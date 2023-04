Radiomaker Niels van Baarlen over nummers Acda en De Munnik: 'Het is wel uitgekauwd'

Acda en de Munnik weer een duo, moeten we daar blij mee zijn?

Nou, nee. De oorlog in Oekraïne, de aardbeving in Turkije, de dalende huizenprijzen, een ijskoude lente als gevolg van het smeltende poolijs, en nu ook nog dit… Tja, het jaar is nog maar amper vier maanden oud en het slechte nieuws lijkt zich nu al op te stapelen. Terwijl het Hollandstalige poldermuziekwereldje nét een beetje aan het opkrabbelen was van het schrikeffect dat nieuwbakken blaaskaakjes als Mart Hoogkamer en Antoon hebben berokkend, besluit een vergeten en versleten tweetal de lekgereden banden van hun half weggeroeste autowrak te gaan plakken.

Waarom, eigenlijk?

Het had voor ons ook niet gehoeven. Fan zijn we niet of al die jaren nooit geweest en zonnestralen heeft het op de radio wat ons betreft wel genoeg geregend. Maar goed, de heren misten elkaar zo hartverscheurend veel en hebben beklonken dat ze samen toch het beste klinken. Als je twee ongestelde katten tegelijk snoeihard op hun staart trapt, heb je gratis hetzelfde geluid, maar vele tienduizenden mensen betalen graag een godsvermogen om de beide rijmende vijftigers in oktober en december aan te gaan horen in de Ziggo Dome.

Hoezo kondigden ze in 2015 eigenlijk aan dat ze uit elkaar gingen??

Iets met een vrouw en vreemdgaan. Het AD en De Telegraaf schreven er in maart 2014 over: ‘De reden achter de breuk is de geboorte van Pauls buitenechtelijke zoon.’ In 2011 werd bekend dat De Munnik acht jaar lang een buitenechtelijke affaire zou hebben gehad met ene Sandra uit Haarlem. Hieruit werd een zoontje geboren, maar De Munniks eerste vrouw wilde bij hem blijven als hij haar ten huwelijk zou vragen en hij zijn zaakjes op orde zou krijgen. Oftewel: rust in de tent. Gestopt om het schuinsmarcheren te maskeren.

Wat vinden Acda en de Munnik van zichzelf?

‘Van het verloren contact hebben we spijt, niet van het stoppen als duo’

Wat vinden wij van Acda en de Munnik?

Had het vuur maar gedoofd gehouden…

Wat vinden anderen van Acda en De Munnik?

NIELS VAN BAARLEN - co-host Veronica ­Ochtendshow

‘Rick en ik hebben al een tijdje discussie over Acda en de Munnik. We hebben op Veronica Radio discussies over muziek. Rick is er met een aantal anderen medeverantwoordelijk voor hoe het station klinkt. Rick is groot fan van Acda en de Munnik en ze staan drie keer in de Top1000, dus ze hebben best wat klassiekers afgeleverd. Ik vind ze niet zo passen op Veronica. Het is wel uitgekauwd, weetjewel. Als ik De Kapitein deel 2 hoor en de Zonnestralen, en wie zat er ook alweer op dat terras in Frankrijk? Niet of nooit geweest, die mineurtonen! Als je hoort hoe die begint, dan doe je de gordijnen thuis weer dicht en de deur op slot.’

EDWIN EVERS - werkte jaren met Rick & Niels

‘Een hele generatie van tussen de 35 en 45 is opgegroeid met die muziek. De terugkeer van het duo brengt die liefhebbers terug naar hun eigen jeugd en daarom vinden velen het zo leuk dat ze nu weer gaan beginnen. Ze hebben ook een redelijke batterij aan hits natuurlijk. Ik denk dat het vooral tekstueel erg leuk is. Of ik wist dat Rick en Niels zo van mening verschillen over Acda en de Munnik? Ja, als ik hen zo inschat is Rick er meer van dan Niels. Maar goed, je vindt het wel leuk of niet leuk, zo ingewikkeld is het ook weer niet, het is toch een smaakdingetje.’

RICK ROMIJN - co-host Veronica Ochtendshow

‘Ik vind hun teksten heel erg leuk, het zijn allemaal liedjes die je makkelijk mee kunt zingen. Hun stemmen in harmonie passen geweldig bij elkaar. Ik ken hun albums niet van voor naar achter, maar hun hits ken ik allemaal wel en daar vind ik geen slechte liedjes tussen zitten. Waarom mijn Radio Vero-nica-collega Niels van Baarlen Acda en de Munnik liever niet draait? Hij vindt ze gewoon niet leuk. Waarom niet? Dat zou je aan hemzelf moeten vragen. Het is gewoon een smaakdingetje.’

HENK - die van dat liedje

‘Ja klopt, die Henk ben ik. Van dat liedje op hun eerste plaat uit 1997, ik geloof dat het nummer 8 op het album was. Ze hebben de song nog Henk genoemd ook, terwijl ik er alleen maar in voorkom als de nieuwe man van de vrouw die één van beiden ooit heeft gedumpt. Die gasten zingen dan: moeten we doen, ja, kom maar eten. Zegt ze: leuk, dan zie je Henk. En jij denkt: Henk? Wie mag dat wezen? En je loopt langzaam naar de toog. Dat laatste heb ik nooit begrepen. Altijd meteen die greep naar de drank en daarna dat gejank. Was gewoon komen eten, dan hadden we het er even over kunnen hebben.’

HERMAN - die van dat liedje

‘Misschien wel het bekendste nummer van die twee zingende mafketels is Het regent zonnestralen. Ze neuzelen daarin over een Herman - dat ben ik dus - die op een terras ergens in Frankrijk in de zon zat, en in het AD las dat-ie niet meer in leven was. Zijn auto was daar vlakbij uit de bocht gevlogen, maar Herman had ‘m net verkocht. En de man die hem gekocht had, stond onder Hermans naam in de krant. Wát een flauwekúl zeg. Zoiets is ooit een keer gebeurd, dat hadden de heren eens ergens in het nieuws gehoord, maar dus écht niet met mij. Ook in de nummers Als het vuur gedoofd is en Voicemail halen ze mij aan. Wie denken die mannen wel dat ze zijn, om een soort literaire trilogie aan mij te besteden?’

KEES - die van dat liedje

‘Mij hebben ze bezongen op hun plaat Hier zijn uit 2000. Song 12 op dat album heet Kees. In dat slijmende liedje melden ze dat ik dood ben en bezingen ze hoe ze me missen. Maar intussen hoor ik ook in hetzelfde nummer: het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Dus aan de ene kant gaan ze zitten slijmjurken dat ze aan me denken, maar de strekking van dat lied is dat de wereld gewoon doordraait zonder mij. Lekkere trap na, terwijl ik destijds al acht jaar onder de zoden lag.