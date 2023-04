Harry Vermeegen: ‘Bij Enzo zijn twee verschrikkelijke dingen fout gegaan'

Waarom is er zo’n ophef over Enzo Knol?

De Drentse vlogger – met 2,7 miljoen abonnees de best bekeken YouTuber van ons land – woont in Zeist, maar bezoekt nog geregeld familie en vrienden in Assen. Dat is heen en terug een slordige 320 kilometer reizen en die leg je natuurlijk niet af met een slakkengangetje.

Na een feestje waarop Knol een paar borrels achterover tikte, liet hij zijn jonge blonde vriendinnetje Myron Koops (25) achter het stuur van zijn peperdure Porsche Panamera kruipen om het tweetal ’s avonds laat naar huis te jagen. Het duo viel door hun onverantwoord hoge snelheid op bij de politie en kreeg een stopsignaal. Om dat stopteken überhaupt in de achteruitkijkspiegel van Knol en co te kunnen krijgen, moest de sterke arm der wet eerst optrekken naar een snelheid van 250 km/u. Na correctie kreeg vloggersvrouw uiteindelijk een bekeuring voor 170 km/u waar 130 is toegestaan. Koops kreeg een boete van 261 euro en het OM besluit later of er nog een extra straf komt, zoals een cursus. Het hele tafereel is gefilmd door Knol en door hem zelf online gegooid op zijn kanaal.

Een ideaal platform om nederige excuses te maken richting de dienstdoende agenten voor het asociale rijgedrag én om aan alle volgers te tonen hoe fout dit was, toch?

Dat zou je zeggen. Maar Knollebolleke dacht daar anders over. De vlogger ging op stuitend arrogante wijze in discussie met de politieman, die hem er netjes op wees dat er de laatste tijd akelige ongelukken met dodelijke afloop zijn gebeurd met jonge mensen die veel te hard reden. In plaats van zijn podium te benutten om mensen dit roekeloze rijgedrag ten strengste af te raden, reageerde Knol geërgerd op de agent, onder meer door te zeggen: ‘Je rijdt in een Porsche en hij heeft vermogen, dan wil je soms harder rijden.’ Ook stelt hij zélf geregeld het gaspedaal te diep in te trappen: ‘Als ik van Assen naar Zeist rij, rij ik ook 170. Een boete is het risico dat je dan neemt, maar voor de rest let je gewoon goed op.’ Pas nadat Knol uit elke hoek van ons medialandschap flinke bakken met stront en kritiek over zich heen kreeg, begon het enigszins tot hem door te dringen dat hij de plank flink had misgeslagen. Aan tafel bij Beau ging hij met de billen bloot: ‘Je doet duizend dingen goed, je maakt een misstap en wordt daarop aangesproken. Ik snap dat mensen zeggen: hij denkt dat hij boven de wet staat.’

"Enzo Knol is een zak hooi"

Wat vindt Enzo Knol van zichzelf?

‘We rijden 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is natuurlijk.’

Wat vinden wij van Enzo Knol?

Wij zijn wel klaar met Knol enzo.

Wat vinden anderen van Enzo Knol?

Harry Vermeegen - vlogger

‘Bij Enzo zijn in heel korte tijd twee verschrikkelijke dingen fout gegaan. Dat komt mede – en dat weet ik zeker – doordat hij een heel slechte manager heeft. Ten eerste heeft Enzo dat fragment op zijn kanaal gegooid. Iemand had tegen hem moeten zeggen: dat gaan we niet doen, dat ziet er niet goed uit, want je gaat daar af als een gieter en je gedraagt je als een hork. Ten tweede heeft die begeleider gezegd dat Enzo maar gauw naar Beau moest gaan om daar zijn excuses te maken omdat er iets te veel imagoschade is ontstaan. Nou, die schade is nu nog vele malen erger. Dit is dé les van hoe je een imago in no time helemaal naar de knoppen kan helpen. Enzo zat daar bij Beau, maar je kon aan alles zien dat het hem niet echt interesseerde. Hij had niet echt spijt. Zat hij daar met zijn petje achterstevoren op zijn hoofd. Dan ben je bijna 30 jaar en probeer je nog wanhopig jong te doen, omdat hij zelf al voelt dat hij te oud is geworden voor al die flauwekul. Dat vond ik nog het meest treurige van het hele gebeuren. Terwijl we allemaal weten: Enzo, je moet echt iets anders gaan doen.’

