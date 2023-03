Bart Nijman: 'Scholen doen een weekje seksuele voorlichting en mensen verliezen hun shit'

Sinds de uitvinding van de smartphone is tijd ook een soort quantumcomputer geworden dus het voelt afgrijselijk oud om dit te zeggen, maar: vroeger zaten we na elven ’s avonds televisiepixels tot tieten te fantaseren op Canal+. Een stiekem scheef oog op de Playboy als je een Donald Duck ging kopen. Ondergoedpagina’s van de Wehkamp-folder. Een erotische passage in een roman. Je had niks, je moest vindingrijk zijn. Seksuele voorlichting kon zich beperken tot een statische beschrijving van intieme handelingen, en dat de ander wel eerst ‘ja’ moest zeggen voordat je daaraan begint.

Nou. Dertig jaar later en die lentekriebels zijn ook niet meer wat ze geweest zijn, hè? Het stemt me echt een beetje droef hoezeer zelfs zoiets primair biologisch als ontluikende seksualiteit tot online-ophef, tribale nieuwskoppen en hysterische Kamervragen leidt. Scholen doen een weekje voorlichting en heel veel mensen verliezen hun shit, zoals mensen over alles altijd hun shit verliezen, alsof het een nieuwe maatschappelijke plicht is om je shit te verliezen.

Conservatieven zijn kwaad omdat gevoelens over intimiteit en een nadruk op gendergelijkheid onderdeel zijn van de lessen. Kennelijk neuken conservatieven nog steeds met het licht uit, en de vrouw onderop. Liberale progressieven zijn gepikeerd omdat de overheid via het klaslokaal in de koppies van te jonge kinderen komt om de zaadjes van seksuele voorkennis te planten. Kennelijk leven die liberalen nog in dezelfde gepixeleerde wereld van Canal+ en veel-te-raden-over-lingeriefolders als waarin ik ben opgegroeid, maar helaas hebben TikTok, OnlyFans, de risico’s van sextortion, online-grooming en de ontelbare terabytes aan 8K HD porno de luiken in ‘ontluiking’ al lang en niet zelden met veel seksueel geweld van de geestelijke gevel afgetrokken. Je kan wel willen wachten met voorlichting, maar je zal niet meer kunnen wachten.

Ik heb het lespakket diagonaal doorgescand en behalve dat het in potentie wat véél informatie is voor basisscholieren, kan ik weinig onheuse intenties vinden. Plus: tussen lesmateriaal en kinderhoofdjes zit nog een flinke barrière in de vorm van een leerkracht die met een rode blos op de wangen de bloemetjes en de bijtjes naar gedetailleerde duiding van gender, intimiteit en seksualiteit moet vertalen. Het is niet dat er klassikaal een kind geofferd wordt aan acute hormoontherapie voor een geslachtsverandering, om het punt te maken dat een verbouwing tegenwoordig superhip is. Maar die nuance moet ook de andere kant op: je mag best een beetje oppassen dat heersende en hopelijk passerende postmoderne gendertrends niet tot biologische norm worden verklaard via het onderwijs.

Ik zag iemand retorisch twitteren dat we misschien ook pas verkeersregels moeten gaan uitleggen nádat iemand z’n rijbewijs heeft gehaald. Dat vat het aardig samen, maar voorlopig botsen vooral opvattingen. Kinderen, die leren zichzelf heus wel neuken.