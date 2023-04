Bart Nijman: 'De NPO wil dat Arnold Karskens ongehoord blijft'

En daar gaat de uitzendlicentie van Ongehoord Nederland. De NPO wil Arnold Karskens op zwart. In het kielzog van een derde sanctie van 132.000 euro, werd het ‘onvermijdelijke’ gedaan: de NPO heeft de staatssecratis van Cultuur en Media verzocht de omroeplicentie in te trekken. Ongehoord Nederland moet ongehoord blijven, omdat het omroepje niet netjes meespeelt binnen de morele mediaan.

In februari kon je hier lezen dat ik lid geworden ben van ON!, omdat de verwijten aan hun adres over gastenkeuze, geuite opinies en getimmerde frames nogal boemerangvormig zijn. Het Mediapark is opgebouwd uit geldverspillende, hielenlikkende en staatsruivenierende opportunisten, oligarchjes en hobbelpaardrijders uit de baantjescaroussel, die hun corruptie verbergen achter een politieke correctheid waarmee ze Nederland dagelijks de maat dicteren.

Het team achter ON was dat zo spuugzat, dat ze een alternatieve omroep oprichtten die PowNed en zeker WNL moest doen verbleken. Dat is gelukt, en hoe – voldoende leden, voldoende kijkers, voldoende aandacht. En ja, ook een voor de NPO zo typerende gastenkeus in de eigen bubbel en aandacht voor onderwerpen die helemaal in hun straatje passen, waarin de argumenten niet waterdicht hoeven zijn, noch feiten uit graniet gehouwen, om toch harde conclusies te kunnen trekken die hun wereldbeeld bevestigen. Net zoals bij alle omroepen die klakkeloos achter Brussel, klimaatretoriek, islamisering en Het Fatsoen in brede zin aan marcheren en zelf eveneens feiten ondergeschikt maken aan ideologie.

Het gehele Mediapark is daarmee vervuild, maar bij Ongehoord is het ineens problematisch. Terwijl die omroep toch beduidend meer mensen bedient dan het zieltogende, doodstille en door niemand bekeken Omroep Zwart van beroeps-agitator en geweldsoproeper Akwasi. Die krijgt ook miljoenen en levert geen fuck – maar dat hebben ze in Hilversum dus liever dan een omroep die voor reuring, deining en marsmuziek onder het Gooise testbeeld zorgt.

Het meest verschrikkelijke van deze hele onverkwikkelijke toestand is dat het zo’n opzichtige aanval op de pluriformiteit van de pers is. Als het met taxpoet geproduceerd wordt, moet het deugen – anders krijg je geen gratis miljoenen. Pech voor alle domrechtse kutburgers die wél kijk- en luistergeld betalen, maar géén omroep krijgen die bij hun eigen bubbel past.

Even ergerlijk is het feit dat Karskens zijn leden nu spamt met teringlange mailtjes waarin hij om donaties bedelt om die 132.000 euro te lappen. Nederland betaalt een miljard per jaar aan die kut-NPO en moet nu ook nog de poeplap trekken voor boetes, die óók in NPO-zakken verdwijnen. Geld dat ze nu niet meer kunnen uitgeven aan vrije media die niet aan de staatstiet sabbelen. Nóg een peut op de neus van de pluriformiteit, deze broekzak/vestzak van de genationaliseerde concurrentievervalsers.

Echt. Als er één zwijnenbende is waar weleens een flinke stalbrand mag uitbreken, is het wel het Mediapark.