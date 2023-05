De evolutie van de traplift: slimmer en veiliger dan ooit tevoren

@media (max-width: 680px){#fig-646f712f0d185 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646f712f0d185 img{#fig-646f712f0d185 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-646f712f0d185 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646f712f0d185 img{#fig-646f712f0d185 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-646f712f0d185 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-646f712f0d185 img{#fig-646f712f0d185 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

De eerste generatie trapliften staat in schril contrast tot de huidige trapliftmodellen . De robuuste stoel en rail hebben plaatsgemaakt voor een slank en modern stoeldesign en een dunne, sierlijke rail. En het automatische oprolsysteem van de elektriciteitskabel is vervangen door twee sterke accu’s, waardoor de traplift ook bij stroomuitval te gebruiken is.

Slimme technologie

De huidige generatie trapliften zit vol met slimme technologie en geavanceerde software. Het houdt de stoel bijvoorbeeld op elk punt van de rail waterpas. En het zorgt ervoor dat de stoel op hele smalle trappen deels of volledig achteruit omhoog kan. Via een smart dashboard is de status van de traplift op elk moment inzichtelijk voor de gebruiker. Een probleem, zoals een voorwerp op de trap of slechte accuspanning, is hierdoor gemakkelijk te ontdekken en op te lossen. Eventueel met hulp van de storingsdienst, die via een DECT-systeem in de armleuning vanaf de traplift kan worden gebeld.

Duurzaam

De technologische vooruitgang van de traplift heeft een extra bijkomstigheid: trapliften zijn steeds duurzamer geworden. Een borstelloze motor is stiller en krachtiger dan een motor met borstels én het heeft een langere levensduur en is zo goed als onderhoudsvrij. Dergelijke veranderingen hebben veel invloed op het verlengen van de levensduur van trapliften, wat ook de herbruikbaarheid weer ten goede komt. Tweedehands trapliften , wat vaak goedkopere alternatieven zijn, zijn hierdoor breder beschikbaar.

Veiligheid

Hoewel de veiligheid van de gebruiker al sinds de eerste generatie een zeer belangrijke rol inneemt, zijn de technieken en oplossingen die veiligheid garanderen steeds verder uitgebreid. De traplift werkt bijvoorbeeld alleen als de veiligheidsgordel gebruikt wordt. Elke traplift is daarnaast voorzien van klembeveiliging. Een voorwerp op de trap of rail zorgt ervoor dat de traplift automatisch tot stilstand komt. Hoeveel klemveiligheden een traplift heeft, verschilt per model. Ook het gevoel van veiligheid speelt een belangrijke rol. Dat komt tot uiting in onder andere licht gebogen armleuningen.



Trapliften zijn in een korte tijdsspanne uitgegroeid tot heuse technologische hoogstandjes. De verwachting is dat de ontwikkelingen alleen maar verder gaan, om trapliften nog veiliger, slimmer en duurzamer te maken.