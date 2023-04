Luuk Koelman: 'Als ze in Den Haag die kleine Russische pik kunnen berechten voor oorlogsmisdaden: graag'

Medvedev heeft gesproken. Volgens de Russische oud-president is het een fluitje van een cent om het Internationaal Strafhof in Den Haag te raken met een hypersonische Onyx-raket, gelanceerd vanaf een Russisch schip op de Noordzee. Ja, dat glazen gebouw aan de rand van de duinen is zo in de as gelegd, als vergelding voor het tegen Poetin uitgevaardigde arrestatiebevel. Goddorie, hebben wij weer. Wat zijn die Russen toch een schurken! Niet alleen het arrestatiebevel afdoen als ‘betekenisloos’, maar ook nog eens dreigen met een gerichte aanval op Den Haag, de internationale Stad van Vrede en Recht. Het is een grof schandaal.

Maar niet heus, want de Verenigde Staten denken er exact hetzelfde over. Zij betitelen het Internationaal Strafhof al meer dan twintig jaar als een onwettige rechtbank die ook nog eens ‘broken and corrupted’ zou zijn. Sterker nog, de VS behouden zich nadrukkelijk het recht voor om Amerikaanse militairen met geweld te bevrijden, mochten die ooit in Den Haag worden berecht wegens oorlogsmisdaden.

Navy SEALs op het strand van Bloemendaal! Het dreigement is vervat in de The Hague Invasion Act, die in 2002 (direct na de oprichting van het Strafhof) door de Amerikaanse Senaat werd aangenomen. En nog eens herhaald in 2018, door John Bolton, de Nationale Veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten. Volgens hem gaat het niemand iets aan wat Amerikaanse militairen hebben uitgevreten in Irak, Libië, Afghanistan, Somalië, Pakistan en Jemen. Als ook maar één aanklager van het Strafhof daar anders over denkt, dan kan hij Special Forces in zijn werkkamer verwachten. Elitetroepen voor wie zo’n kwast in een toga gewoon de zoveelste Bin Laden is. De boodschap is helder: Het Internationaal Strafhof mag elke oorlogsmisdaad onderzoeken, zolang het de Verenigde Staten - linksom of rechtsom verwikkeld in zo’n beetje elk militair conflict ter wereld - maar niet lastigvalt. Al met al genoeg reden voor het Strafhof om in 2021 een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan te staken.

Is het niet koddig dat zowel de Russen als de Amerikanen dikke schijt hebben aan het Internationaal Strafhof? Evenals China en Israël trouwens, dus ook hun militairen kunnen niet vervolgd worden. Handig als China straks Taiwan binnenvalt. Of Israëlische soldaten weer eens, losjes vanuit de heup, ongewapende Palestijnen afknallen.

Nogal wiedes dat het Strafhof kampt met een imago van hypocrisie en dubbele moraal. Sinds de oprichting zijn enkel wat Afrikaanse krijgsheren veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Maar daar komt nu dus verandering in, met een - volgens kenners - compleet kansloos arrestatiebevel tegen Poetin. Politieke commentatoren spreken al van een ‘gouden greep voor de beeldvorming’. Zelfs Biden steekt nu de loftrompet over het Strafhof. Wel met de toevoeging dat de Verenigde Staten het sowieso niet erkennen. Maar als ze in Den Haag die kleine Russische pik kunnen berechten voor oorlogsmisdaden, dan graag!

Jaja, oorlogsmisdaden. Raar woord eigenlijk. Ik bedoel, als je zo serieus bent met dat ‘Vrede en Recht’, waarom is oorlogvoering dan niet ook een misdaad? Het antwoord laat zich raden: zo’n besluit zou van de Verenigde Staten de grootste schurkenstaat op aarde maken.