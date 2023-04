Let op deze punten als je een overhemd koopt 

@media (max-width: 680px){#fig-6436a912cca30 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6436a912cca30 img{#fig-6436a912cca30 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6436a912cca30 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6436a912cca30 img{#fig-6436a912cca30 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6436a912cca30 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6436a912cca30 img{#fig-6436a912cca30 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Pasvorm/ lichaamstype

Het eerste punt van belang om iets te vinden dat goed past en mooi kleedt, is jouw lichaamstype en uiteraard je maat. Heb jij een buikje of een strakke sixpack, brede of smalle schouders? De pasvormen van een overhemd voor heren hebben talloze benamingen, waardoor het enigszins verwarrend wordt. Maar eigenlijk vallen al die namen onder 3 categorieën. Hieronder zie je de verschillende pasvormen op een rijtje:

- Comfort, classic en regular fit: Het klassieke, recht gesneden overhemd, wijd model.

- Modern, loose, tailored, fitted of contemporary fit: Licht getailleerde pasvorm die bij de meeste lichaamsvormen goed staat.

- Slim fit: Sterk getailleerd, maar dit is een flexibel begrip. Sommige merken noemen modern fit al slim

- Super slim, tight of body fit: Strak aansluitend. Vaak hebben deze overhemden ook stretch voor het comfort en de mooie pasvorm.

Het beste is om verschillende pasvormen eens uit te proberen en te passen. Zo vind je snel het model dat je figuur het beste flatteert. De volgende stap is de maat. Meet jezelf nauwkeurig op, zodat je bij het shoppen snel weet welke shirts goed om je borst, schouders en buik zitten. Vergeet tijdens het passen niet om te bewegen terwijl je het draagt. Ook al staat het mooi; als het te strak zit draagt het niet comfortabel en laat je het na de aankoop waarschijnlijk in de kast hangen. Kies dus een hemd bij jouw lichaamsvorm dat zowel mooi staat als lekker zit.

Gelegenheid/stijl

Een tweede punt van belang is de gelegenheid waarbij je het overhemd wil gaan dragen. Is het voor je werk, vrije tijd of een gala-avond? Ben je op zoek naar formeel of casual? Afhankelijk van wat voor persoon jij bent en waar/wanneer je het overhemd wilt dragen, zijn er verschillende stijlen en materialen geschikt voor elke gelegenheid. Weet je niet zeker welke stijl bij jou past? Ga in de leer bij je omgeving. Let eens op andere mannen en kijk wat zij dragen, hoe hun houding is en hoe ze zich gedragen. Je kunt hieruit veel inspiratie halen en ontdekken wat voor jou het beste werkt.

Stof

Een derde criterium is de stof en weefseltype waar het overhemd van is gemaakt. De meeste overhemden zijn gemaakt van een mengsel van katoen en een synthetische vezel. Katoen of linnen draagt het meest comfortabel en de synthetische vezel zorgt ervoor dat het hemd goed in model blijft. Er zijn ook strijkvrije stoffen; ideaal! Een fijn en glad weefsel is vereist wanneer je het overhemd draagt bij officiële gelegenheden onder een pak. Casual hemden, voor dagelijkse gelegenheden en vrije tijd, mogen wat grover of losser geweven zijn.

Mouwlengte

Een vierde belangrijke factor is de mouwlengte. Kies een lengte die past bij het seizoen en de omstandigheden. Onder een kostuum horen uiteraard lange mouwen, maar bij lekker weer en voor een casual look zijn korte mouwen een betere keuze. Voor lange mouwen heb je verschillende maten mouwlengte. Standaard zijn mouwlengte 5, 6 en 7. Er zijn twee methoden om je mouwlengte te meten. Bij de Europese methode meet je vanaf de schouder (punt waar de mouw begint) tot aan de pols. Bij de Amerikaanse/Engelse methode meet je vanaf het midden van de nek. Tel je er 1 à 2 centimeter bij op in verband met krimp.

Kleur en motief

De kleur en motief zijn uiteraard ook belangrijk. Dit is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Voor officiële gelegenheden kies je bij voorkeur voor effen kleuren, zoals wit, pasteltinten, grijs, zwart, beige of donkerblauw. Als je niet zeker bent over de kleurkeuze, houd het dan bij neutrale tinten zoals zwart/wit/grijs, want die zijn nooit verkeerd!

Kwaliteit

Last, but certainly not least: de kwaliteit. Kwaliteit is de sleutel als het gaat om kleding. Goedkoop wil niet per se zeggen dat het slechte kwaliteit is. Maar kijk in de eerste plaats naar kwaliteit als je een nieuw overhemd gaat shoppen. Let op het materiaal en details, zoals knopen en stiksels. Stofmengsels van mindere kwaliteit, zoals rayon/polyester, gaan vaak snel pillen, slijten sneller en dragen minder comfortabel. Investeer dus in goede kwaliteit. Hoewel shirts soms duur kunnen lijken, zal het investeren in goede kwaliteit op de lange termijn geld besparen. Kijk goed naar de labels en lees indien mogelijk reviews.

Combineer je overhemd met stijlvolle accessoires en moderne gadgets om je outfit compleet te maken.

Met bovenstaande criteria vind je snel het perfecte overhemd voor elke gelegenheid. Je kent jezelf het beste, dus kies iets dat weerspiegelt wie je bent!