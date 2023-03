Dennis Schouten: 'De liefde van mijn leven, die komt er niet'

Je bespreekt vaak relaties van BN’ers, maar hoe staat het met je eigen liefdesleven? In Roddelpraat komen er in de gesprekken geregeld scharrels van jou voorbij, maar heb je momenteel een vriendin?

‘Nee. Ik heb genoeg contacten en ik heb ook weleens een vriendin gehad, maar dat loopt allemaal op de klippen. Dat ligt allemaal aan mij: ik kan er gewoon niet tegen als iemand langer dan 24 uur om mij heen is. Dan word ik onrustig. Ik ben zelf weleens mijn eigen huis uit gegaan om een stukje te gaan wandelen of rijden omdat ik ongemakkelijk werd dat er zo lang iemand bij me was. Ik trek dat gewoon niet. Die definitie van een relatie, dat je altijd bij elkaar bent, daar moet ik niet aan denken. Kinderen krijgen ook niet. Ik heb de dokter gevraagd of ik net als mijn vader ook gesteriliseerd kan worden. Ik zál maar iemand treffen die per ongeluk of bewust zwanger van me raakt, dan ga ik de boot in. Maar daar zag de dokter niets in.’

Jij mocht van je huisarts op je eigen verzoek niet gesteriliseerd worden?

‘Klopt. Daar was ik veel te jong voor, dat kon allemaal niet en ik had ook geen bepaalde handicap waardoor ik me niet zou mogen voortplanten. Ik stelde dat ik echt geen kinderen wil. De dokter bracht daar tegenin dat ik het misschien later wel zou willen en dat het dan weer ongedaan moest worden gemaakt, en dat is lastig.’

Hou je daar geen rekening mee? Dat er zich ooit nog een definitieve mevrouw Schouten bij je aansluit?

‘Nee, die liefde van mijn leven, die komt er niet. Ik ben niet op zoek naar een relatie. Ik moet geen vriendin. Dat mislukt. Daar word ik onrustig van.’

Het is ook wel een lekker leventje wat je hebt: bekende kop, vrijgezel, je ziet er leuk uit. Je hoeft er in de kroeg waarschijnlijk helemaal niets voor te doen, de vrouwen komen als vliegen op de stroop op je af. Je kunt mee naar je slaapkamertje nemen wie je wil.

‘Nee, zo werkt dat niet. En Roddelpraat trekt ook niet heel veel vrouwen aan, het schrikt eerder af. Vrouwen vinden het vaak geen leuk programma. De meesten met wie ik afspreek, kennen het programma niet. Ze weten dan misschien wel dat ik wat op beeld doe, dat vergroot mogelijk de kans om een afspraakje te krijgen, dat erken ik. Maar Roddelpraat kennen ze meestal niet. En áls ze het dan zien, vinden ze het vaak ook verschrikkelijk.’

Wat is je langste relatie geweest?

‘Een maand of vijf.’

Wat opvalt aan je lijstje exen: allemaal jong en blond. Het is wel duidelijk waar je op valt.

‘Nou ja, jong... Over het algemeen gewoon 18+. Voordat je dát weer krijgt, weet je, pfff. En ze zijn vaak blond. Ze hebben zich ook verzameld, schijnt, want enige tijd geleden voelde ene Natasja drie jaar na dato de behoefte om op Tik- Tok een filmpje te plaatsen waarin ze vertelde dat ze een zeer erbarmelijke tijd met mij heeft gehad.’

Ze noemde je zelfs ‘toxisch’. Giftig.

‘Ja, prima.’

Wat had je haar aangedaan, dat ze zo boos is?

‘Dat is voor mij ook de vraag. Vorige week stond ze ineens dronken voor mijn deur. Was ze vanuit Dordrecht naar Enschede afgereisd om ’s nachts aan te bellen en heel hard te schreeuwen op een doordeweekse dag. Ik heb dat ook opgenomen, wie weet wordt dat nog eens interessant. Ze zoekt de belangstelling om mij omlaag te halen met leugens. Tot een half jaar geleden had ik nog prima contact met haar en nu is het ineens dit. Ze wil even in de aandacht en heeft anderen gevraagd wie ook wat met Dennis heeft gehad en daarin teleurgesteld is. Er is mij een Whats-Appgroep onder ogen gekomen met tien vrou- wen, van wie ik er twee niet ken, maar die wel een vervelende ervaring met mij hebben gehad. Ze hebben allerlei media benaderd om mij af te schilderen als “slechte man”. SBS Shownieuws ging daarin mee, ik werd zelfs door iemand besproken van de crime-afdeling, zo serieus namen ze het. Ik kreeg het dossier onder ogen van de onderlinge gesprekken van die meiden in dat appgroepje. Onder hen was ook een zekere Anne. Zij vertelde dat ze vier jaar terug op een zomerdag bij mij sliep, nog in mijn vaders huis, hij was op vakantie. Ze had veel muggenbulten en was de hele nacht aan het krabben en toen had ik haar naar zolder gestuurd, zegt ze. Dat vond ze een verschrikkelijke ervaring. En dat was een beetje het niveau. Als je ziet hoe rancuneus sommige vrouwen zijn...’

In de rest van het interview vertelt Schouten meer over Roddelpraat, bedreigingen, geweld en relaties. Nu te lezen in de nieuwste Revu.

Dit interview vond plaats slechts enkele dagen voordat Dennis Schouten in een uitgaansgelegenheid in zijn woonplaats Enschede werd aangevallen en in zijn gezicht werd gestoken met een mes. Ook gaan er geruchten rond op internet dat Schouten contact zou hebben gezocht met jonge, minderjarige meisjes. Het berust op toeval – of niet – dat enkele van onze vragen gaan over dreiging, geweld en zijn voorkeur voor jongere meiden. Via Instagram heeft Schouten, die naar het buitenland vertrok voor rust, laten weten erg aangeslagen te zijn door de aanval en de beschuldigingen: ‘Woorden schieten tekort om uit te leggen hoe intens verdrietig deze dagen zijn.’