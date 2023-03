Evert ten Napel over Tom Egbers: 'Ik zag het niet aankomen'

Voor wie het heeft gemist: wat heeft Mister Studio Sport allemaal misdaan?

Tommetje Egbers ontpopt zich als een boefje. Ons vaste anker op de eredivisiezondagavond blijkt in zijn bijna 40-jarige carrière bij Studio Sport naar verluidt eens te hebben geknipoogd naar een medewerkster op de redactie! En tegen een andere zou hij een keer hebben gezegd dat ze een leuke jas aan had; de smiecht. Dat ging menig medewerker te ver. Men vond het klimaat op de redactie dusdanig onwerkbaar dat er werd gesproken van een werksfeer vol pesterijen, seksisme en buitengesloten medewerkers.

Waarom is er nú ineens zoveel gedoe rondom Egbers?

Hij blijkt zijn geuzennaam ‘Tom Poes’ ere aan te hebben gedaan in 2005, toen hij achter het rokje aanzat van een 22-jarige stagiaire. De blonde Tukker informeerde meermaals of ze ook interesse had in andere ballen dan die van de eredivisie. Het meiske boog voor zijn charmes en kreeg drie keer een warme tongzoen; een heuse hattrick. Het gevaarlijkste aanvalswapen van Egbers bleef echter stijf op de reservebank steken.

Wat maakt de situatie nu zo pijnlijk?

De achtergronden rondom The Voice en DWDD werken natuurlijk in het nadeel van het onderzoek dat de Volkskrant deed over de kwajongensstreken bij Studio Sport. Plus het woke-tijdperk waarin we onszelf ineens allemaal veel te serieus nemen en er bijna niets meer door de beugel kan, lijkt Egbers de das om te doen. Dat de meldingen over haar flirtende man uitgerekend binnenkwamen bij zijn echtgenote Janke Dekker die voorzitter is van stichting Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector, is geen toeval of karma, maar absurdistische slapstick.

Wat vindt Tom Egbers van zichzelf?

‘De werkdruk is tot op zekere hoogte verslavend en plezierig, maar het kan niet eeuwig doorgaan.’

Wat vinden wij van Tom Egbers?

Misschien tot nooit meer, hoe dan ook, een prettige avond.

Wat vinden anderen van Tom Egbers?

EVERT TEN NAPEL - ex-verslaggever ­Studio Sport

‘Ik zag het niet aankomen, maar heb er verder ook niks over te melden. Ik heb geleerd niet in de trog te spugen waar ik uit gegeten heb. Je mag me allerlei vragen stellen, maar ik geef nergens antwoord op. Niet omdat ik bang ben voor iets of zo, maar ik ga er gewoon niet op in.’

SIERD DE VOS - ex-verslaggever S­tudio Sport

‘Of mijn telefoon roodgloeiend staat? Ik krijg wat berichten, verder niet. Ik ben 28 jaar geleden gestopt bij Studio Sport, toen was jij nog niet eens geboren. O, u bent 45. Wat is uw bedoeling? U tekent mijn antwoorden op? U moet bij Egbers zijn en bij Van Gelder. De reputatie van de heren is bekend. Er zijn zo’n honderd opmerkingen gemaakt uit de interviews met Studio Sport-medewer-kers, verder weet ik het niet. Of ik ook ben ondervraagd in het onderzoek van de Volkskrant? Ik ben al 28 jaar niet meer werkzaam voor Studio Sport! Ik ben niet genoemd en niet door welke commissie dan ook gebeld, zelfs niet door de vrouw van Tom Egbers. Of ik ook weleens wat heb gehoord of gezien? Misschien wel, maar dat ga ik niet aan u vertellen.’

KEES JANSMA - ex-presentator Studio Sport

‘Ik ben deze week al 80.000 keer benaderd, maar ik doe hier niet aan mee. Weet je waarom niet? Ik ben daar sinds 1997 weg, joh. Dat is 26 jaar geleden. Daarna kwam ik niet meer op de redactie, ik vind het zo aanmatigend om erover te oordelen. Ik heb alle omroepen aan de lijn gehad, maar ik doe het niet. Ik begrijp wel dat jullie me bellen hoor, net als de andere belletjes die ik heb gehad, want iedereen zoekt tafelgasten en quootjes. Maar ik vind het niet leuk om te praten over dingen die er in de 26 jaar van mijn afwezigheid op de redactie van Studio Sport zijn gebeurd, want dat weet ik gewoon niet.’

MART SMEETS - ex-presentator Studio Sport

‘Of ik ook zoveel ben gebeld deze week? Nee. Helemaal niet. Of ik het heb zien aankomen dat Studio Sport ook eens aan de beurt zou komen na eerdere misstanden bij andere programma’s? Ik praat niet meer over die dingen. Ik ben sinds 2012 bij de NOS weg. Natuurlijk gaat het me aan het hart wat er allemaal gebeurt en ik vind sommige dingen verschrikkelijk en heel erg. Maar ik heb besloten daarover niet naar buiten te treden omdat ik er gewoon niet genoeg van weet. Ik hou gewoon overal mijn mond.’

MAXIM HARTMAN - ex-medewerker Studio Sport

‘Is dit die rubriek dat je iets moet zeggen over iemand en dat je dan geciteerd wordt? Dat doe ik niet. Waarom niet? Geen zin in. Of ik zag aankomen dat Studio Sport onder de loep zou worden genomen? Alles moet onder de loep genomen worden. Mannen hebben nog hard aan zichzelf te werken, vind je niet?’

RONALD DE BOER - ex-analist Studio Sportzomer

‘In de eerste plaats vind ik het triest voor alle betrokkenen. Maar ook al is er nog zoveel onduidelijk, het oordeel is tegenwoordig zo hard. Iedereen kan op sociale media van alles spuien en mensen gaan dat nog serieus nemen ook. Ik vind die ontwikkeling wel pijnlijk. Tom wordt nu al veroordeeld en verketterd. Ik hoop dat hij terugkomt op de zondagavond, ik vind het onterecht dat hij nu gelyncht en gecanceld wordt. Ik ken Tom helemaal niet als een flirt. We hebben denk ik allemaal weleens meegemaakt dat je een vrouw aantrekkelijk vindt en dit waren twee volwassen mensen die besloten een affaire aan te gaan. Dat is van alle dagen en het gebeurt nog steeds. Daar valt mijn bek niet van open.’