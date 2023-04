Modern ouderschap: van disciplinair figuur naar bakfietsvader 

@media (max-width: 680px){#fig-6436742cba942 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6436742cba942 img{#fig-6436742cba942 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6436742cba942 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6436742cba942 img{#fig-6436742cba942 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6436742cba942 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6436742cba942 img{#fig-6436742cba942 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Veranderingen in de samenleving

De veranderingen binnen de rol van vaders, zijn gedeeltelijk te wijten aan de veranderingen binnen de samenleving. Het traditionele gezin met de vader als enige kostwinner is niet langer de norm. Steeds meer vrouwen werken nu (fulltime of parttime) buitenshuis en daarnaast zijn er ook gezinnen met aan het hoofd een alleenstaande ouder, waaronder ook vaders. Verder is de ambitieuze vrouw van nu vaak niet van plan om iedere dag na school met thee een koekje op de kinderen te gaan zitten wachten. De rolverdeling is op de schop gegaan en alles wordt nu meer samengedaan. Vaders gaan ook mee naar een babywinkel om mooie producten van Kidslabel aan te schaffen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat vaders meer verantwoordelijkheid nemen voor de dagelijkse verzorging van hun kinderen.

Positief effect op ontwikkeling kinderen

Onderzoek toont aan dat de betrokkenheid van vaders in de opvoeding en zorg voor kinderen, een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Kinderen van betrokken vaders hebben betere cognitieve en sociale vaardigheden en hebben minder kans op gedragsproblemen.

Vaderschap als een keuze

Een andere belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de veranderingen in de rol van vaders is de erkenning van vaderschap als een keuze. In het verleden werd van mannen verwacht dat ze zich zouden voortplanten en zich daarna voornamelijk zouden richten op hun carrière en financiële ondersteuning van het gezin. Tegenwoordig wordt er meer nadruk gelegd op de rol van vaders in het leven van hun kinderen en worden mannen aangemoedigd om meer tijd door te brengen met hun kinderen. Een knuffel van papa blijft natuurlijk het allerfijnste!

Bakfietsvader

Wat je voornamelijk ziet in het straatbeeld, is de bakfiets vader die de kinderen overal naartoe rijdt en vervolgens boodschappen gaat doen. Een burgerlijk tafereeltje waarvan men vroeger echt niet had gedacht dat dit ooit zou gaan gebeuren. Ook zitten vaders steeds vaker bij 10-minuten gesprekken op school, of nemen ze andermans kinderen mee naar huis voor een heuse speeldate. Ook als het op het toejuichen tijdens voetbal, of het uitje naar de bioscoop aankomt, zie je steeds vaker ‘de man die op zondag het vlees snijdt’ vooraan staan.

Nieuwe uitdagingen

Hoewel de veranderingen in de rol van vaders dus positief zijn, zijn er ook nieuwe uitdagingen ontstaan. Moderne vaders worden namelijk zo nu en dan geconfronteerd met de druk om een evenwicht te vinden, tussen hun rol als ouder en hun carrière. Ook zijn er nog steeds culturele en maatschappelijke verwachtingen die hen kunnen belemmeren om een meer betrokken rol te spelen in de opvoeding en zorg voor kinderen.