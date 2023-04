7 tips om voor eigen gebruik een wietplantje te kweken 

Kies voor goede wietzaadjes

In de eerste plaats is het belangrijk om goede wietzaadjes te kiezen. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat je wietplantje van een hoge kwaliteit blijft, met veel smaak en geur. Bovendien zijn er verschillende soorten wietzaadjes op de markt. Kies het beste zaadje voor jouw situatie en profiteer van de vele voordelen. Let daarbij vooral op de aanbieder van de zaadjes. Alleen met een aanbieder met een goede reputatie zal je er namelijk zeker van zijn dat je straks prachtige planten in huis hebt.

Zorg voor genoeg warmte

Ten tweede is het zaak om voor genoeg warmte te zorgen. De ideale temperatuur waarin je plant kan groeien ligt tussen de 18 en 25 graden Celsius. Als de temperatuur lager of hoger is, dan heeft dit invloed op de groei. Om ervoor te zorgen dat je plantjes het optimale klimaat krijgen, moet je regelmatig de temperatuur controleren en desnoods bijstellen. Dit is een van de factoren die je absoluut niet over het hoofd mag zien wanneer je een mooie wietplant wil hebben, dus let hier extra op.

Sproei de plantjes geregeld met water

Verder is het ook belangrijk om je plant geregeld water te geven. Zorg ervoor dat de aarde vochtig blijft, maar niet overmatig nat. Je kunt er bijvoorbeeld elke dag wat water overheen sproeien, maar let hierbij wel op dat je niet te veel water gebruikt. Ook hier geldt weer: als de temperatuur laag of hoog is, zal je meer of minder water moeten gebruiken om je plant in goede conditie te houden. Bij hogere temperaturen is het namelijk zo dat het water sneller verdampt in plaats van dat het door de plant wordt geabsorbeerd. Wees verder ook consistent met water geven zodat de plant in een optimale staat blijft en er prachtig uitziet.

Zorg voor goede aarde

Tevens is het van belang om goede aarde te gebruiken. Zorg ervoor dat je de juiste aarde kiest die gemaakt is voor het kweken van wietplanten. Dit is namelijk een stuk beter dan gewone tuinaarde. De aarde moet niet te nat zijn, maar ook weer niet te droog. Bovendien zal de grond veel mineralen moeten bevatten die door de plant kunnen worden geabsorbeerd. Meestal staat op de verpakking van bepaalde aarde of het rijk is aan mineralen. Als je hier op let, dan is de kans groot dat je wietplantje gaat bloeien en prachtige resultaten laat zien.

Ventilatie is belangrijk

De vijfde tip die we je willen geven, ventilatie. Ventilatie belangrijk, want de plant moet namelijk voldoende lucht krijgen om goed te groeien. Als je een plek hebt waar weinig frisse lucht binnenkomt, dan kan dit een negatieve invloed hebben op de groei van je plant. Zorg ervoor dat er voldoende luchtcirculatie is in de ruimte waar je plant staat. Dit zal ervoor zorgen dat je plant de juiste lucht krijgt en gezond blijft. In het ergste geval kun je dit doen door af en toe een raam te openen en zo voldoende frisse lucht in huis te halen.

Bestrijd actief bepaalde plagen

Daarnaast is het van belang om actief bepaalde plagen te bestrijden. Het komt namelijk regelmatig voor dat er schimmels of beestjes op je plant zitten. Als dit het geval is, dan is het zaak om hier zo snel mogelijk wat aan te doen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld chemicaliën gebruiken, maar ook natuurlijke bestrijdingsmiddelen zijn goed bruikbaar. Gebruik je chemicaliën, let er dan altijd op dat je deze zo min mogelijk gebruikt, aangezien deze op de lange termijn gevolgen kunnen hebben voor het gehele klimaat.

Houd je aan het legale limiet aan planten