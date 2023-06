In de greep van de Zuid-Afrikaanse 'Facebook-verkrachter'

De openingsscène van Besters bizarre levensverhaal kan op tal van locaties en tijdstippen plaatsvinden. Zijn geboorte in de sloppenwijken van Soweto tijdens de apartheidsjaren? Zijn ongelukkige jeugd onder het juk van zijn alcoholistische oma? Of toch bij die brute moord op een vriendin?

Eigenlijk moeten we Besters verhaal beginnen bij het gruwelijke einde, met een brand in Bloemfontein. Het is de vroege ochtend van 3 mei 2022. Rond drie uur ’s ochtends is er brand uitgebroken in de Mangaung-gevangenis. Het enorme complex huisvest bijna drieduizend gedetineerden. De rookwolken komen uit isoleercel 35 in de beruchte ‘Broadway’-vleugel waar ‘Facebook-verkrachter’ Thabo Bester in eenzame opsluiting zit. Bester dankt die bijnaam aan het feit dat hij zijn slachtoffers, knappe en succesvolle vrouwen, via sociale media inpalmt met gladde praatjes om ze vervolgens met geweld te beroven en te verkrachten. Dat loopt uit de hand wanneer hij in 2011 zijn 26-jarige scharrel doodsteekt in een chique Kaapse vakantiewoning. Hij krijgt er levenslang voor.

In de vroege uren van 3 mei 2022 lijkt het een doodsvonnis. Besters isoleercel vult zich in rap tempo met rook. Zijn matras staat in lichterlaaie. Wanneer de bewaarders de brand blussen, is er de gruwelijk aanblik van een volledig uitgebrand lijk in foetushouding. Om 05.10 verklaart de arts de Facebook-verkrachter officieel dood en rapporteert: “Gevangene Bester heeft brand gesticht in zijn cel en heeft daarbij fatale brandwonden opgelopen.”

Hoe heeft Bester zichzelf in brand kunnen steken? Of is hij een handje geholpen?

Met de dood van de ‘Facebook-verkrachter’ begint zijn legende. Om dat te begrijpen moeten we eerst wat personages voorstellen wiens paden kruisen bij die brand in cel 35.

Is Bester dan toch vermoord in zijn zwaarbeveiligde cel? Wie heeft de dodelijk klap uitgedeeld en het lijk in brand gestoken?

De zakenman

Het is 13 juni 2018. De crème de la crème van Johannesburg heeft zich verzameld in het Hilton-hotel van Sandton, het steenrijke zakencentrum van de miljoenenstad. Zelfs de beroemde zangeres Yvonne Chaka Chaka is van de partij. Gekleed in dure maatpakken en galajurken laven de tientallen gasten zich aan de champagne. Ze proosten op 21st Century Media, het nieuwste project van zakenman Tom Motsepe. De charismatische ondernemer is veel meer dan een telg uit de familie van multimiljardair Patrice Motsepe, een van Zuid-Afrika’s rijkste inwoners. Tom Motsepe is behalve een succesvol zakenman ook grootaandeelhouder van mediabedrijven als Viacom, Sky en Fox. Dat betekent een druk bezette agenda. Tijdens de gala-avond is Motsepe op zakenreis in New York en spreekt zijn gasten via een videoverbinding toe. De aanwezigen weten dat Motsepe jarig is en zingen uit volle borst Happy birthday. Motsepe is zichtbaar ontroerd door het gebaar. ‘Niet huilen hè, Tom,’ grapt de gastvrouw.

Het blijft nog lang gezellig in Sandton. Niemand, ook Motsepe zelf, kan vermoeden welke rol dit galafeestje zal spelen in het verhaal rondom de brand in cel 35.

De arme stakker

De weelde waarin Motsepe zich begeeft, staat in schril contrast met het lijdzame bestaan van Katlego Mpholo (30). De vader van twee kinderen woont in een krottenwijk van Bloemfontein. Hij is een fanatiek supporter van de plaatselijke voetbalclub, Celtic. Zijn Facebook-coverfoto is van een BMW Alpina E30, een in Zuid-Afrika vervaardigde klassieker waarvan hij alleen kan dromen. Zoals zovelen in de townships leeft Mpholo van de hand in de tand, dankbaar voor elke betaalde job die hij kan krijgen. Er is altijd net genoeg voor de kids en een biertje in de plaatselijke kroeg. Zijn ex Thando is nog altijd zijn ‘queen’. Vrienden omschrijven hem als een relaxte gast die midden in het leven staat. Maar dan, rond Pasen 2022, blijft hij opeens weg. Hij reageert niet meer op berichtjes en zijn Facebook-account blijft verdacht stil. Zijn geliefden geven hem als vermist op.

De tv-dokter

Dr. Nandipha Magudumana (33) past meer in het rijkeluiswereldje van Tom Motsepe. Ze is een succesvolle carrièretijger, beauty and brains. Haar echtgenoot heeft een dikbetaalde baan als kinderarts en haar eigen huidkliniek loopt als een trein. Het levert ‘Dr. Nandipha’ een zekere bekendheid op. Zo mag ze in ontbijtshows als tv-dokter aanschuiven om over verschillende onderwerpen te praten, van huidverzorging tot covid. Op Instagram en in het echte leven kunnen de Magudumana’s beroemdheden tot hun vriendenkring rekenen. Hun dochtertjes Aziza en Ayana maken het perfecte plaatje compleet. Al is dat plaatje vooral voor de buitenwereld. Naaste vrienden weten dat het koppel al jaren gescheiden van elkaar leeft. Bovendien heeft Dr. Nandipha heeft iemand anders leren kennen: niemand minder dan de flamboyante miljonair Tom Motsepe. Wat heeft deze affaire te maken met die brand in Bloemfontein? Om tot de waarheid te komen moet er, letterlijk, diep gesneden worden.

