinejad houdt ze ook de verklaringen van het regime bij, en voorziet ze van duiding en commentaar. Dus als het hoofd Operaties van de Revolutionaire Garde vertelt dat alle vrouwen vanaf hun zevende een hajib moeten dragen in het land omdat dat tot de ‘goddelijke verplichting voor de gelovigen’ hoort, en nodig is voor het ‘behoud van kuisheid’, dan legt zij uit: ‘Je kuisheid ruikt naar stront. De geur van beledigingen en vernedering op straat, verkrachting in detentiecentra en de vrouwen en meisjes in detentie.’

Welnu, diezelfde Alinejad komt naar Nederland met een boodschap: boycot en isoleer Iran, zet de Iraanse Revolutionaire Garde op de EU-lijst van terroristische organisaties en hou op met denken dat het Iraanse regime met diplomatie ooit op andere gedachten valt te brengen.

Je zou het zeker de afgelopen weken bijna vergeten, maar er bestaat ook nog een wereld buiten Nederland. Met wérkelijke dictaturen. En gelukkig moedige mensen die zich daar tegen verzetten. Wier adviezen we maar beter kunnen opvolgen.