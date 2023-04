Frits Barend: 'Ik zie Arne Slot voorlopig geen bondscoach worden'

Slot is God’, valt er tegenwoordig op spandoeken te lezen. Waar komt die plotselinge massieve populariteit vandaan?

Nou ja, op zich hoef je geen hogere kwantummechanica te hebben gestudeerd om te begrijpen dat wie nummer één staat in de eredivisie op handen wordt gedragen. Feyenoord doet het momenteel gewoon retelekker en speelt volgens de voetbalprofessoren het mooiste voetbal van de competitie. Logisch dat de trainer daar de schuld van krijgt. Dat Feyenoord onder leiding van Slot echter óók in de kwartfinale van de Europa League staat plús de halve finale van de KNVB-beker, heeft de trainer in de ogen van de Feyenoord-sup-porters een goddelijke status bezorgd. Op de redactie van Nieuwe Revu mogen we echter nog wel steeds gewoon ‘Arne’ tegen hem zeggen.

Niet alleen in De Kuip zijn ze lyrisch, in medialand druipt het slijm er ook vanaf als het over Slot gaat.

Zeg dat wel. Hugo Borst kwijlde in zijn ADcolumn over ‘de beste Feyenoord-trainer sinds Ernst Happel’ en stelde dat Slot ‘nationaal en internationaal diep indruk maakt met werkwijze, speelstijl en prestaties’. Om er ronkend aan toe te voegen: ‘Ajax moet zich naar mijn mening van zijn meest inhalige, onbescheiden kant laten zien en een poging doen om Slot in te lijven.’ In VI likt journalist Pieter Zwart de hielen van Slot met zijn stelling: ‘Tijdens de 3-2-zege in de Johan Cruijff Arena bewijst hij als trainer superieur te zijn aan John Heitinga.’ Ook Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam doet bij ESPN een duit in het slijmzakje. Hij stelt dat de landstitel lonkt en dat is volgens hem vooral te danken aan de trainer van de Rotterdamse club. FC Twente-trainer Ron Jans heeft nog net geen bakje onder zijn kin als hij het volgende uitspreekt tegenover RTV Oost: ‘De prestatie van Arne is abnormaal. Hij krijgt nog wel een standbeeldje ergens bij De Kuip.’

Wat vindt Arne Slot van zichzelf?

‘Trainers winnen geen wedstrijden, de spelers werken er hard voor.’

Wat vinden wij van Arne Slot?

Wij zijn tot de Slotsom gekomen dat hij per Slot van rekening een goeie coach is.

Wat vinden anderen van Arne Slot?

FRITS BAREND - Ajax-supporter

‘Het is ongelooflijk hoe hij het voor elkaar heeft gekregen dat de club nu zo goed draait. Toen hij begon, moest hij eerst een nieuwe selectie samenstellen zonder dure aankopen. Een jaar later moest hij weer zijn hele elftal vervangen want veel belangrijke spelers gingen weg, en prompt wordt hij kampioen. Tenminste, daar ziet het wel naar uit. En met veel minder middelen dan Ajax en PSV.

Het is waanzinnig knap. Dat hij zelf zegt dat trainers geen wedstrijden winnen, daar heeft hij volkomen gelijk in, maar Slot heeft het vermogen gehad om een elftal op te stellen waarop hij zijn invloed kan uitoefenen. Het elftal voetbalt zoals Slot dat wil. Hij is dé uitzondering op de regel dat spelers de kracht van een elftal bepalen. Een trainer is belangrijk, maar zo belangrijk als hij is, dat heb ik zelden meegemaakt. Hoe zijn toekomst eruitziet? Ik hoop voor het Nederlands voetbal dat hij nog een jaar bij Feyenoord blijft. Laat hem daarna niet meteen voor Real Madrid of Barcelona kiezen, beter eersteen club die net onder dat niveau zit. Ik zie hem voorlopig geen bondscoach worden, dat moet hij ook zeker nog niet doen. Wat ik als Ajacied van het Feyenoord-succes vind? Ik gun het ze van harte. Weet je? Vanuit Amsterdam is er geen haat richting Feyenoord. Omgekeerd helaas wel.’

HENK SPAAN - journalist met Ajax-hart

‘Als je kijkt naar de samenstellingen van de selecties van Ajax en Feyenoord, dan zie je dat Ajax qua transferwaarde over de betere spelers beschikt. Maar Slot maakt van Feyenoord een elftal waartegen Ajax geen kans heeft. Dus op zijn minst kun je zeggen dat Slot beter is dan Heitinga. Feyenoord barst niet van de frivole spelers, maar bij elkaar is het een ontzettend sterk elftal, het is een soort vechtmachine. Dat is de verdienste van Slot. Mocht Slot weggaan, dan wordt het wel weer even wennen voor Feyenoord. Als hij verstandig is, vertrekt hij wel, want twee keer achter elkaar kampioen worden, lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Bovendien zullen belangrijke spelers als Giménez en Kökçü vertrekken. Het lijkt me voor Slot niet handig dat hij naar Ajax gaat. Dat is geen slimme move, daar krijg je een hoop gezeik van. Misschien zien we hem ooit wel bij Ajax, maar dan moet hij eerst wel een clubje ertussendoor doen.’

JACK SPIJKERMAN - Ajax-gek

‘Die man doet het uitstekend. Ajax had ’m ooit moeten halen. In de wedstrijd tegen Feyenoord had Slot goed door dat Bassey totaal uit vorm was en daar heeft hij in de tweede helft handig op ingespeeld, want alle ballen gingen die kant op. Dat is heel slim. Ze hebben terecht gewonnen van Ajax. Ik gun het Slot en de club van harte; ik ben voor Ajax, maar niet tegen Feyenoord. Er komt nog een treffen tussen Feyenoord en Ajax voor de beker. De jongens azen op revanche, die beker gaan wij winnen.’

LEO BEENHAKKER - oud-trainer Ajax

‘Beste man, dit soort dingen moet u mij niet meer vragen. Zo intens volg ik het allemaal niet. Ik ben tachtig en zit niet meer voor de tv met een blocnote op schoot. Wat ik nog wel wil zeggen, met alle respect voor de clubs waar ik nog meer heb gewerkt zoals Ajax: ik vind het geweldig wat Slot met Feyenoord doet en hoe goed het momenteel met de club gaat. Ik ben geboren en getogen op Rotterdam-Zuid en ben als jongetje opgegroeid met Feyenoord.

Logisch dat die club een extra dimensie voor me heeft.’

MICHEL VRACHTDOENDER - Amsterdamse slotenmaker

‘Wat betreft zijn achternaam had Slot beter ook slotenmaker kunnen worden, net als ik, haha. Ik heb trouwens nog bij Ajax gevoetbald in de tijd van Kieft en Van ’t Schip. Ik vind dat Slot een hoop heeft bereikt met een club die eigenlijk afgeschreven was, dus ik heb wel respect voor die man. Hij had eigenlijk bij Ajax moeten zitten, denk dat Heitinga nog wat te licht is.’