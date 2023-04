Over liken: deze influencers sloegen de plank finaal mis

De ene influencer is de andere niet. Iemand met duizend actieve Instagram-volgers kan, na wat leuren, hooguit een gratis etentje of een kortingsbon scoren. Met een miljoen volgers liggen er kasten vol merkkleding en dure gadgets in het verschiet. Naast sportsterren en wereldartiesten kunnen ook gewone stervelingen een mega-status bereiken. Goed voorbeeld is de van oorsprong Senegalese Khaby Lame die met zijn gortdroge, grappige filmpjes laat zien hoe triviale handelingen beter kunnen. Hij is uitgegroeid tot dé sensatie van Tiktok: 155 miljoen volgers. Met ruim 13 miljoen fans kan de Amerikaanse Instagrammer Nash Grier (25) van vader-zijn een goedbetaalde job maken. Als hij maar regelmatig wat gesponsorde merkkleding in zijn vakantiekiekjes verwerkt. Mega-inf luencers kunnen honderdduizenden, soms miljoenen per jaar binnenslepen. Meer volgers betekent meer geld. Dat brengt ons bij de eerste les.

Les 1: Speel eerlijk

Alles is te koop, ook likes en volgers. Iedere Instagrammer maakt daar wel gebruik van. Uit recent onderzoek van website Techtiek blijkt dat ook Nederlandse influencers als Olcay Gulsen en roddelkoningin Yvonne Coldeweijer hun volgersaantallen behoorlijk opkrikken met nepfans. Maar de 21-jarige ‘lifestyle blogger’ Lillee Jean uit New York maakt het wel heel bont. Uit onderzoek op Reddit blijkt dat ruim 90 procent van haar 1,1 miljoen volgers nep is. Haar deals met bedrijven als Revlon bestaan alleen in haar fantasiewereld. Dat Lillee Jean er driftig op los fotoshopt helpt ook niet, zoals die rode-loperfoto waarop ze haar hoofd op het lijf van zangeres Katy Perry heeft geplakt.

Voor sponsors zijn fakers als zij makkelijk te herkennen. Ze hebben een relatief laag aantal likes en reacties. Op haar Facebook-pagina, met een paar duizend volgers, krijgt Lillee Jean een handjevol reacties, vooral van dezelfde profielen in India. Haar Twitter- en Tiktok-accounts zijn geblokkeerd. Lillee Jean is dus alleen op papier een ‘mega-influencer’. Ze betaalt voor haar 1 miljoen volgers, en ook haar lippenstift moet ze gewoon zelf afrekenen.

Lillee Jean

Les 2: Normaal is gek genoeg

Influencers staan wel bekend als ijdele, wereldvreemde en zelfingenomen wezens. In het geval van de Britse fashionista Lydia Millen klopt dat beeld aardig. Terwijl ook in Engeland de energiecrisis toeslaat, showt ze ongegeneerd haar nieuwe merkkleding aan haar ruim 1 miljoen Tiktok-fans. Alleen al haar Louboutain-laarzen zijn een maandsalaris waard. Ze vertelt waarom ze het filmpje opneemt in een luxueuze hotelkamer: ‘Mijn verwarming is uitgevallen, dus ben ik naar Londen afgereisd om gebruik te maken van het warme water in de Savoy.’ Het levert wat verontwaardigde reacties op, maar het kost haar nauwelijks fans. Sterker nog: de hautaine, wereldvreemde houding hoort bij haar brand.

Lydia Millen

Datzelfde kan niet gezegd worden van het Zweedse model Natalie Schlater die zichzelf op Instagram beschrijft als een ‘dromer en reiziger’. In 2019 plaatst ze een ‘diepe’ post op haar Instagram waarin ze, gekleed in een weinig verhullende bikini, over een rijstveld in Bali tuurt waar een arbeider zich in het zweet werkt. ‘Denkend aan hoe anders mijn leven is dan die van de man die elke ochtend rijst plukt.’ Het doel om filosofisch of betrokken over te komen, mislukt jammerlijk. Schlater verliest bijna de helft van haar 12.000 volgers met haar quasifilosofische mijmering. Haar account is ‘privé’ gemaakt.

Natalie Schlater

Les 3: Wees jezelf

Dat mensen zich op sociale media anders voordoen is bekend. Maar Carissa Pinkston gaat wel heel erg ver. In 2019 groeien de bomen tot aan de hemel voor het dan 20-jarige talent in de modellenwereld. Met opdrachtgevers als Elite Models en Rihanna’s ‘Savage x Fenty’ zit ze gebakken. Maar dan spuit ze op een onbewaakt moment haar ongefilterde mening op Facebook: ‘Transgender zijn maakt je nog geen vrouw.’

