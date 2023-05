Met de start van de lente trekt Nederland massaal de tuin in 

@media (max-width: 680px){#fig-64520e3128af3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64520e3128af3 img{#fig-64520e3128af3 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64520e3128af3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64520e3128af3 img{#fig-64520e3128af3 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64520e3128af3 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64520e3128af3 img{#fig-64520e3128af3 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

De tuin is een steeds belangrijkere ruimte geworden. Het hybride werken als nieuwe norm bij veel werkgevers maakt dat men er vaker een kop koffie drinkt, geniet van de lunch met het gezin en er de dag afsluit als de laptop om 17.00 uur dichtgeklapt wordt. De ideale plek om te ontspannen en de stress rondom het werk even volledig los te laten. Het steeds belangrijker worden van de tuin maakt het heroverwegen van de indeling ervan interessant. In dit artikel lees je er meer over.

Maak van de tuin een sociale ontmoetingsplek

Een tuin kan dienen als sociale ontmoetingsplek. Nodig er de buren of vrienden uit om samen te barbecueën in de zomermaanden; kom er samen met familie om een verjaardag of promotie te vieren, enzovoorts. Niet alleen voor jou is de tuin een sociale ontmoetingsplek; datzelfde geldt vaak voor de kinderen. Zij nodigen vriendjes en vriendinnen uit om samen te voetballen, zandkastelen te bouwen in de zandbak of te zwemmen. Het aantal opblaasbare- of opzetzwembaden is de laatste jaren rap gegroeid in de Nederlandse woonwijken. Een slimme, relatief goedkope investering waar kinderen veel plezier aan beleven.

Om te voorzien in de wens om van de tuin een sociale plek te maken, mag een grote tuintafel met tuinstoelen niet ontbreken. Wat is de lengte van een tuinset voor 8 personen ? Past deze tuinset op jouw terras, of is een variant voor 6 personen geschikter? Door je nieuwe tuinset dit voorjaar te kopen, heb je de keuze uit een breed scala aan modellen.

Duurzaamheid steeds belangrijker bij aanschaf tuinmeubelen

Wie op zoek gaat naar nieuwe tuinmeubelen hecht steeds meer waarde aan de duurzaamheid ervan. Welk materiaal voor je loungestoel blijft buiten goed? Is het nog verstandig om te kiezen voor tuinmeubelen van hout, met het risico op houtrot en houtworm in het najaar? Het zijn voorbeelden van vragen die men zichzelf hierbij stelt. Populair worden de tuinmeubelen met losse kussens op een aluminium frame. Evenals de tuinmeubelen van het moderne wicker; een soort kunststof wat lang mee zal gaan en daarbij mooi blijft. Lang niet iedereen heeft de mogelijkheid om tuinmeubelen in de herfst en winter in een schuur te stallen.



Kies je voor houten tuinmeubelen dan profiteer je van het natuurlijke karakter ervan, wat goed past bij de uitstraling van een tuin. Besef echter goed, dat een dergelijke set tuinmeubelen jaarlijks of zeker eens per twee jaar onderhouden moet worden. Dit omvat het schuren van het hout, het opnieuw in de beits of lak zetten ervan en het opvullen van scheuren of kleine beschadigingen. Doe je dit niet, dan loop je het risico het hout al snel te moeten vervangen. Het leidt tot onnodig hoge kosten en past bepaald niet bij een duurzame levensstijl.

Zorg voor voldoende groen in een tuin

Duurzaamheid kent verschillende vormen, wanneer het gaat om de inrichting van tuinen. Denk bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid en het belang van het opvangen van regenwater in de herfst en het voorjaar. Gebruik het regenwater om de tuin in de zomerperiode te kunnen sproeien. Het helpt je het gazon en de verschillende borders met planten in leven te houden. Probeer het gebruik van schoon drinkwater te vermijden bij het sproeien van het groen; de afgelopen jaren kost het drinkwaterbedrijven steeds meer moeite de druk op leidingen op peil te houden. Een grote vraag naar schoon drinkwater op piekmomenten, de momenten waarop Nederlanders massaal hun tuin sproeien én onder de douche stappen, brengt de watervoorziening op termijn mogelijk in gevaar.



Een andere manier om slim om te gaan met regenwater is het gebruik van vocht absorberende blokken in de borders van je tuin. Deze blokken, ook wel hydroblokken genoemd, nemen het overtollige regenwater op in de grond. Op het moment dat de grond rondom de blokken te droog begint te worden in de zomer, zullen de blokken het water afstaan. Het leidt ertoe dat je planten minder vaak van water hoeft te voorzien.



Voldoende groen gaat hittestress tegen

Het wegnemen van het groen uit de tuin is geen optie. Door tuinen van voldoende groen te voorzien wordt hittestress in Nederlandse woonwijken en steden voorkomen. Het groen houdt geen warmte vast, in tegenstelling tot bestrating. Kijk eens naar het gedrag van je huisdieren; een hond zal in de zomermaanden het liefst op het gras in de schaduw liggen. De tegels van het terras zullen al snel te warm zijn voor de dieren.