Uitvaartverzekering afsluiten? Dit zijn de voordelen

Zo'n driekwart van de Nederlanders beschikt al over deze verzekering. Een uitvaart na overlijden kost namelijk (aardig wat) geld. Dergelijke kosten kun je dekken met een passende uitvaartverzekering . Dat is direct het grootste voordeel van zo'n verzekering, maar er is nog meer. Twijfel je nog om een uitvaartverzekering af te nemen? In dit artikel vertellen we je meer over de voordelen ervan.

Wat is en dekt een uitvaartverzekering precies?

Om meer te weten te komen over de voordelen van een uitvaartverzekering is het eerst goed om te weten wat zo'n verzekering precies inhoudt. Met een uitvaartverzekering verzeker je jouw uitvaart en dek je de kosten die komen kijken bij een crematie of begrafenis. Voor deze verzekering betaal je maandelijks een bepaalde premie zodat je uiteindelijk een afgesproken bedrag uitgekeerd krijgt waarmee je de uitvaartkosten kunt betalen. Ook kan het zo zijn dat de uitvaart in 'natura' wordt geregeld - dat is iets dat je vooraf afspreekt.

Je hebt namelijk de keuze uit een natura uitvaartverzekering en een kapitaalverzekering. Bij een natura uitvaartverzekering ontvangen je nabestaanden geen geld om de kosten te dekken, maar een aantal diensten dat je vooraf hebt afgesproken. Denk aan de kosten voor de kist of de kosten voor de uitvaartverzorger. Bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden wél een bepaald bedrag wanneer je komt te overlijden. Zij beslissen vervolgens zelf hoe dat geld besteed gaat worden. Hoewel een uitvaartverzekering niet verplicht is, is het wel handig om er eentje te hebben om zo de hoge kosten van een uitvaart in ieder geval gedekt te hebben.

Grootste voordeel: geen onverwachte hoge kosten

Het grootste voordeel van een uitvaartverzekering is dat je zeker weet dat die kosten betaald worden en dat je nabestaanden er niet voor op hoeven te draaien. In Nederland kost een uitvaart gemiddeld € 7.500; voor een crematie of begrafenis betaal je zo tussen de € 7.000 en € 12.000. De meeste mensen hebben dit niet zomaar liggen. Daarom is een uitvaartverzekering handig, zodat je zeker weet dat je het geheel kunt betalen.

Voor een lage maandpremie ben je goed verzekerd

Wat ook goed is om te weten, is dat een uitvaartverzekering (in tegenstelling tot de kosten van een uitvaart) niet duur is. Je bent namelijk voor een lage maandpremie al verzekerd voor duizenden euro's aan uitvaartkosten. En dat terwijl je daar maandelijks niet eens heel veel van merkt. Het is afhankelijk van een aantal voorwaarden hoe hoog de verzekeringskosten maandelijks liggen, maar gemiddeld ben je ergens tussen de € 5 en € 60 kwijt voor een uitvaartverzekering.

Mogelijk om wensen rondom uitvaart al vast te leggen

Waar veel mensen niet aan denken, is dat een uitvaartverzekering ook de mogelijkheid biedt om de wensen rondom je uitvaart al vast te leggen. Misschien heb je specifieke wensen voor de kleding van de gasten of vind je het fijn om alvast je muziekkeuze zoals ACDC of een andere band vast te leggen. Een uitvaart kan volledig naar eigen wensen worden 'ingericht', waarbij niets gek genoeg is. Denk er dus eens goed over na en leg je wensen alvast vast zodat je nabestaanden niet hoeven te gokken wat je zou willen.

Uitvaartverzekering betaalt altijd uit bij overlijden

In tegenstelling tot veel andere verzekeringen weet je bij een uitvaartverzekering altijd zeker dat de kosten worden uitbetaald. Iedereen overlijdt immers op een dag. Bij veel andere verzekeringen is het vaak een heel uitzoekwerk wanneer je wel of niet iets gedekt hebt qua kosten. Daar hoef je, of beter gezegd, daar hoeven je nabestaanden geen zorgen om te maken. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is maandelijks de premie betalen. Dat is wellicht het enige 'nadeel' van een uitvaartverzekering, maar het is wel logisch dat je geld moet betalen om hiervan gebruik te maken.

Je bepaalt zelf hoe de uitvaartkosten worden uitbetaald

Tot slot nog een prettig voordeel van een uitvaartverzekering: je bepaalt zelf voor welke uitvaartverzekering je gaat én hoe de uitvaartkosten precies worden uitbetaald. Zo kun je vooraf vaststellen hoeveel geld je waaraan kwijt wil zijn. Dat is niet alleen voor jezelf handig, maar ook voor je nabestaanden omdat zij hierdoor niet van alles hoeven te regelen wanneer het sowieso al vaststaat in je uitvaartverzekering. Dat scheelt stress en gedoe in een periode van rouw.