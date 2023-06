Kiezen voor een legaal online casino

@media (max-width: 680px){#fig-648422a5771cd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648422a5771cd img{#fig-648422a5771cd img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-648422a5771cd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648422a5771cd img{#fig-648422a5771cd img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-648422a5771cd img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648422a5771cd img{#fig-648422a5771cd img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Het nut van het kiezen van een legaal online casino

Voor oktober 2021 was het niet legaal om te gokken bij een online casino. Maar tegenwoordig is het een stuk gemakkelijker om bij een betrouwbaar online casino te gokken. Er zijn meer dan twintig verschillende casino’s die een vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit. Het verkrijgen van zo’n vergunning is niet gemakkelijk. Gemiddeld duurt het een halfjaar of langer totdat een aanvraag door de Kansspelautoriteit is afgehandeld. Bovendien stelt de Ksa nog extra vragen wanneer de aanvraag niet volledig is, of als er nog twijfels zijn. Daardoor kan het lang duren totdat het casino een vergunning krijgt.

Online casino’s die in Nederland een vergunning aanvragen, moeten namelijk aan behoorlijk wat eisen voldoen. Zo moet duidelijk zijn dat er niet wordt gesjoemeld met de uitslag van de spellen, dat de klantenservice op orde is en dat je kunt rekenen op een snelle uitbetaling als je je speelgeld wilt uit laten betalen naar je bankrekening. Door te spelen bij een legaal online casino weet je zeker dat je niet wordt opgelicht.

Oplichting voorkomen

Het is niet verstandig om bij online casino’s te gokken die geen vergunning hebben gekregen van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Er is namelijk geen toezicht op deze casino’s. De kans is daardoor groot dat als je geld op je speelrekening stort, je deze later niet meer kunt laten uitbetalen naar je bankrekening. Bovendien kan het gebeuren dat de spellen niet eerlijk verlopen waardoor je vrijwel altijd verliest. Je kunt daardoor grote hoeveelheden geld tegelijkertijd verliezen. Om deze reden handhaaft de Kansspelautoriteit streng. Ook als een buitenlands casino goed staat aangeschreven maar geen vergunning heeft, mag het de virtuele deuren van het online casino hier niet openen.

Meer legaal aanbod

Door de legalisering van het online gokaanbod zijn er ook steeds meer online casino’s die een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Op die manier weet je als online speler zeker dat je bij een betrouwbaar online casino gokt. Uiteraard verschilt het aanbod van de vergunde gokaanbieders wel. Bij sommige online casino’s kun je bijvoorbeeld vooral op gokkasten spelen, terwijl andere aanbieders zich meer richten op het aanbieden van sportsbooks, zoals bijvoorbeeld wedden op voetbal. Om deze reden is er ondanks de legalisatie van online gokken in Nederland toch voldoende keuze voor iedereen die eens een gokje wil wagen.

Dankzij het grote legale aanbod kun je als Nederlandse gokker uit verschillende casino’s kiezen. De casino’s stellen meestal spellen beschikbaar die door de spelproducenten worden gemaakt, maar inmiddels zijn er ook casino’s die een exclusief spelaanbod hebben, zoals Kansino . Daardoor hebben de casino’s steeds meer unieke spellen.

Beter beschermd tegen een gokverslaving

Er is ook een andere reden waarom het belangrijk is om te spelen bij een legaal online casino. Alle casino’s met een vergunning moeten namelijk voldoende doen om hun spelers te beschermen tegen een gokverslaving. Om deze reden zijn de casino’s aangesloten op het Centraal Register Uitsluitingen Kansspelen (CRUKS). Dat betekent dat als je vermoedt dat je een gokverslaving hebt of daar gevoelig voor bent, je je minimaal een half jaar of maximaal voor onbepaalde tijd kunt laten uitsluiten. Zo kom je dan niet meer binnen in de online en offline casino’s. Bovendien moeten de legale casino’s informatie geven over hoe je een gokverslaving kunt voorkomen of over wat je kunt doen als je een gokverslaving hebt.

Het is uiteraard wel mogelijk om nog mee te doen aan de loterijen. Als je je uit laat sluiten via CRUKS, kun je bij geen enkel online en offline casino meer gokken. Op die manier kun je voorkomen dat je gokgedrag uit de hand loopt.