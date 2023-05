Royaltywatcher Jeroen Snel: 'We hoeven geen medelijden met Charles te hebben'

Gaap... De kroning van een grijze muis, maar goed dat we kleurentelevisie hebben

Ja, het wordt natuurlijk net zo’n saaie bedoening als alle andere koninklijke taferelen. Nog nooit is een royale doop, verjaardag, verloving, huwelijk- of overlijdensceremonie een boeiend schouwspel geweest van interessante handelingen of onvergetelijke hoogtepunten. Nou hebben ze er in Engeland wél voor gezorgd dat de kroning van koning Charles wat hipper, vlotter en sexyer zal verlopen dan alle vorige muffe plechtigheden die de afgelopen negenhonderd jaar plaatsvonden op Westminster Abbey. Grijze duif Charles, die bepaald niet uitblinkt in extravagant gedrag, ludieke uitspraken of kleurrijke hobby’s, zal die dag geen outfit changes doen, zoals voorgaande keren wel het geval was. Daardoor duurt de ceremonie – praise the Lord – maar één uur in plaats van de hele dag.

Hij staat te boek als een saaie sufferd, maar een beetje buiten de deur neuken kan ie wel toch?

In de beginjaren 70 had Charles al een vriendinnetje, Camilla Shand, zijn huidige echtgenote. De verkering ging uit omdat ze voor een huwelijk geen toestemming zouden hebben gekregen. Camilla trouwde met een ander, maar Charles en zij bleven bevriend, in de breedste zin van het woord. Want hoewel Charles in 1981 trouwde met de twaalf jaar jongere Diana Spencer, bleef hij ’s avonds met zijn oogjes dicht toch altijd dromen van Camilla. De intellectuele Charles en de flamboyante Diana, dat was geen goeie combi. Het stel kreeg wel twee zoons, William in 1982 en Harry in 1984, maar ze zochten eind jaren 80 beiden de liefde bij een ander. Diana bij haar minnaar James Hewitt, Charles bij zijn minnares Camilla. Het koninklijke stel ging uit elkaar in 1992. Een jaar later verongelukte Diana. Haar sterven maakte haar achteraf nóg populairder, en Charles werd juist nog meer met de nek aangekeken. Nadat hij in 2005 alsnog trouwde met Camilla, werd de publieke mening wat milder over de overspelige royal die op 6 mei zijn kroontje krijgt.

‘Boosheid en irritatie horen bij het leven. Ook de koning van het VK raakt weleens geïrriteerd’

Wat vindt koning Charles van zichzelf?

‘Denken jullie nu echt dat ik de eerste Prince of Wales ben zonder minnares?’

Wat vinden wij van koning Charles?

Zijn moeder Elizabeth was zeventig jaar lang koningin en daarmee recordhouder als langst regerende monarch en langst regerend staatshoofd ter wereld. Als Charles dat record wil verbreken, moet hij 144 jaar oud worden. Go for it, Charles.

Wat vinden anderen van koning Charles?

Jeroen Snel - royaltywatcher

‘Wereldwijd staan monarchieën onder druk omdat ze eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. In Nederland hebben we – mede door de bedreiging van Amalia – het besef gekregen van: wat doen we zo iemand aan? Dat het wordt geboren als troonopvolger heeft een enorme impact op het leven en de bewegingsvrijheid van een kind. In Engeland heeft Panorama van de BBC een enquête gehouden waaruit blijkt dat nog maar een derde van de jongeren tussen 18 en 24 jaar voor de monarchie is. De uitdaging ligt er voor de royals om juist die jongere groep te gaan aanspreken. Voor Charles is dat moeilijk, die man is in de zeventig, ga dan maar eens een 18-jarige boeien. Ik mag Charles graag. Tijdens zijn huwelijk met Diana had hij een relatie met Camilla. Hij is voor zijn eigen geluk gegaan in plaats van vast te houden aan het gearrangeerde huwelijk met Diana. Ik vind het bijna bewonderenswaardig hoe hij zijn eigen hart heeft gevolgd. Ik neem hem dat niet kwalijk en volgens mij het Britse volk ook niet meer. Ze hebben Camilla ook in hun hart gesloten. Charles doet zijn best om de monarchie te moderniseren. Dat hij zo oud pas als koning begint, vindt hij zelf niet erg. Hij heeft er zó lang op gewacht, eindelijk kan hij het waarmaken. We hoeven dus geen medelijden met hem te hebben.’

Johan Vlemmix - koningshuisfanaat

‘Of ik iets met het Britse koningshuis heb? Reken maar! Toen de baby van prins William en Kate werd geboren, heb ik zelfs het internationale nieuws gehaald. Ik ben naar Londen gegaan met twee mascottepoppen van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op ware grootte. Op verschillende locaties heb ik foto’s gemaakt met die mascottes, zodat het net leek of onze koning eraan kwam lopen. De actie was bedoeld om prins William te feliciteren met de baby, ook vanuit ons koningshuis. Het was best wel grappig. Ik heb Queen Elizabeth een paar keer gezien en Charles ook een keer. Als ludieke actie was ik betrokken bij het ontstaan van het 70 pond-biljet met Queen Elizabeth erop, maar toen overleed ze. Dat was wel een beetje lullig. Ik heb dus best wat dingen voor het Britse koningshuis gedaan.

Hoe ik naar Charles kijk? Ik vond hem eigenlijk altijd wel een beetje sneu. Ik heb altijd gedacht: die man gaat nooit koning worden. Queen Elizabeth bleef immers maar leven. Charles wilde altijd zo graag koning worden en het zag ernaar uit dat ze hem zouden overslaan. Daar kwam nog bij dat hij was getrouwd met Diana, maar een relatie onderhield met Camilla; voor mijn gevoel heeft hij eigenlijk nooit gedaan wat hij echt graag wilde. Vandaar dat ik zijn situatie vaak wat sneu vond. Bovendien is hij natuurlijk een heel grijze muis, want het is best wel een saaie man. Maar alles wat er om hem heen gebeurt, is een stuk minder saai. Wat je totaal niet van hem zou verwachten zijn bijvoorbeeld zijn berichtjes aan Camilla, zoals die keer dat hij aangaf haar tampon te willen zijn. Misschien is hij naar de buitenwereld toe best een saai figuur, maar loopt hij achter de gesloten voordeur met een zweepje achter Camilla aan. Nu Charles aan de beurt is om koning te zijn, hoop ik dat hij het goed gaat doen. Maar van Queen Elizabeth kan hij het natuurlijk nooit meer winnen, sowieso qua periode niet meer. Charles komt net te laat.’

Barrie Stevens - Britse choreograaf

‘Ik ben op vakantie in Thailand, mijn hoofd staat momenteel totaal niet naar koning Charles. Maar het is wel de bedoeling dat ik ga kijken naar zijn kroning. Of hij nog voelt als mijn koning? Ik ben begin jaren 50 naar Nederland gekomen, hè? Als 18-jarige deed ik auditie voor de Snip & Snap Revue; ik werd aangenomen en emigreerde naar Nederland. Het is allemaal zo lang geleden nu. Ik kijk er meer feitelijk naar dan dat ik me diep betrokken voel: de kroon wordt overgedragen van Elizabeth naar Charles. Ik voel me ook veel meer Nederlander. Het Engelse gevoel komt af en toe nog even naar boven, maar ik ben er niet dag en nacht mee bezig. Ik ga kijken, maar meer uit nieuwsgierigheid dan dat ik er echt iets mee heb.’