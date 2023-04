Bart Nijman: 'Naïviteit en politieke correctheid hangen als een schaamlap over de realiteit'

In de week dat een geheim gehouden document onthult dat de VVD in 2023 rekening houdt met een instroom van 76.000 asielzoekers in een keten die overvol, onderbezet en bureaucratisch muurvast zit, bericht EenVandaag schoorvoetend over de steeds zwaardere verdenkingen tegen door de VVD terug naar Nederland gehaalde IS-vrouwen. Naïviteit en politieke correctheid hangen als een schaamlap over de realiteit.

Volgens EenVandaag is ‘het beeld van de brave huisvrouw gekanteld’ vanwege ‘steeds zwaardere verdenkingen’ omdat er – goh – ‘wel degelijk strafbare zaken plaatsvonden’, maar op het ongefilterde internet had helemaal niemand zo’n lieflijk beeld van de broedkippen van het kalifaat. Iedereen zag hen allang voor wat ze zijn: fanatiek religieuze oorlogsmisdadigers van een genocidale kromzwaardmacht. Hoe misleidend de motieven achter hun bedevaart naar de bloedbaden van de Levant ook zijn geweest, de onschuld van alle uitreizigers is in Nederland achtergebleven en met een ‘wir habben es nicht gewusst’ maken ze zich er bij niemand van af.

Nou ja, bij de staatsomroep dus, en in de deftige couranten. Zij zijn het die het semi-romantische beeld geschapen hebben over de tragieken van de ‘jihadbruidjes’. Zij schreven boeken, die tot theatervoorstellingen werden uitgewerkt, over ‘kalifaatmeisjes’. Zij ruimden zendtijd in voor publieke verschoningen van de religieus gemotiveerde martelingen en moordpartijen, om te luisteren naar het slachtofferschap dat die slavenhoudende haatparasols luid kermend uitdragen over hun eigen leed.

Tot op de dag van vandaag drukken kranten reportages af over hoe slecht deze vreselijke vrouwen vinden dat ze het zélf hebben, in de keurige Nederlandse gevangenissen waarin ze veel te kortjarige strafjes uitzitten. De werkelijke slachtoffers van deze giftige narcisten hoor je nauwelijks, want die zijn als slaven verhandeld, verkracht, vermoord of voor dood achtergelaten in de bloedrode woestijn van de kortdurende, maar verwoestende Islamitische Staat.

Veel te gewillig leunen de journalistieke media op de geprojecteerde naïviteit waar de terroristes zich achter verschuilen. Samen onder dezelfde boerka, met een heel smal streepje zicht op een vertekend beeld van de wereld. Als uit één keel galmen de verwijten van racisme jegens degenen die zich vanaf dag nul verzetten tegen de repatriëring van deze door religieus extremisme verziekte vruchten.

Nou denk ik niet dat die 76.000 asielzoekers die in 2023 verwacht worden allemaal latente koppensnellers zijn, die dromen van een islamitisch kalifaat en daarvoor in alle NPO-talkshows hun haatpredikende pleiten mogen bezorgen. De overlap tussen de gevoeligheid voor kermende kalifaatkippen en de ieder jaar hoger wordende migratiegolven zit in de blinde naïviteit over de realistische gevolgen van dit asielbeleid.

Ook de migranten worden niet serieus genomen, maar louter beschouwd door een nauw kijkgaatje dat van iedere asielzoeker een willoze verworpene maakt, en van iedere asielcriticus een kwaadaardige racist. En ook hier zal spijt schoorvoetend komen, maar onvermijdelijk intreden.