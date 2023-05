Is kunstgras beter dan bestrating?

@media (max-width: 680px){#fig-646b20357b9bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646b20357b9bb img{#fig-646b20357b9bb img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-646b20357b9bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646b20357b9bb img{#fig-646b20357b9bb img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-646b20357b9bb img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646b20357b9bb img{#fig-646b20357b9bb img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Kunstgras zie je steeds vaker in tuinen en dat is met het oog op klimaatverandering is kunstgras kopen nog geen slecht idee. In tegenstelling tot straatwerk zorgt kunstgras namelijk voor een perfecte drainage. Tijdens hevige buien wordt regenwater snel afgevoerd en blijven er ook geen plassen achter in de tuin. Bovendien is kunstgras net zo onderhoudsvrij als kunstgras. Waarom is het nog meer relevant om je straatwerk te vervangen door kunstgras?

Kunstgras is geknipt voor het klimaat

Klimaatverandering geeft kunstgras een groeischeut, want door droge en hete zomers is er veel water nodig om een natuurlijk gazon mooi groen te houden. Bij een sproeiverbod ben je lang niet altijd zeker van een gezond grasveld. Bovendien helpt ook straatwerk niet om bij hevige regenbuien water af te voeren, terwijl dit steeds vaker gaat gebeuren. Kunstgras is echter een goed alternatief, want het later perfect door!

Kunstgras is waterdoorlatend

Kunstgras is van nature waterdoorlatend. In de rug van kunstgrasmatten zitten namelijk zogenaamde afwateringsgaatjes. Gemiddeld laat kunstgras zelfs zestig liter per vierkante meter per minuut door. Kunstgras kan stortbuien daarom prima reguleren, want dankzij de goede afwatering blijven er geen plassen achter op het gazon. Betegelde tuinen zorgen er helaas voor dat water nergens heen kan en dit leidt al snel tot wateroverlast. Kunstgras is daarom een prima methode om hier iets aan te doen.

Pas kunstgrasdrainage op de juiste manier toe

Ligt jouw tuin vol straatwerk, maar verlang je stiekem naar een frisse en groene tuin? Stap over naar kunstgras en verzeker je van een onderhoudsvrije buitenruimte. Regenwater trekt snel de bodem in en daarom hoef je niet bang te zijn voor wateroverlast. Dit maakt kunstgras ook geschikt als ondergrond voor een buitenzwembad. Zwembadwater trekt probleemloos de grond in en bovendien heb je geen last van gras, zand en modder in je zwembad. Wel is het belangrijk om zorg te dragen voor een goede drainage. Een zandbed aanbrengen van meng- of betongranulaat is daarom een uitstekend idee.

Ga voor een klimaatbestendige tuin

Droom je van een onderhoudsvrije tuin? Met kunstgras verzeker jij je van een groene tuin zónder dat je ergens omkijken naar hebt. Kunstgras gaat namelijk jarenlang mee en hoef je alleen af en toe op te borstelen. Bovendien ben je met kunstgras verzekerd van een klimaatbestendige tuin. Langdurige, droge periodes worden continu afgewisseld met hevige regenbuien en daarom wil je dat regenwater snel de grond intrekt. Bereid je daarom voor op de toekomst en vervang bestrating door kunstgras. Heb jij al een idee hoe je klimaatbestendige tuin er komt uit te zien?