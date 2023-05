Angela de Jong: 'Mariekes programma is te infantiel en nep voor woorden'

Wat is er aan de hand? De ster van Marieke Elsinga was toch juist rijzende?

Ja, wás. In een notendop verliep haar carrière als volgt. In het najaar van 2012 mocht Elsinga een radio-opleiding volgen binnen Q-Music. Daarna kreeg ze allerlei nachtprogramma’s, verloren weekenduurtjes en maandagochtendreportages in haar bevallige schoot geworpen door diezelfde radiozender. Totdat RTL in 2016 aan haar belletje trok en Elsinga omhoogviel als co-presentator op tv bij RTL Late Night: ze deed het geweldig als opvolger van Luuk Ikink. Een jaar later maakte ze al de overstap naar RTL Boulevard. Haar radiohart bleef echter kloppen. Nadat het duo Mattie & Wietze in 2017 uiteenviel doordat Mattie Valk zijn beste mattie Wietze naaide door stiekem een solocontract bij Q-Music te tekenen in plaats van de voorgenomen duo-overstap naar Sky Radio, toonde Elsinga zich barmhartig door de uitgekotste naaibak te vergezellen in de nieuwe ochtendshow Mattie & Marieke. Daar had Elsinga het beter bij kunnen laten. Haar eerste solo tv-programma Alles is muziek is bij RTL al na twee afleveringen totaal geflopt met véél te weinig kijkers op prime time zaterdagavond.

Van radiomensen zeggen ze toch altijd dat ze geen tv-ambities moeten hebben?

Het is een legende die zo oud is als het lied Hilversum 3 van Herman van Veen: wie op de radio komt, is niet voor niets door alle radioselectiecommissies gekomen. Diegene heeft dus een uitstekende stem – let wel, stém – voor onzichtbaar etherentertainment. Zo iemand klinkt vriendelijk waar het moet, spannend waar het kan en rustgevend waar het aangenaam is. Waarom diegene dikwijls minder geschikt is voor televisie? Dat heeft te maken met de minder flatteuze eigenschap van de beeldbuis dat iedereen die daar iets zégt, ook te zíén is. Niet voor niets noemde Thom Yorke, zelf bepaald geen fotomodel, zijn rockband Radiohead. De meeste radiotoppers – neem bijvoorbeeld Rob Stenders, Giel Beelen en Edwin Evers – hebben nou eenmaal een uiterlijk dat perfect bij de radio past. De struise Marieke Elsinga vormt met al haar wulpsheid een aangename uitzondering op dit lelijke radiowetje. Helaas blijkt een leuk koppie niet genoeg bij een zwak format.

‘RTL heeft een van de grootste kijkcijferdebacles op de zaterdagavond te pakken’

Wat vindt Marieke Elsinga van zichzelf?

‘Ik wil soms een beetje te veel’

Wat vinden wij van Marieke Elsinga?

Alles is muziek valt uit de toon, maar mooie Marieke heeft vast nog meer noten op haar zang.

Wat vinden anderen van Marieke Elsinga?

Angela de Jong - tv-columnist AD

‘Het programma is te infantiel voor woorden. Maar dat is blijkbaar hoe commerciële zenders over kijkers denken. Irene Moors die in voorstukjes lachend op een sjoelbak slaat... Het is allemaal gruwelijk nep, je ziet de deelnemers gewoon met de moed der wanhoop geforceerd lol hebben met elkaar. Ze hebben ja gezegd tegen dit programma, ze krijgen er dik voor betaald en ze moeten en zullen het leuk hebben. Ik had gedacht dat RTL beter haar best zou doen om een van hun grote sterren, Marieke Elsinga, te beschermen. Ik vind het sneu om te zien wat er met haar gebeurt. Op de radio is ze echt een grote mevrouw. Waarom moet je dan ook met je snufferd op televisie? Ze had met haar staat van dienst op de radio betere eisen moeten stellen voor haar televisiewerk, zo van: ik leg mijn reputatie in de waagschaal, ik wil graag een goed programma. Ik begrijp niet dat de mensen om haar heen geen alarm hebben geslagen om haar imago te bewaken. Marieke heeft heus wel wat in haar mars, maar dan moet ze wel een programma hebben waar ze haar tanden in kan zetten.’

Tina Nijkamp - kijkcijferexpert

‘De titel van het programma dekt niet de lading. Het gaat niet over muziek; er komen twee liedjes aan de orde en voor de rest is het een spelshow. Daarnaast is het programma te lang. Het mag netto maximaal 42 minuten duren, dat is inclusief reclame een uur. Ik vermoed dat ze het programma gaan inkorten. Behalve de slecht gekozen titel en de lengte, vind ik het ook te kinderachtig. We hebben dit al te vaak gezien, panelshows en ook nog met Jeroen van Koningsbrugge erin. Ik denk dat de kijker daar een beetje klaar mee is. RTL zal het wel blijven uitzenden, want alles is al opgenomen, de kosten zijn al gemaakt. Bovendien is het een eigen ontwikkeld idee waarvan het de bedoeling was dat het internationaal de wereld zou veroveren. Het kijkcijfer van 269.000 is niet alleen de laagste score voor RTL 4 om 22.00 uur op een “gewone” zaterdagavond van de afgelopen tien jaar, maar zelfs het slechtste 22.00 uur-kijkcijfer ooit, denk ik. Voor Marieke Elsinga zijn de slechte kijkcijfers echt vervelend en ook schadelijk, zeker omdat dit haar eerste grote show is. Deze flop is zeker niet de schuld van Marieke. Ze doet het prima. Ik denk dat ze verkeerd geadviseerd is. Weet je wat managers tegenwoordig kosten? Voor die gage had haar manager hier wel een stokje voor mogen steken. Immers, een nieuwe presentatrice met weinig ervaring moet je niet op een nieuw format zetten. Dat is dubbelop onwennig. Ze had als eerste grote eigen show een proven format moeten krijgen, een programma dat zich al heeft bewezen. Nieuwe formats mislukken vaker dan proven formats. Het is leuk aan RTL dat ze veel nieuwe dingen proberen, maar daar moet je geen beginnend presentator als Marieke op zetten. Ik vind wel dat ze het goed doet, maar ze heeft geen goede raad gekregen.’

René van der Gijp - criticus

In Vandaag Inside: ‘Er is met héél veel liefde aan dat programma gewerkt, zegt ze, haha. Kan ze niet gewoon zeggen: “Het is een ontzettend slecht programma?” Nee, maar dat vindt ze denk ik ook nog geeneens. Dit kon echt niet, nee.’

Jef Willemsen - webredacteur Telegraaf

Op Twitter: ‘De #avastars van RTL heet #allesismuziek. Vorige week al penibel met een half miljoen kijkers, nu nog niet eens de helft. Ook deze show is weer te lang met een te dun format gemaakt door mensen die om het hardst roepen hoe leuk het is. Te lang gebakken lucht gaat stinken.’

Nescio (@hahouw) - Twitteraar

‘Wat een treurnis met #allesismuziek op de buis. Wie dit heeft bedacht, gemaakt, is denk ik net voordien ernstig op z’n hoofd gevallen. Ik had ’t kunnen weten: RTL + hilarisch = tenenkrommend.’

PatrickV (@JohnDoe58908836) - Twitteraar

‘Ik wilde weten of het echt zo kut is als gezegd werd. Ja! Het is echt zo kut. Sambal in je ogen wrijven is leuker.’