Pinkston merkt meteen de gevolgen: contracten gaan in rook op, volgers haken massaal af en ze ontvangt postzakken vol haatmail. Hierop komt Pinkston met een schokkende onthulling: ze is zelf transgender! ‘Wat ik zei over transvrouwen was een afspiegeling van mijn eigen onzekerheid en ik heb sindsdien geleerd dat ik vrouw ben. Dat zijn we allemaal!’ Vervolgens graaft Pinkston een nog dieper gat door te zeggen dat ze best weet hoe het is om trans te zijn omdat ze vroeger veel is gepest. Pinkston doet nog steeds wat modellenwerk, maar haar reputatie van homofobe leugenaar is niet bepaald bevorderlijk gebleken voor haar loopbaan.

Les 4: Doe wat je predikt

Het echtpaar Nia en Sam Nader breekt in 2014 door met het playbacken van een liedje uit de filmserie Frozen. Het stel dat zichzelf omschrijft als aantrekkelijke ouders groeit uit tot Youtubesterren, vooral onder christelijke gezinnen. Miljoenen abonnees zien hoe Sam aan zijn vrouw vertelt dat ze zwanger is. Dat weet Sam omdat hij een zwangerschapstest in haar ochtendplas heeft gehouden.

Deze methode en aankondiging roepen meteen vragen op. Temeer omdat ze binnen een week in een hartverscheurende video een miskraam aankondigen. De abonnees slikken het als zoete koek. Ruim honderd video’s halen meer dan 1 miljoen views. Maar de Naders komen pas echt onder vuur wanneer blijkt dat Sam een account heeft op de overspelwebsite Ashleymadison.com. Na deze onthulling vertelt Sam, met Nia aan zijn zijde, dat hij vergeven is ‘door mijn vrouw en door mijn God’. De fans zijn minder vergevingsgezind. De video’s trekken tegenwoordig een paar duizend in plaats van miljoenen kijkers.

Een soortgelijk lot treft de veganistische voedselblogger Yovana ‘Rawvana’ Mendoza. Ze heeft ruim 1 miljoen enthousiaste volgers wanneer er een video opduikt waarin ze een stuk vis eet. Mendoza’s onhandige mea culpa van ruim een halfuur maakt het er niet beter op. Nadat de fans haar massaal de rug toe keren, zet Mendoza een punt achter Rawvana.

Yovana Mendoza

Emerald Rose verkiest de voornaamwoorden ‘they’ and ‘them’. Maar hun half miljoen volgers op Tiktok spreken liever van het zelfstandig naamwoord oplichter. Want zo heet dat wanneer je geld verdient door te doen alsof je de ziekte Gilles de la Tourette hebt. Wanneer internetspeurders ontdekken dat Roses tics een knap staaltje acteerwerk zijn, doet Tiktok hun account dicht. De Australische influencer Belle Gibson gaat nog verder. Ze doet alsof ze door homeopathische geneeswijzen is hersteld van verschillende ernstige vormen van kanker, waaronder een agressieve hersentumor. Het maakt haar niet alleen een miljonair, ze groeit uit tot een rolmodel voor antivaxxers en aanhangers van alternatieve geneeswijzen. Totdat de waarheid aan het licht komt: ze heeft nooit kanker gehad. De rechter veroordeelt Gibson tot een boete van ruim 400.000 dollar. Tiktok cancelt haar. Het Insta-gram-account Bellegibsonofficial telt iets meer dan 1500 volgers. Maar wie de posts bekijkt, ziet meteen dat het net zo nep is als de verhalen die Gibson de wereld in heeft gebracht.

En dan de Canadese vlogger Jason ‘Jaystation’ Ethier. Hij bereikt een miljoenenpubliek met filmpjes waarin hij illegaal de nacht doorbrengt in openbare gebouwen. Na de onvermijdelijke arrestatie gooit Jaystation het over een andere boeg. Hij filmt nu vooral seances met overleden beroemdheden. Met belachelijke sketches zoals die keer dat hij met een Ouija-bord een horrorversie van Ronald Mcdonald oproept, weet hij ruim 5 miljoen abonnees te trekken. In januari 2020 brengt Ethier hen vreselijk nieuws: zijn vriendin Alexia is omgekomen bij een zwaar auto-ongeluk. In de video hurkt Ethier heftig geëmotioneerd bij een provisorisch gedenkteken op de besneeuwde plek des onheils. De sympathie van zijn fans verdwijnt snel wanneer een dag later blijkt dat Alexia springlevend is. Het enige dodelijke slachtoffer is Ethiers Youtube-loopbaan.