Pieter Kuizenga - manager

‘Ik zie deze aanvraag niet zitten vanwege de planning. Mochten we mee willen werken aan een dergelijk verzoek, dan zal dit altijd vooraf goed besproken moeten worden. Doe wat je wilt doen. Maar haal me aub uit je telefoon, je hoeft me ook niet meer te benaderen. Ik wil niet zo samenwerken.’

Myron Koops - zijn gejaagde vriendinnetje

‘Als ik erop terugkijk, heb ik er superveel spijt van en hadden we het nooit op die manier moeten doen. Ik had moeten zeggen: kom schat, we gaan verder. Enzo drinkt bijna nooit biertjes. Ik denk daardoor dat hij iets zelfverzekerder was en die discussie aandurfde terwijl hij er normaal misschien voor weg zou lopen.’

Kaatje - twitteraar

‘Enzo, je bent een hypocriete zak die nu probeert zijn hachje te redden. Je blurt altijd je snelheden, zowel van je auto als je motor. Je geeft in dezelfde vlog toe heel vaak te hard te rijden. Zo klaar met dit omhooggevallen asociaaltje.’

Wouter - Facebooker

‘Lul de behanger. Simpele ziel. Een debiel is er niks bij. Strontzak van de maatschappij is de aandacht totaal niet waard.’

Maarten Brink - politievakbond ACP

‘Lekker voorbeeld voor die jonge volgers. Neem je verantwoordelijkheid en maak dit rijgedrag niet normaal.’

Sjors Fröhlich - burgemeester Vijfheerenlanden

‘Dit is totaal onverantwoord. Het getuigt van weinig zelfreflectie en dat terwijl je zo’n voorbeeld bent voor veel jonge mensen.’

Rob Stomphorst - Veilig Verkeer Nederland

‘Enzo denkt dat hij boven de wet staat. Als je zo hard rijdt, dan kan je de levens van andere mensen in gevaar brengen. Hij communiceert nu met zijn hele fanbase de boodschap dat dat niet erg is. Hij is zich totaal niet bewust van zijn maatschappelijke rol.’

René van der Gijp - criticus

‘Het is een onbeschofte gozer. Je kunt beter je excuus aanbieden als je 170 rijdt, of niet? Zij willen zo behandeld worden zoals zij het graag willen.’

Johan Derksen - criticus

‘Ze denken vanwege hun status dat het ook nog normaal is. Dat ventje komt bij mij uit het dorp toevallig. Hij heet helemaal geen Knol, hij heet Erkelens, maar hij heeft een probleem met zijn vader, geloof ik. Maar die scheurt echt daar door Drenthe zo van: kijk mij het eens goed gaan, weet je wel. Dat heeft iedere jonge jongen met geld in z’n zak een beetje natuurlijk, maar dat arrogante toontje dat hij niet één draai om zijn oren van een politieagent accepteert... Terwijl hij de wet overtreedt en dat inderdaad levensgevaarlijk is.’

Rutger Castricum - criticus

‘Dan ben je totaal zwakzinnig. Je bent ook losgezongen van de werkelijkheid. Je leeft dan eigenlijk in een heel lege sprookjeswereld. Dat komt omdat hij de hele tijd met dat cameraatje loopt en dat vinden mensen allemaal fantastisch. Ik praat er ook thuis met mijn kinderen over dat deze jongen zwakzinnig is en dat je die niet serieus moet nemen. Het is een patiënt. Zo noem ik hem thuis ook.’