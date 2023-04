Om deze reden kan het voordelig zijn om over te stappen van tv- en internetabonnement

@media (max-width: 680px){#fig-642d44eae3683 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-642d44eae3683 img{#fig-642d44eae3683 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-642d44eae3683 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-642d44eae3683 img{#fig-642d44eae3683 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-642d44eae3683 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-642d44eae3683 img{#fig-642d44eae3683 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Anno 2023 schieten abonnementendeals uit de grond als paddenstoelen. Zo hoef je dankzij meerdere maaltijdbox-abonnementen niet langer na te denken over wat je 's avonds gaat eten. En hoef je dankzij diverse streamingdiensten ook niet bang te zijn dat er 's avonds geen leuke film te bekijken is. Ook bestaan er diverse tv- en internetabonnementen. Maar hoe weet je welke je moet kiezen?

Abonnementen

Waar de ene streamingdienst bekendstaat om zijn hit series, staat de andere streamingdienst bekend om live sport. Lidmaatschappen voor bepaalde streamingdiensten zijn vaak behoorlijk uniek, waardoor je speciaal voor die ene serie een abonnement neemt. Bij tv- en internetabonnementen ligt dat net even anders. Want wat ze bieden – inderdaad: internet en tv – is bij een aantal van die abonnementen redelijk gelijk. Zijn er dan helemaal geen verschillen tussen providers? Ja, dat wel!

Tv en internet

Van kabelinternet tot DSL en van glasvezel tot satelliet: er zijn verschillende soorten verbindingen om toegang te krijgen tot het internet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de snelheid van je verbinding. Hoewel internet voor sommige mensen gewoon 'internet' is, zijn er dus veel verschillende soorten waar je naar kunt kijken voor je een abonnement afsluit.

Als het op een tv-abonnement aankomt, heb je ook nog veel verschillen. Zo kun je kiezen voor een 'standaard' pakket, maar kun je je tv-abonnement ook uitbreiden met diverse sport- of muziekzenders. Oftewel: de keuze is reuze!

Vergelijken

Met bovengenoemde in het achterhoofd komt het niet als een verrassing dat er veel verschillende soorten tv- en internetabonnementen worden aangeboden. Elke provider heeft dan ook pakketten waar klanten uit kunnen kiezen. Het ene pakket biedt supersnel internet, het andere pakket biedt tientallen tv-zenders, en weer een ander pakket biedt bij je internetpakket een aantal maanden gratis toegang tot een streamingdienst als Netflix, Videoland of Disney+ en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Afhankelijk van je wensen kan het een makkie zijn om een tv- of internetabonnement te kiezen. Maar wat als je niet weet wat je moet kiezen? In dat geval raden we je aan om tv en internet te vergelijken middels een providercheck. Via zo'n check kun je ontzettend snel zien wat de voordeligste deal voor je is.

Ook als je al jaren bij dezelfde provider zit, is het aan te raden om eens een providercheck te doen. Vaak blijven we lang bij hetzelfde abonnement hangen omdat we het gewend zijn, maar we vergeten daardoor nog weleens dat het bij een ander een stuk goedkoper kan zijn.

Minuutje werk

Overigens hoef je niet bang te zijn dat je veel tijd en werk kwijt bent met een provider check. Vaak hoef je alleen je postcode en huisnummer in te vullen – dit heeft te maken met het feit dat niet elke provider in iedere provincie van het land levert – en je ziet vervolgens verschillende opties. Zo zie je onder meer het zenderaanbod, maandelijkse en/of jaarlijkse kosten en internetsnelheden. Oftewel: zo gepiept!